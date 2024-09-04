На Алтае пострадал школьник, попав ногой в спицы колеса ехавшего мотоцикла

Подростку оказали медпомощь в больнице

04 сентября 2024, 12:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горном Алтае 14-летний подросток травмировал ногу, попав ногой в спицы колеса мотоцикла, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось днем 2 сентября в селе Беш-Озек Шебалинского района.

"13-летний подросток перевозил на заднем сиденье мотоцикла Racer RC110 своего 14-летнего друга, нога которого в момент движения попала в спицы колеса. В результате происшествия подросток с повреждением ахиллова сухожилия был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь", – рассказали в полиции.

При этом госпитализация ему не потребовалась.

Полицейские установили, что несовершеннолетний водитель взял мотоцикл у своего отца. Мужчину привлекли к административной ответственности.