В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой почти 500 человек лишились тепла
Система уже начала заполняться водой
26 ноября 2022, 21:02, Никита Черников
В Барнауле отремонтировали участок теплосети по ул. Титова, 17, сообщили в мэрии.
Напомним, из-за повреждения без отопления весь день оставались 486 жителей четырёх домов по адресам: Титова, 17, 21, Тимуровская, 25 и 40 лет Октября, 24.
«СГК устранили повреждение на теплосети. В настоящее время идёт заполнение системы», — отметили в горадминистрации.
Отопление отключили в четырёх домах в Барнауле из-за повреждения на теплосети
Комментарии
Новости партнеров