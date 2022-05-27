В Барнауле с 30 мая изменится схема движения транспорта на отдельных участках. Рассказываем где

Фото: barnaul.org

Схема движения транспорта изменится на отдельных дорожных участках в Барнауле с 30 мая, сообщили в мэрии.

Нововведения внедряют в тестовом режиме по результатам мониторинга дорожной обстановки и для повышения пропускной способности из-за закрытия моста у Нового рынка на ремонт. Движение с понедельника будет организовано так:

— на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров от улицы Профинтерна изменится направление движения из крайней левой полосы, ехать будет разрешено только прямо;

— на пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина от проспекта Ленина изменится направление движения по полосам. По улице Северо-Западной из крайней правой полосы ехать будет разрешено только направо, из крайней левой — по всем направлениям;

— на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной со стороны улицы Аносова движение будет организовано следующим образом: правая полоса — направо, средняя полоса — прямо и направо, левая полоса — прямо;

— на улице Пионеров в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина будет разрешён поворот налево с двух полос. Проезд будет организован следующим образом: правая полоса — направо, прямо и налево, левая полоса — только налево;

— на улице Профинтерна в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Комсомольского будет разрешён поворот направо с двух полос. Проезд будет организован следующим образом: правая полоса — только направо; левая полоса — направо, прямо, налево;

— на улице Матросова в районе пересечения с проспектом Ленина изменится направление движения по полосам. Движение налево будет разрешено из крайней левой и средней полос, из крайней правой полосы — только направо.

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Кроме того, на переезде проспекта Калинина и улицы Кулагина дорожники уложили асфальт, сообщает «Мост». Это позволит водителям быстрее ездить на участке, не пересекая трамвайные пути.

Фото: t.me/most_barnaul

Ранее в Барнауле на двух участках дорог частично ограничили движение грузовиков на время ремонта моста на Новом рынке. Запрет действует с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00 на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и проспекте Калинина (от улицы Цеховой до улицы Кулагина).