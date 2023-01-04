Вместо умершего мишки. Барнаульский зоопарк показал нового медведя
Медведица уже познакомилась с новым «супругом» и хорошо его приняла
04 января 2023, 10:01, ИА Амител
Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с новым медведем Тимошкой.
«Знакомимся с нашим Тимошкой. Мальчуган оказался очень запасливым хозяином и всё, что появляется в вольере, он непременно пытается затащить в свой домик», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в зоопарке умер медведь Жорик, у которого после смерти родились медвежата. Также сообщили, что для медведицы приобрели нового самца Тимошку, которого она приняла хорошо.
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