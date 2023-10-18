Школа просила усилить меры безопасности, но произошло это только после гибели другого ребенка

18 октября 2023, 06:36, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Страшной трагедии в Борзовой Заимке, где 19 сентября 2023 года погибла восьмилетняя девочка, могло бы не произойти, если бы меры для повышения безопасности дорожного движения приняли своевременно. По словам директора школы № 96 Татьяны Тишелович, буквально за четыре месяца до смертельной аварии на этом же пешеходном переходе сбили еще одного ребенка, но он остался жив. После этого ДТП руководство учебного заведения начало бить во все колокола, но пока шла переписка с ведомствами, случилось непоправимое. Подробности в материале amic.ru.

Что произошло на пешеходном переходе в Борзовой Заимке в мае-2023?

Татьяна Тишелович уточнила amic.ru, что первое ДТП с участием ребенка на пешеходном переходе на улице Радужной произошло в мае 2023 года. Автомобиль напротив школы сбил девочку, но тогда скорость водителя была меньше, и ребенок отделался ушибами.

"Все было так же: ребенок, велосипед, пешеходный переход. Водитель тоже по встречной полосе делал обгон, но он ехал не так быстро, поэтому ребенок выжил. Мы вызвали школьнице скорую помощь. Мы писали везде и сигнализировали, что необходимы дополнительные "лежачие полицейские", дорожные знаки и видеонаблюдение. Но пока шла переписка с ведомствами, произошел случай, который уже нельзя исправить", – рассказывает директор школы.

Татьяна Тишелович пояснила, что от ГИБДД в июне-2023 они получили ответ (есть в распоряжении редакции), что соблюдение водителями на улице Радужной ПДД они берут на контроль и будут принимать меры административного воздействия к нарушителям.

При этом ведомство уточнило, что дислокация постов и маршрутов патрулирования разрабатывается с учетом мест концентрации ДТП, постоянных заторов, а также интенсивности движения авто и пешеходов. Однако улица Радужная к таковым не относится, гласил документ.

От комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула в июле пришел ответ, что установка комплекса фото- и видеофиксации нарушений ПДД в районе школы № 97 на 2023 год не запланирована. В мэрии также уточнили, что этим вопросом занимается региональный Минтранс, но только в местах концентрации ДТП.

Меры для повышения безопасности в итоге приняли, но сделали это только после гибели другого ребенка.

А что сейчас сделали возле школы в Борзовой Заимке для повышения безопасности?

После сентябрьской трагедии меры безопасности на улице Радужной действительно усилили. Камеры фиксации нарушений не появились, но зато на дороге обновили разметку, установили дорожные знаки и два "лежачих полицейских" (теперь здесь сразу три искусственные неровности). Скорость движения автомобилей снизилась до 40 км/ч. И даже поток машин сократился. Кроме того, движение патрулируют сотрудники ГИБДД, чтобы дисциплинировать и водителей, и пешеходов.

"Раньше у нас тут всегда была пробка, но когда с утра до вечера движение начали регулировать сотрудники ГИБДД и останавливать водителей за малейшие нарушения, многие стали искать пути объезда. С детьми провели многочисленные профилактические мероприятия о безопасности дорожного движения, как силами педагогов, так и с участием ГИБДД и МЧС. 50 ребят из начального звена прошли посвящение в юные пешеходы. Сделано много, но погибшей девочки уже не вернешь", – с сожалением рассказывает Татьяна Тишелович.

Как ранее сообщал amic.ru, водитель после этого страшного ДТП скрылся с места преступления, бросил автомобиль возле АЗС и спрятался в лесополосе. Вскоре его задержали и выяснилось, что в момент аварии он был в состоянии наркотического опьянения – в анализах обнаружили запрещенные вещества.

Кроме того, его со дня на день должны были лишить прав. 31 августа на него уже был оформлен протокол за отказ пройти медосвидетельствование, но суд не успел состояться.