Вместо умершего мишки. Барнаульский зоопарк показал нового медведя

Медведица уже познакомилась с новым «супругом» и хорошо его приняла

04 января 2023, 10:01, ИА Амител

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео с новым медведем Тимошкой.

«Знакомимся с нашим Тимошкой. Мальчуган оказался очень запасливым хозяином и всё, что появляется в вольере, он непременно пытается затащить в свой домик», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в зоопарке умер медведь Жорик, у которого после смерти родились медвежата. Также сообщили, что для медведицы приобрели нового самца Тимошку, которого она приняла хорошо.