Автобус 119-го маршрута будет ходить до войсковой части в поселке Конюхи

Автобус 119-го маршрута будет ходить до войсковой части в барнаульском посёлке Конюхи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С просьбой о продлении маршрута к администрации города обратилось руководство войсковой части. Военные отметили, что это повысит доступность части для военнослужащих и гражданского персонажа.

Вопрос о продлении маршрута по поручению Вячеслава Франка проработали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

«В результате было принято решение об изменении трассы следования садоводческого автобусного маршрута № 119 (ул. Солнечная Поляна — садоводство „Степное-2“) с заездом в войсковую часть в утреннее, обеденное и вечернее время», — рассказали городские власти.

По обновлённому маршруту автобусы будут ходить с 2 мая.

Ранее сообщалось, что в Барнауле начали работать садоводческие маршруты. Они будут действовать до 16 октября.