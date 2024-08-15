НОВОСТИПроисшествия

Барнаульца осудят за покушение на убийство покупателя его автомобиля

Мужчина получил лишь часть денег, а обещанного остатка так и не дождался

15 августа 2024, 23:10, ИА Амител

Форма следователя / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю
Форма следователя / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого, который не доплатил ему за проданный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В апреле 2024 года 45-летний мужчина продал свое авто мужчине, который дал за него лишь часть суммы. Оставшиеся средства мужчина пообещал вернуть через несколько дней, после оформления кредита. Однако обещанного продавец так и не получил.

В начале мая 2024 года мужчины договорились встретиться. В ходе конфликта бывший владелец авто достал пистолет, предназначенный для стрельбы спортивно-охотничьими патронами, и произвел несколько выстрелов в сторону убегающего оппонента. Потерпевший получил пулевое ранение грудной клетки, однако выжил — ему вовремя оказали медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул Убийство Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

23:34:37 15-08-2024

Если бы обмананщика убили, то другие люди подумали бы что обманывать нельзя . А щас так и будут обманом заниматься

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:59:56 16-08-2024

Гость (23:34:37 15-08-2024) Если бы обмананщика убили, то другие люди подумали бы что об... Как будто с самого начала времен люди этим не занимались) как будто если бы завалили одного кидалу, то другие не стали бы этого делать) это в человеческой натуре сидит. Заезженный, но совершенно к месту пример: в Китае стреляют за взятки - и что, там перестали их брать?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

23:56:19 15-08-2024

жадность - грех.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:00:58 16-08-2024

Мусик (23:56:19 15-08-2024) жадность - грех.... Есть более точное выражение: кроилово ведёт к попадалову.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
65

03:41:37 16-08-2024

нефиг кидать.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:04:52 16-08-2024

Потому что в таких случаях государство не садит в тюрьму за мошенничество, поэтому человек сам решил вопрос. Нет денег - верни вещь назад. А то и забрал и сказки венского леса видать рассказывал

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алтаец

08:13:48 16-08-2024

Теперь точно не отдаст деньги

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров