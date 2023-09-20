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Барнаульца обвинили в теракте за то, что он отравил воду для мобилизованных

Процесс мужчина снимал на видео, которое позднее отправил представителям Украины

20 сентября 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Жителю Барнаула предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт за то, что он пытался отравить воду, предназначенную для мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.

"Гражданин России,1981 г.р. через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил", – сказано в сообщении.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Процесс он снял на видео, которое выслал представителям Украины.

Барнаульца задержали и отправили под стражу.

Барнаул ФСБ

Комментарии 13

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Светлана

12:52:01 20-09-2023

Урод!

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Алексей

12:56:19 20-09-2023

Эту мразь повесить надо.

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Елена

13:01:20 20-09-2023

Этой сволочи надо дать попить этой воды!

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Нина

13:05:22 20-09-2023

Расстрелять эту тварь прилюдно...

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А

13:16:35 20-09-2023

Фамилию имя и фото этой мрази кто нибудь скажет?

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Гость

13:22:16 20-09-2023

прежде чем что то делать надо разобраться .......

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Гость

13:51:04 20-09-2023

Конечно надо! Разобраться и расстрелять.

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Гость

13:57:04 20-09-2023

Гость (13:22:16 20-09-2023) прежде чем что то делать надо разобраться ....... ... Какой разбор? Парнишка захотел Славы! И возможно баблеца срубить!

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Гость

14:54:38 20-09-2023

Где вода находилась и как к ней он получил доступ? Вот основные вопросы

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Гость

15:27:16 20-09-2023

и какой яд использовал, где взял.

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1

15:44:54 20-09-2023

Ничего не ясно. Что за вода, кто он, где он это делал. Больше похоже на психически ненормального человека, который записывал какую-то чушь на видео.

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гостья

16:04:46 20-09-2023

1 (15:44:54 20-09-2023) Ничего не ясно. Что за вода, кто он, где он это делал. Больш... Разве, если "психически ненормальный" - это преступника оправдывает? или, "записывая какую-то чушь.." - он не мог отравить воду? Всё предельно ясно, зачем его оправдывать? А вдруг бы это вода попала в Ваш кран?? Это снюхавшийся с всу,- предатель страны, террорист и отвечать должен по закону и по максимальной.

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Гость

17:15:58 20-09-2023

ни какой конкретики, а радикально ругнуть власть могут не только лишь все.

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