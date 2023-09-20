Водителю, насмерть сбившему девочку в Барнауле, предъявили обвинение

В ближайшее время его могут отправить под стражу

20 сентября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Следователи предъявили обвинение мужчине, насмерть сбившему семилетнюю девочку в Борзовой Заимке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.

В отношении водителя завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". В ближайшее время его могут отправить под стражу.

Напомним, что смертельная авария произошла днем 19 сентября. Пострадавшую девочку пытались реанимировать, но она скончалась. Водитель сбежал.