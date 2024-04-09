Барнаульца, насмерть сбившего девочку в Борзовой Заимке, приговорили к 7 годам тюрьмы

Мужчину также лишили прав на три года

09 апреля 2024, 18:07, ИА Амител

Фото с места ДТП на улице Радужной / Фото: "Инцидент Барнаул"

40-летнего барнаульца приговорили к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП в Борзовой Заимке, в результате которого погибла 7-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следователей, 19 сентября обвиняемый ехал за рулем автомобиля по улице Радужной в Борзовой Заимке. Выехав на полосу встречного движения, он наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Поймали его через несколько часов.

Выяснилось, что мужчина в момент ДТП был пьян. Кроме того, за месяц до аварии его привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Следователи собрали достаточные доказательства, и суд признал водителя виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на три года.