Барнаульца обвинили в теракте за то, что он отравил воду для мобилизованных
Процесс мужчина снимал на видео, которое позднее отправил представителям Украины
20 сентября 2023, 12:46, ИА Амител
Жителю Барнаула предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт за то, что он пытался отравить воду, предназначенную для мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.
"Гражданин России,1981 г.р. через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил", – сказано в сообщении.
Чтобы доказать серьезность своих намерений, мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Процесс он снял на видео, которое выслал представителям Украины.
Барнаульца задержали и отправили под стражу.
12:52:01 20-09-2023
Урод!
12:56:19 20-09-2023
Эту мразь повесить надо.
13:01:20 20-09-2023
Этой сволочи надо дать попить этой воды!
13:05:22 20-09-2023
Расстрелять эту тварь прилюдно...
13:16:35 20-09-2023
Фамилию имя и фото этой мрази кто нибудь скажет?
13:22:16 20-09-2023
прежде чем что то делать надо разобраться .......
13:51:04 20-09-2023
Конечно надо! Разобраться и расстрелять.
13:57:04 20-09-2023
Гость (13:22:16 20-09-2023) прежде чем что то делать надо разобраться ....... ... Какой разбор? Парнишка захотел Славы! И возможно баблеца срубить!
14:54:38 20-09-2023
Где вода находилась и как к ней он получил доступ? Вот основные вопросы
15:27:16 20-09-2023
и какой яд использовал, где взял.
15:44:54 20-09-2023
Ничего не ясно. Что за вода, кто он, где он это делал. Больше похоже на психически ненормального человека, который записывал какую-то чушь на видео.
16:04:46 20-09-2023
1 (15:44:54 20-09-2023) Ничего не ясно. Что за вода, кто он, где он это делал. Больш... Разве, если "психически ненормальный" - это преступника оправдывает? или, "записывая какую-то чушь.." - он не мог отравить воду? Всё предельно ясно, зачем его оправдывать? А вдруг бы это вода попала в Ваш кран?? Это снюхавшийся с всу,- предатель страны, террорист и отвечать должен по закону и по максимальной.
17:15:58 20-09-2023
ни какой конкретики, а радикально ругнуть власть могут не только лишь все.