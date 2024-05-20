Барнаульца, который убил таксиста и угнал его машину, отправили под суд

Следователи собрали достаточные доказательства вины фигуранта дела

20 мая 2024, 18:15, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По версии следователей, поздно вечером 1 марта 2024 года 33-летний барнаулец, будучи пьяным и под наркотиками, вызвал такси для поездки к своему знакомому. Поскольку товарища не оказалось дома, он попросил водителя отвезти его на другой адрес. По прибытии в назначенный пункт пассажир попросил вновь его подождать, но получил отказ. Это привело к конфликту, в ходе него преступник нанес таксисту 15 ударов ножом, от которых потерпевший скончался.

"После содеянного обвиняемый сел в автомобиль такси и скрылся. Однако не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Спустя непродолжительное время мужчина был задержан сотрудниками ГИБДД", – добавили в пресс-службе.

Следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)"). Собраны достаточные доказательства вины злоумышленника, в связи с чем его передали в суд для рассмотрения по существу.