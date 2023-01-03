В барнаульском зоопарке погиб медведь Жорик, но у него после смерти родились медвежата

Для медведицы уже приобрели нового самца, которого она приняла хорошо

03 января 2023, 17:17, Илья Звягинцев

В Барнаульском зоопарке умер медведь Жора. Об этом в социальных сетях рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

«Именно в ночь с 31 декабря на 1 января работники зоопарка услышали голоса двух малышей. Даша и Жорик вновь стали родителями. Работники зоопарка ожидают весёлый период, когда они начнут подрастать. Веселье детёнышей будет омрачено тем, что, к сожалению, папу своего — Жорика — они не увидят. Жора погиб. К сожалению, причиной смерти, как показало вскрытие, стало заболевание», — написал Писарев.

Он добавил, что работники зоопарка навсегда запомнят медведя Жорика.

По словам директора зоопарка, для медведицы Даши уже привезли медведя Тимошу, которого она приняла хорошо.