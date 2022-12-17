Год кролика

Власти Барнаула потребовали усилить контроль за вечерней работой автобусов

Поручение адресовано перевозчикам и связано с грубыми нарушениями соблюдения графиков на маршрутах

17 декабря 2022, 11:45, Никита Черников

В Барнауле перевозчикам поручили усилить контроль за исполнением вечерних рейсов общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Там провели совещание из-за выявленных грубых нарушений по исполнению графика работы автобусов по вечерам. Как отметил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, ситуация с общественным транспортом остаётся неудовлетворительной, а данные мониторинга показывают, что исполнение вечерних рейсов не соблюдается на многих маршрутах.

Перевозчики, в свою очередь, объяснили, с чем связаны нарушения, однако в пресс-службе горадминистрации их доводы не привели.

Барнаульцам объяснили, почему приходится долго ждать автобусы

Барнаульцам объяснили, почему приходится долго ждать автобусы

Ведяшкин отметил, что нужно организовать работу автобусов таким образом, чтобы люди могли уехать вечером и были уверены в том, что транспорт придёт. И особенно это важно обеспечить в зимний период.

«Перевозчикам было указано на необходимость выполнять обязательства по обеспечению качественного обслуживания пассажиров, при этом особое внимание уделить соблюдению графика работы общественного транспорта в вечернее время», — отметили в горадминистрации.

Напомним, с 1 января 2023 года проезд в Барнауле подорожает до 30 рублей. Стоимость поездки на всех маршрутах пригородного направления при этом станет единой.

Вечерний квест — попади в автобус. Фотограф amic.ru снял барнаульцев, которым не хватает места в общественном транспорте

Вечерний квест — попади в автобус. Фотограф amic.ru снял барнаульцев, которым не хватает места в общественном транспорте

Комментарии
    Новости партнеров