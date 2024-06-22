В России захотели приравнять вождение в пьяном виде к терроризму
По мнению депутата Султана Хамзаева, в борьбе с нетрезвыми водителями "нужны однозначно строгие меры"
22 июня 2024, 10:40, ИА Амител
Управление автомобилем / Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять пьяное вождение к терроризму – особенно в случаях со смертельными исходами.
По его словам, уменьшить количество пьяных за рулем не всегда возможно тривиальными способами, и поэтому "нужны однозначно строгие меры".
"Здесь должен быть и психологический фактор: хочешь быть террористом? Нет! Не садись пьяным за руль", – сказал он РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы предложили главе МВД создать "электросамокатную полицию", которая активно следила бы за пользователями этих СИМ.
10:55:24 22-06-2024
Давно пора.
11:03:48 22-06-2024
Хороший бред. Есть положительные исторические примеры подобного подхода - Ататюрк изящно решил эту проблему, ничего не запрещая. Он издал указ, разрешающий женщинам в Турции одеваться как они хотят. Одновременно с этим он обязал всех проституток носить паранджу. ) Так Турция преобразилась за один день.
11:47:13 22-06-2024
Понятие терроризма уже сейчас значительно размыто, и такие предложения и дальше его трансформируют. С какой целью, интересно?..
13:15:30 22-06-2024
Схоже с истерией коллектива не обезображенного интеллектом. Пока нет у пьяного человека механического препятствия оказаться за рулём все обсуждения пьяных поездок бесполезны. Все меры предлагают применять после пьяной поездки. Пока нет ни одного предложения предотвращающего возможность пьяному оказаться за рулём все разговоры пустой звук. Ужесточать наказание до бесконечности тоже нельзя, потому что можно из-за нескольких капель валерьянки стать террористом. Популизм бы запретить, забивает эфир
17:32:38 22-06-2024
Гость (13:15:30 22-06-2024) Схоже с истерией коллектива не обезображенного интеллектом. Пока нет у пьяного человека механического препятствия оказаться за рулём все обсуждения пьяных поездок бесполезны. Все меры предлагают применять после пьяной поездки. Пока нет ни одного предложения предотвращающего возможность пьяному оказаться за рулём все разговоры пустой звук. Ужесточать наказание до бесконечности тоже нельзя, потому что можно из-за нескольких капель валерьянки стать террористом. Популизм бы запретить, забивает эфир... Пожалуй, плюсану.
08:41:20 24-06-2024
А любого,купившего бутылку водки маджахедом.