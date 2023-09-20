Процесс мужчина снимал на видео, которое позднее отправил представителям Украины

20 сентября 2023, 12:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителю Барнаула предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт за то, что он пытался отравить воду, предназначенную для мобилизованных. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФСБ.

"Гражданин России,1981 г.р. через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил", – сказано в сообщении.

Чтобы доказать серьезность своих намерений, мужчина отравил воду, предназначенную для мобилизованных. Процесс он снял на видео, которое выслал представителям Украины.

Барнаульца задержали и отправили под стражу.