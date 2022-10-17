В план очистки Барнаула грядущей зимой дополнительно включили 350 дорог

На грядущую зиму в план очистки Барнаула дополнительно включили 350 дорог, 70 из которых относятся к пригороду и частному сектору. Об этом сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат на совещании в мэрии.

По словам чиновника, в план также вошли ещё 145 тротуаров, 50 остановок и 6 лестничных сходов.

«Общая площадь уборки дорог с учётом корректировки составила 9,5 млн квадратных метров (в прошлом году — 7,8 млн)», — цитирует Гармата пресс-служба мэрии.

Он также отметил, что автопарк МБУ «Автодорстрой» насчитывает 248 снегоуборочных машин, а для обработки дорог и тротуаров уже заготовили 46,5 тысячи тонн песчано-соляной смеси.

Финансирование на зимнее содержание города увеличили на 100 млн рублей. Большую часть из этой суммы направили на повышение зарплат дорожников.

Мэр Вячеслав Франк в ходе совещания отметил, что дорожные службы к началу зимнего сезона уже готовы, а особое внимание уделят участкам, куда распределили движение из-за закрытия моста на Новом рынке.