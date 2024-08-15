Барнаульца осудят за покушение на убийство покупателя его автомобиля

Мужчина получил лишь часть денег, а обещанного остатка так и не дождался

15 августа 2024, 23:10, ИА Амител

Форма следователя / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

Барнаулец предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого, который не доплатил ему за проданный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

В апреле 2024 года 45-летний мужчина продал свое авто мужчине, который дал за него лишь часть суммы. Оставшиеся средства мужчина пообещал вернуть через несколько дней, после оформления кредита. Однако обещанного продавец так и не получил.

В начале мая 2024 года мужчины договорились встретиться. В ходе конфликта бывший владелец авто достал пистолет, предназначенный для стрельбы спортивно-охотничьими патронами, и произвел несколько выстрелов в сторону убегающего оппонента. Потерпевший получил пулевое ранение грудной клетки, однако выжил — ему вовремя оказали медицинскую помощь.

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) направлено в суд для рассмотрения по существу.