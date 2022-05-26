Движение грузовых автомобилей ограничили на двух участках в Барнауле

В Барнауле на двух участках дорог частично ограничили движение грузовых автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«Запрет на движение грузовых автомобилей действует с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00 на улице Челюскинцев (от проспекта Строителей до улицы Партизанской) и проспекте Калинина (от ул. Цеховой до ул. Кулагина)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что движение ограничили для того, чтобы обеспечить пропускную способность на время ремонта моста у Нового рынка.

Ранее сообщалось, что рабочие завершают снятие асфальтового покрытия с моста. На следующем этапе они начнут делать подъезд под путепровод.