Барнаульца осудят за убийство человека, который жил с его бывшей девушкой

Летом 2022 года житель Алейска переехал в краевую столицу, чтобы жить с новой возлюбленной. Та его познакомила с бывшим избранником

13 апреля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Житель Барнаула предстал перед судом по обвинению в убийстве из ревности, замаскированном под безвестное исчезновение. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю и региональной прокуратуры.

Летом 2022 года жительница Алейска обратилась в полицию из-за безвестного исчезновения её 22-летнего сына, который в апреле уехал в Барнаул на заработки. Долгое время она не могла выйти с ним на связь. В ходе проверки было установлено, что его пропажа носит криминальный характер.

Следователям удалось выяснить, что к убийству причастен знакомый потерпевшего. Он показал место, где спрятал тело, а также рассказал об обстоятельствах происшествия.

В начале 2022 года в одном из пабликов потерпевший познакомился с девушкой, после чего решил переехать в Барнаул. Там он устроился на работу и арендовал квартиру для совместного проживания с новой знакомой. Девушка также познакомила его с бывшим возлюбленным, с которым рассталась накануне.

"Через месяц знакомства отвергнутый мужчина пригласил потерпевшего на совместную велопрогулку по лесу, где, не справившись со своими эмоциями, нанёс молодому человеку множественные ножевые ранения, а тело переместил в заросли и прикрыл ветками", – заявляет Следком.

Получив телефон и ключи от квартиры, он проник в помещение, взял личные вещи и выбросил их в мусорный бак, попытавшись замаскировать убийство. Кроме того, он похитил деньги со счетов убитого и от его лица нагрубил девушке.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в совершённом преступлении признал в полном объёме. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, подчеркнули в прокуратуре.