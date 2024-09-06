Барнаульца оштрафовали за незаконный полет на самолете в Республике Алтай
Он не сообщил в нужные органы о своих намерениях
06 сентября 2024, 08:46, ИА Амител
Самолет "Цетус 1003" / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Жителя Барнаула приговорили к штрафу за незаконный полет на самолете в Республике Алтай. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.
В июне 2024 года барнаулец осуществил частный полет на самолете "Цетус 1003" с пассажирами с аэродрома Барантал. При этом о своих намерениях он не сообщил в ответственные органы.
Само судно не прошло предполетную подготовку и не получило необходимых разрешительных документов.
За один вылет пилота осудили сразу по двум административным статьям и назначили ему штраф, сумма которого не называется.
08:51:06 06-09-2024
Вот так, купи себе самолет. А вот интиресно, бабу Ягу за полёты в ступе, щтрафовали?
09:13:07 06-09-2024
Привяжите к пушке-пущай полетает...
09:56:32 06-09-2024
Надо же, катали, катали туристов и вдруг бац, а разрешения то нет )))
11:21:45 06-09-2024
Что за тайны "Мадридского двора"? - сумма не называется?! А вот зря! Полезная информация!
12:28:27 06-09-2024
Гость (11:21:45 06-09-2024) Что за тайны "Мадридского двора"? - сумма не называется?! А ... 500 рублей и полторы тыщи.
Включено в стоимость тура-=)
11:31:37 06-09-2024
Хоть не сбили
13:33:00 06-09-2024
Скоро на полеты воздушного змея и детского шарика нужно будет брать разрешение.