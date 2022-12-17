Власти Барнаула потребовали усилить контроль за вечерней работой автобусов

Поручение адресовано перевозчикам и связано с грубыми нарушениями соблюдения графиков на маршрутах

17 декабря 2022, 11:45, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Барнауле перевозчикам поручили усилить контроль за исполнением вечерних рейсов общественного транспорта, сообщили в мэрии.

Там провели совещание из-за выявленных грубых нарушений по исполнению графика работы автобусов по вечерам. Как отметил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин, ситуация с общественным транспортом остаётся неудовлетворительной, а данные мониторинга показывают, что исполнение вечерних рейсов не соблюдается на многих маршрутах.

Перевозчики, в свою очередь, объяснили, с чем связаны нарушения, однако в пресс-службе горадминистрации их доводы не привели.

Ведяшкин отметил, что нужно организовать работу автобусов таким образом, чтобы люди могли уехать вечером и были уверены в том, что транспорт придёт. И особенно это важно обеспечить в зимний период.

«Перевозчикам было указано на необходимость выполнять обязательства по обеспечению качественного обслуживания пассажиров, при этом особое внимание уделить соблюдению графика работы общественного транспорта в вечернее время», — отметили в горадминистрации.

Напомним, с 1 января 2023 года проезд в Барнауле подорожает до 30 рублей. Стоимость поездки на всех маршрутах пригородного направления при этом станет единой.