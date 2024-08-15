Барнаульца осудят за покушение на убийство покупателя его автомобиля
Мужчина получил лишь часть денег, а обещанного остатка так и не дождался
15 августа 2024, 23:10, ИА Амител
Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого, который не доплатил ему за проданный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
В апреле 2024 года 45-летний мужчина продал свое авто мужчине, который дал за него лишь часть суммы. Оставшиеся средства мужчина пообещал вернуть через несколько дней, после оформления кредита. Однако обещанного продавец так и не получил.
В начале мая 2024 года мужчины договорились встретиться. В ходе конфликта бывший владелец авто достал пистолет, предназначенный для стрельбы спортивно-охотничьими патронами, и произвел несколько выстрелов в сторону убегающего оппонента. Потерпевший получил пулевое ранение грудной клетки, однако выжил — ему вовремя оказали медицинскую помощь.
В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) направлено в суд для рассмотрения по существу.
23:34:37 15-08-2024
Если бы обмананщика убили, то другие люди подумали бы что обманывать нельзя . А щас так и будут обманом заниматься
06:59:56 16-08-2024
Гость (23:34:37 15-08-2024) Если бы обмананщика убили, то другие люди подумали бы что об... Как будто с самого начала времен люди этим не занимались) как будто если бы завалили одного кидалу, то другие не стали бы этого делать) это в человеческой натуре сидит. Заезженный, но совершенно к месту пример: в Китае стреляют за взятки - и что, там перестали их брать?
23:56:19 15-08-2024
жадность - грех.
07:00:58 16-08-2024
Мусик (23:56:19 15-08-2024) жадность - грех.... Есть более точное выражение: кроилово ведёт к попадалову.
03:41:37 16-08-2024
нефиг кидать.
05:04:52 16-08-2024
Потому что в таких случаях государство не садит в тюрьму за мошенничество, поэтому человек сам решил вопрос. Нет денег - верни вещь назад. А то и забрал и сказки венского леса видать рассказывал
08:13:48 16-08-2024
Теперь точно не отдаст деньги