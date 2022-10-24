В Барнауле закрыли парк культуры и отдыха «Центральный» для подготовки к зиме
О дате открытия сообщат позднее
24 октября 2022, 16:32, Никита Черников
Парк культуры и отдыха «Центральный» с 24 октября закрыли для посещений, сообщили в мэрии.
В преддверие зимы в нём проведут профилактические работы и зальют ледовый каток. О дате открытия парка на зиму скажут позднее.
В администрации города также сегодня рассказали, что в городе не будут перекрывать площадь Сахарова для обустройства новогоднего городка.
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