Барнаульца оштрафовали за незаконный полет на самолете в Республике Алтай

Он не сообщил в нужные органы о своих намерениях

06 сентября 2024, 08:46, ИА Амител

Самолет "Цетус 1003" / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Жителя Барнаула приговорили к штрафу за незаконный полет на самолете в Республике Алтай. Об этом рассказали в транспортной прокуратуре.

В июне 2024 года барнаулец осуществил частный полет на самолете "Цетус 1003" с пассажирами с аэродрома Барантал. При этом о своих намерениях он не сообщил в ответственные органы.

Само судно не прошло предполетную подготовку и не получило необходимых разрешительных документов.

За один вылет пилота осудили сразу по двум административным статьям и назначили ему штраф, сумма которого не называется.