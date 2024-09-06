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Барнаульца оштрафовали за незаконный полет на самолете в Республике Алтай

Он не сообщил в нужные органы о своих намерениях

06 сентября 2024, 08:46, ИА Амител

Самолет "Цетус 1003" / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Самолет "Цетус 1003" / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Жителя Барнаула приговорили к штрафу за незаконный полет на самолете в Республике Алтай. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

В июне 2024 года барнаулец осуществил частный полет на самолете "Цетус 1003" с пассажирами с аэродрома Барантал. При этом о своих намерениях он не сообщил в ответственные органы. 

Само судно не прошло предполетную подготовку и не получило необходимых разрешительных документов.

За один вылет пилота осудили сразу по двум административным статьям и назначили ему штраф, сумма которого не называется.

суд Республика Алтай самолёт

Комментарии 7

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Гость

08:51:06 06-09-2024

Вот так, купи себе самолет. А вот интиресно, бабу Ягу за полёты в ступе, щтрафовали?

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Бдыщ!!!

09:13:07 06-09-2024

Привяжите к пушке-пущай полетает...

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Гость

09:56:32 06-09-2024

Надо же, катали, катали туристов и вдруг бац, а разрешения то нет )))

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Гость

11:21:45 06-09-2024

Что за тайны "Мадридского двора"? - сумма не называется?! А вот зря! Полезная информация!

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Гость

12:28:27 06-09-2024

Гость (11:21:45 06-09-2024) Что за тайны "Мадридского двора"? - сумма не называется?! А ... 500 рублей и полторы тыщи.
Включено в стоимость тура-=)

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Гость

11:31:37 06-09-2024

Хоть не сбили

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Гость

13:33:00 06-09-2024

Скоро на полеты воздушного змея и детского шарика нужно будет брать разрешение.

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