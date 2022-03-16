Дороги перемен. Помешают ли санкции строить и ремонтировать трассы и мосты на Алтае

Стремительное удорожание строительных материалов на фоне западных санкций практически заморозило возведение социальных и коммерческих объектов в Алтайском крае. Металл и бетон растут в цене буквально не по дням, а по часам. При этом если в строительном секторе существует большая неопределённость, то в дорожной отрасли всё более-менее стабильно. По мнению специалистов, никакие санкции не помешают освоить весь дорожный фонд Алтайского края в 2022 году, который будет рекордным в истории региона — почти 20 миллиардов рублей. А значит, новые дороги и мосты построят в срок. Правда, некоторые опасения у специалистов края всё же есть. И вот какие.

«Настрой положительный»

Согласно планам краевого Минтранса, дорожный фонд в 2022 году составит 19,3 миллиарда рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. На эти деньги планируется построить и отремонтировать 703 километра автодорог. На сегодняшний день с подрядчиками заключено 53% контрактов на выполнение работ. Как пояснил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов, численность работников дорожной сферы региона составляет более 4 тысяч человек. По словам главы ведомства, санкции и высокий курс доллара никак не влияют на планы алтайских дорожников по ремонту и строительству трасс в 2022 году. Дело в том, что около 95% всех строительных материалов, которые используют дорожники, — российского производства и они не зависят от курса доллара или закрытых границ.

Всего в 2022 году на реализацию всех планов дорожным службам региона необходимо около 2,1 миллиона единиц инертных материалов (весь перечень комплектующих, — прим. авт.). Среди них 43 тысячи тонн ГСМ и 42 тысячи тонн битума. В настоящее время около 25% всех материалов уже заготовлено. Как отметил Антон Воронов, с производителями инертных материалов проведено несколько совещаний, на которых их попросили не повышать стоимость продукции. Также относительно стабильные цены на ГСМ. Однако из-за того, что у компаний нет оборотных средств, которые они обычно брали в кредит ещё по низким ставкам, на уровне правительства РФ принято решение увеличить долю аванса (предоплату за работу подрядной организации) с 10% до 30%.

«Настрой положительный. Мы уверены в том, что проведём дорожный сезон в плановом режиме», — пояснил Антон Воронов 11 марта на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивости экономики Алтайского края в условиях западных санкций.

Если санкции никак не повлияют на ремонт дорог, то повлияют на закупки. Так, приобретение новой зарубежной техники временно приостановлено из-за высокого курса доллара. При этом в краевом Минтрансе рассчитывают, что имеющегося автопарка хватит алтайским дорожникам, чтобы не сорвать сезон 2022 года и выполнить все работы в срок. Запаса запчастей хватит минимум на полгода.

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«Сейчас есть некоторое непонимание по логистике. Дальше, уверен, ситуация улучшится и мы вернёмся к вопросу приобретения той техники, на которую заложены средства в краевом бюджете на этот год», — заключил Антон Воронов.

«Мы самодостаточны»

В целом дорожная отрасль, уверяют эксперты, меньше всего зависима от импорта. На уровне правительства РФ принят целый ряд мер, которые позволяют быстро менять проектные и технические решения, проводить замену оборудования, материалов в оперативном режиме, — где-то с ускоренной повторной экспертизой, а где-то вообще без неё. Как пояснил amic.ru начальник краевого управления автомобильных дорог Василий Мотуз, в 2021 году, несмотря на пандемию, были достигнуты исторически высокие показатели в области дорожного строительства. В целом отрасль выдержит любые санкции, потому что большая часть материалов — алтайского производства.

«Мы самодостаточны. У нас все материалы для возведения и строительства дорог и мостов имеются. Техника имеется. Люди подготовлены. Мы готовы к паводковой ситуации, к работе в плановом режиме», — сообщил Василий Мотуз.

По его словам, единственное, что может вызывать опасения, — высокие цены на металл и бетон. Их используют при строительстве мостов. Например, путепровод на проспекте Ленина в Барнауле, который закроют в мае почти на два года на реконструкцию. Однако на уровне правительства РФ приняты меры, чтобы заказчики работ могли в ручном режиме пересматривать цены на строительные контракты и ремонт переправ, а также других дорожных объектов. Однако резкого скачка цен не произойдёт, потому что цемент и бетон производят в России и не зависят от санкций.

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«Пока мы никаких рисков вообще не видим. Более того, могу сказать, что дорожная отрасль меньше всех зависит от внешнеполитических процессов. Мы пройдём эти процессы менее болезненно, чем другие», — отметил Мотуз.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что планы по дорожному строительству в России остаются, действующие программы пересматривать не будут. Однако чтобы поддержать отрасль, регионам страны выделили на ремонтные работы в этом году дополнительно 163 миллиарда рублей.