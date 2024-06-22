В России захотели приравнять вождение в пьяном виде к терроризму

По мнению депутата Султана Хамзаева, в борьбе с нетрезвыми водителями "нужны однозначно строгие меры"

22 июня 2024, 10:40, ИА Амител

Управление автомобилем / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять пьяное вождение к терроризму – особенно в случаях со смертельными исходами.

По его словам, уменьшить количество пьяных за рулем не всегда возможно тривиальными способами, и поэтому "нужны однозначно строгие меры".

"Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль", – сказал он РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы предложили главе МВД создать "электросамокатную полицию", которая активно следила бы за пользователями этих СИМ.