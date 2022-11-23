В Барнауле СК проверяет дом, где из-за трещины жильцы подпирают потолок балками

В Барнауле следователи проверяют аварийный дом, который трещина «разделила» пополам, сообщает алтайский СК.

Ранее amic.ru рассказал, как люди живут в доме № 77д по улице Смирнова: здание заваливается и может рухнуть в ближайшее время, уверены жильцы, при этом сроков расселения пока нет.

«В СМИ размещено сообщение о том, что в доме 1955 года постройки, признанном аварийным и подлежащем сносу, образовалась глубокая трещина. Во избежание обрушения потолка жильцам дома пришлось установить в квартире поддерживающие балки. По данному сообщению организована процессуальная проверка», — отметили в ведомстве.

Следствию предстоит оценить на предмет халатности действия должностных лиц, отвечающих за переселение из аварийного жилья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.