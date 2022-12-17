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Власти Барнаула потребовали усилить контроль за вечерней работой автобусов

Поручение адресовано перевозчикам и связано с грубыми нарушениями соблюдения графиков на маршрутах

17 декабря 2022, 11:45, Никита Черников

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле перевозчикам поручили усилить контроль за исполнением вечерних рейсов общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Там провели совещание из-за выявленных грубых нарушений по исполнению графика работы автобусов по вечерам. Как отметил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, ситуация с общественным транспортом остаётся неудовлетворительной, а данные мониторинга показывают, что исполнение вечерних рейсов не соблюдается на многих маршрутах.

Перевозчики, в свою очередь, объяснили, с чем связаны нарушения, однако в пресс-службе горадминистрации их доводы не привели.

Ведяшкин отметил, что нужно организовать работу автобусов таким образом, чтобы люди могли уехать вечером и были уверены в том, что транспорт придёт. И особенно это важно обеспечить в зимний период.

«Перевозчикам было указано на необходимость выполнять обязательства по обеспечению качественного обслуживания пассажиров, при этом особое внимание уделить соблюдению графика работы общественного транспорта в вечернее время», — отметили в горадминистрации.

Напомним, с 1 января 2023 года проезд в Барнауле подорожает до 30 рублей. Стоимость поездки на всех маршрутах пригородного направления при этом станет единой.

Комментарии 18

  • Клал я на ваше усиление контроля-как ездил,так и буду.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Пчёлы против мёда
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Почему все утренние рейсы начинаются с конечных остановок? Почему нельзя в 6 утра выводить на маршрут в центр хотя бы два автобуса 20 маршрута, только один например с Балтийской? Аналогично 35 и по остальным длинным маршрутам. После 6:20 по Павловскому тракту все маршрутки идут переполненными часто мимо остановок. Начало движения в 6 утра - это лукавство городских властей и перевозчиков, потому что при этом заявлении транспорт должен быть на всем маршруте, а не через 30 минут после его выхода с конечной
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Да водители без сил уже к вечеру! В нарушение всех норм работают по 14-16 часов! Он 100 причин найдёт, чтобы после час-пик не ехать вечерние рейсы, они принося минимум денег. А ему в 3-4 утра вставать и опять за баранку. Средневековье!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Вечером даже трамваи ездить не хотят бывает 3-4х нет которые на карте якобы едут
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Может контролировать нужно администрации ,1ое нарушение = предупреждение;2ое=штраф; 3е=лишение права обслуживания маршрута или вообще лицензии
    17 декабря, Гость   Ответить
  • И утренних тоже!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Слуги народа на от не ездят, поэтому ничего не поменять.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Слуги народа на от не ездят, поэтому ничего не изменится.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Слуги народа на ОТ не ездят, поэтому ничего не изменится.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Я работаю на Спартаке , до 21.00 ,живу на Силикатном. автобусы в это время уже не ход ят, повезёт если успею хоть с пересадками. В выходные дни только на такси. Думаю брать кредит на машину, иначе хрен куда уедишь. Автобусов нет, зато выделили для них полосу движения.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Администрация берите общественный транспорт в свои руки, хватит идти на условия частников, как видим от этого ничего хорошего для людей не выйдет.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • А за утренней работой автобусов не надо усилить контроль?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Администрация берите общественный транспорт в свои руки,----------------Вы думаете, что им нужна лишняя головная боль? что в администрации кто то хочет работать?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • У нас в стране существует такое понятие, как две смены. Почему нельзя ввести это для водителей общественного транспорта, которые по трое суток практически не спят и вынуждены выматываться, работая с 6 утра. Понятно, что это тяжело. Но как быть нам, пассажирам, которые тоже работают с 6, 7 утра или до 20, 21, а то и в ночную смену? Почему мы вынуждены ходить пешком утром или вечером десятки километров. Например, из центра города до Борзовой Заимки студенты, которые учатся очно-заочно или у которых вечерние пары, идут домой по лесу по 2 часа зимой, не имея денег на ежедневные поездки на такси, ведь это стоит уже как на самолет. Или работающие допоздна. После 21.00 работники сферы услуг- продавцы, фармацевты, парикмахеры и т.д., а таких сейчас очень много, тоже не могут добраться домой. Общественный транспорт уже не ходит. С Новосиликатного последняя "Газель" 2 идет в 19.20. А ведь на ней ездят работающие на предприятиях, которых на Попова очень много. Есть у нас в комитете по транспорту думающие люди?
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Пустите общественный транспорт в две смены, чтобы им могли пользоваться все, а не только те, кто работает с 8.00 до 17.00.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • "Может контролировать нужно администрации ,1ое нарушение = предупреждение;2ое=штраф; 3е=лишение права обслуживания маршрута или вообще лицензии" ---------- Согласен и плюсом нужно контролировать Администрацию. Не смогли организовать ОТ первый раз - предупреждение ответственному; второй раз - штраф должностному лицу; третий раз - увольнение с запретом занимать государственные должности хх лет. Сначала подобному наказанию подлежит ответственный (например, начальник комитета), потом замминистра, потом сам министр транспорта.
    19 декабря, Гость   Ответить
  • ничего не изменится пока транспорт опять не станет муниципальным
    19 декабря, Гость   Ответить
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