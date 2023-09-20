Водителю, насмерть сбившему девочку в Барнауле, предъявили обвинение
В ближайшее время его могут отправить под стражу
20 сентября 2023, 11:10, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Следователи предъявили обвинение мужчине, насмерть сбившему семилетнюю девочку в Борзовой Заимке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
В отношении водителя завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения". В ближайшее время его могут отправить под стражу.
Напомним, что смертельная авария произошла днем 19 сентября. Пострадавшую девочку пытались реанимировать, но она скончалась. Водитель сбежал.
11:13:37 20-09-2023
На фотке даже немного улыбается
11:33:45 20-09-2023
как нашли его?
11:39:13 20-09-2023
НЕЧИСТЬ... Как сможет жить после этого?
11:41:47 20-09-2023
Естественно улыбается - домашнее фото , или Вы думаете его сфотали в отделении?
11:58:55 20-09-2023
ага... прям хохочет...
12:13:40 20-09-2023
Он же нарушал правила ПДД умышленно! А почему убийство по неосторожности? Модет он специально сбил девочку?
12:30:48 20-09-2023
Гость (12:13:40 20-09-2023) Он же нарушал правила ПДД умышленно! А почему убийство по не... Судя по его действиям - именно что специально. Слишком много для "случайности" сделано.
13:05:56 20-09-2023
Какое убийство по неосторожности?! Сколько таких " неосторожных" разъезжают по городу! Не остановился на переходе, да еще на обгон пошел! Есть у нас в городе нормальные водители, а есть убийцы за рулем. Такие несутся, не соблюдая никакие правила. Проносятся на дикой скорости прямо перед носом пешика на переходе- " короли" дорог! Менять и ужесточать нужно законодательство.
13:27:17 20-09-2023
Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторожности?! Сколько таких " неосторож... Когда законодательство берёт таких кровожадных за хобот, они сразу верещать начинают, ой как это жестоко, я же хороший, меня-то за что.
14:16:37 20-09-2023
Гость (13:27:17 20-09-2023) Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторо... Не нарушай, и никто тебя "за хобот" не возьмет.
15:17:02 20-09-2023
Гость (14:16:37 20-09-2023) Не нарушай, и никто тебя "за хобот" не возьмет.... Ишь ты, еще минусет он. Хочешь нарушать - будь готов, что тебя накажут. И обвинять тут не надо в кровожадности нас. Тоже мне "король дорог" нашелся.
13:52:12 20-09-2023
Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторожности?! Сколько таких " неосторож... читаюсь и диву дивлюсь, откуда столько жестокости в людях. Да водитель виноват, сбил, угробил жизнь. НО ВИНА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ В планировке. Вы видели где сбили ребенка? Там ШКОЛА, открывается калитка, и через 70 сантиметров густой поток машин. Причем часть этих машин выходит из поворота. Почему иемет место быть такой ОПАСНЫЙ выход из школы. Перед школой должна быть ПЛОЩАДКА с широким обзором и видимостью. Это если говорить о безопасности и сохранении жизней. А так то да, щас можно всех собак за все грехи на мужика спустить, а между тем, на его месте, недайбог, может оказаться любой. А учитывая велосипед у девоочки, очень не факт, что она не выехала на нем. Я каждый день встречаю детей которые проносятся по п.п. на самокатах и велосипедах, десятками в день! Их родители не учат, их школа не учит, в этом тоже виноваты водители? Я не защищаю водителя, но помимо его вины - должны отвечать и другие! Каждый день проезжаю это место и каждый день гляжу не на дорогу а на калитку, с замиранием сердца чтобы с нее ни кто не вылетел из детей!!! Но я знаю, что тут школа и дети, а те, кто не ездит там каждый день.....они не будут столь трепетны. Деревья, забор - снести к чертовой матери! Думайте о детях администрация! Как этот вход прошел проверку перед открытием?
14:17:49 20-09-2023
Гость (13:52:12 20-09-2023) Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторо... Водителям нужно включать мозги и вовремя сбрасывать скорость. Но с мозгами у многих проблемы. Так что врубают скорость, а потом ищут - кто виноват. Мелкие личности.
14:24:43 20-09-2023
Гость (13:52:12 20-09-2023) Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторо... Под вашим управлением средство повышенной опасности,так и поступайте сообразно текущей обстановке.Если надо ,то снизьте скорость -езжайте 10км/ч и глядите во все глаза .А то посмотришь ,буквально ,чуть ли не каждый болтает или пялится в телефон.О чём тут можно ещё говорить?И эти все администрации только болтать видно и способны .До реальных проблем и дел нет.
15:18:27 20-09-2023
Афиноген (14:24:43 20-09-2023) Под вашим управлением средство повышенной опасности,так и по... Ты смотри-ка, и вас минусуют! Эти водятлы слепошарые своего же коллегу оправдывают. И мозг включать не желают! Им же проще найти, кто виноват. Чем учиться культуре вождения.
08:41:28 21-09-2023
Гость (15:18:27 20-09-2023) Ты смотри-ка, и вас минусуют! Эти водятлы слепошарые своего ... А что им остаётся делать?Видите ,вот такие ситуации повторяются ,к сожалению,раз за разом.О чём это говорит ?Об отсутствии работы ГИБДД в городе Барнауле.Если бы стояли и нахлобучивали за нарушения ,то мало охотников бы нашлось на приключения.А так ,пожалуйста,хоть пьяный ,хоть сраный ,сиди себе заруливай куда Бог на душу положит.И второй момент-наши нынешние законы,которые не отвечают современным требованиям.Если бы они были ,действительно законами,то всё это лечилось одним махом.Тогда мало бы охотников нашлось не уступать дорогу на пешеходных переходах и торчать в телефоне во время езды.
14:27:39 20-09-2023
Гость (13:52:12 20-09-2023) Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторо... Он выехал на встречку , обгоняя машину, остановившуюся перед ПП. Девочка НЕ ехала на велосипеде, это уже доказанный факт. Сколько можно защищать моральных уродов?
14:36:51 20-09-2023
Гость (13:52:12 20-09-2023) Гость (13:05:56 20-09-2023) Какое убийство по неосторо... Расскажите это бедным родителям, потерявшим ребенка из- за этого подонка. Вы вообще понимаете или нет?! Машина остановился чтобы пропустить ребенка, а этот не просто не остановился, он пошел но обгон! Думайте кого и когда вы оправдываете! Жесть просто.
17:16:06 20-09-2023
Урод и мразота.
09:15:18 21-09-2023
ВСЕ ПЕРЕХОДЫ возле школ оснастить светофорами. Да, дорого. Но это цена жизни детей.
12:51:41 21-09-2023
Гость (09:15:18 21-09-2023) ВСЕ ПЕРЕХОДЫ возле школ оснастить светофорами. Да, дорого. Н... Так водителей это не останавливает. Мне часто приходилось сталкиваться с тем, кто водители упорно прут на красный, хотя пешеходы уже идут на свой зеленый через регулируемый пешеходный переход. Прут, сигналят, обруливают, и прут дальше.
11:33:03 26-09-2023
Проехать бы по его физиономии...