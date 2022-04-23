В ближайшие дни барнаульцам расскажут, как будет организовано движение транспорта в районе моста у Нового рынка

Жителям Барнаула уже в ближайшие дни расскажут, как будет устроена схема движения транспорта на период реконструкции путепроводов у Нового рынка. Об этом сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на оперативном совещании в мэрии.

По его словам, уже готов план работ по подготовке к ремонта моста — в нём обозначены этапы и сроки начала и окончания мероприятий, а также утверждена схема движения пассажирского, личного и прочего транспорта.

Он также добавил, что 29 апреля власти намерены подписать контракт с подрядной организацией — Барнаульским ДСУ №4. Сейчас готовится разрешение на строительство и проходят последние согласования с железной дорогой.

«Первые мероприятия по подготовке к перекрытию движения по путепроводам планируется начать уже на следующей неделе: начнётся установка дополнительных дорожных знаков на период реконструкции путепроводов, а также уведомление жителей о запрете стоянок и парковок в местах организации выделенных полос для общественного транспорта», — приводит его слова пресс-служба горадминистрации.

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Кроме того, в числе первых мероприятий — организация пешеходного маршрута от ТРЦ «Пионер» до здания бывшего дома быта на проспекте Ленина, 106, добавил он.

Мэр Вячеслав Франк, в свою очередь, поручил максимально эффективно организовать работу по доведению до населения схем движения транспорта на период реконструкции путепроводов. По его словам, задача властей сейчас — дать людям возможность подготовиться и выбрать для себя оптимальные маршруты во время ремонта.

«Безусловно неудобства будут, но к ним население должно быть готово», — сказал глава города.

Напомним, ремонт моста на Новом рынке планируют завершить к ноябрю 2023 года. Власти заверяют, что повышение цен на стройматериалы и накладываемые на Россию санкции не помешают выполнить все работы в срок.