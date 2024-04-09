Барнаульца, насмерть сбившего девочку в Борзовой Заимке, приговорили к 7 годам тюрьмы
Мужчину также лишили прав на три года
09 апреля 2024, 18:07, ИА Амител
40-летнего барнаульца приговорили к семи годам лишения свободы за смертельное ДТП в Борзовой Заимке, в результате которого погибла 7-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
По информации следователей, 19 сентября обвиняемый ехал за рулем автомобиля по улице Радужной в Борзовой Заимке. Выехав на полосу встречного движения, он наехал на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась на месте, а водитель скрылся с места происшествия. Поймали его через несколько часов.
Выяснилось, что мужчина в момент ДТП был пьян. Кроме того, за месяц до аварии его привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования. Следователи собрали достаточные доказательства, и суд признал водителя виновным по п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения, лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на три года.
18:40:46 09-04-2024
Мало... Мало...
09:10:23 10-04-2024
Здесь должно быть как минимум 10 лет строгого режима с конфискацией собственности.
10:36:13 10-04-2024
когда урод выйдет, то сможет сразу сесть за руль. сильно, конечно.
почему его пожизненно не лишили права управления авто, почему не конфисковали автомобиль?