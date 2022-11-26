В Барнауле устранили коммунальную аварию, из-за которой почти 500 человек лишились тепла

В Барнауле отремонтировали участок теплосети по ул. Титова, 17, сообщили в мэрии.

Напомним, из-за повреждения без отопления весь день оставались 486 жителей четырёх домов по адресам: Титова, 17, 21, Тимуровская, 25 и 40 лет Октября, 24.

«СГК устранили повреждение на теплосети. В настоящее время идёт заполнение системы», — отметили в горадминистрации.