Все садоводческие маршруты Барнаула начали свою работу

В Барнауле приступили к работе все садоводческие маршруты, которые будут возить дачников на приусадебные участки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Всего в городе 14 сезонных садоводческих маршрутов: № 23, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 151, №111, 124, 124к, 125, №112, 112т. В будни на маршруты будут выходить 25 автобусов, а в выходные и праздники — 32. Посмотреть расписание и тарифы на перевозку можно здесь.

Отмечается, что транспортную доступность садоводства «Эллара» поддерживает автобусный маршрут № 118э. Он сохраняет интервал движения и расписание ранее действовавшего маршрута № 123.

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Общество Автобус 119-го маршрута будет ходить до войсковой части в поселке Конюхи

Все сезонные маршруты перевозят горожан по регулируемому тарифу. В автобусах действуют проездные билеты и персональные транспортные карты «Льготная» и «Пенсионная».

Ранее сообщалось, что автобус № 119 будет ходить до войсковой части в барнаульском посёлке Конюхи. С просьбой о продлении маршрута к администрации города обратилось руководство войсковой части.

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Новости Барнаула Садоводческие автобусы вышли на маршрут в Барнауле и его пригородах