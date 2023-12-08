Барнаульца отправили жить на улицу из-за долга по алиментам матери
Мужчина долгое время уклонялся от выплат
08 декабря 2023, 10:29, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы продали долю в квартире мужчины, который накопил большой долг по алиментам, сообщает региональная ФССП.
38-летний житель Барнаула по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание своей пожилой нетрудоспособной матери.
"Однако решение суда долгое время не исполнял, из-за этого накопился долг в размере 1,3 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Для погашения долга пристав составил акт описи и ареста на долю недвижимости барнаульца. После этого жилье передали на реализацию и продали на публичных торгах.
"Вырученные средства направлены в счет погашения задолженности", – отметили в службе судебных приставов.
11:33:45 08-12-2023
Есть в этом некая несправедливость. Мать вкладывала деньги в развитие своего сына так, чтобы он мог ей сейчас эти 1,3 миллиона заработать. Многие могут заработать только себе на еду.
11:39:02 08-12-2023
кем надо быть, чтоб оставить без помощи свою мать?
11:47:16 08-12-2023
Гость (11:39:02 08-12-2023) кем надо быть, чтоб оставить без помощи свою мать?... ну детей же оставляют...
11:54:12 08-12-2023
Гость (11:39:02 08-12-2023) кем надо быть, чтоб оставить без помощи свою мать?... Ну так дети ж бывшими регулярно бывают, почему мать не может?
11:44:02 08-12-2023
Дал же бог такую маму, которая подала на алименты и выгнала сына на улицу.
11:44:53 08-12-2023
и чем они помогли матери сейчас сын, ейеный, к ней переедет . и все.
11:55:35 08-12-2023
Ух ты. Мать довольна теперь, сын в подворотне. Ещё и доля поди в той же квартире, где она проживает. Будет теперь в коммуналке с чужими людьми...
11:58:22 08-12-2023
Да ни чем не помогли. Мать бухала, сын денег на шкалик не дал и она решила подать на алименты. По закону всё законно. Сын должен - отдай. А что будет после приставам всё равно. Они выполнили свою работу.
12:10:13 08-12-2023
Ему 38, матери сколько ? .... своей пожилой нетрудоспособной матери. даже +20 и если она официально нетрудоспособна то пенсию получает, пособие по безработице..... Вот оно государство довело, вместо того чтоб пенсию платить 55-60 лет, оно разжигает ссоры между кровными родственниками....Но всё по закону.
12:12:11 08-12-2023
Молодцы приставы, это сколько же лет надо было караулить, чтобы долг сравнялся с долей? Ну а потом, эту русскую долюшку, долю толкнуть на торги. Что теперь остается этому бедолаге на улице, да на морозе? Найти кусок веревки....
18:14:00 08-12-2023
Гость (12:12:11 08-12-2023) Молодцы приставы, это сколько же лет надо было караулить, чт... Не с 18-ти лет же ему назначили алименты на мать? Тогда она ещё не была , по-любому, пожилой.
12:22:34 08-12-2023
У "несчастной" матери-алкоголички предприимчивые люди долю в жилье заранее выкупили долю за коробку шкаликов. Сын мешал забрать оставшиеся. Приставы они такие... Без эмоций.
12:32:15 08-12-2023
Заголовок статьи в корне неверен, верно - "Барнаульца отправили умирать на улицу"
12:32:21 08-12-2023
вообще-то из единственного жилья не выселяют. так что у парня наверняка есть где жить.
12:54:27 08-12-2023
Гость (12:32:21 08-12-2023) вообще-то из единственного жилья не выселяют. так что у парн... Гость, оставьте свои домыслы при себе. "Барнаульца отправили жить на улицу", это сообщает СМИ, а СМИ врать не будет.
13:23:57 08-12-2023
Гость (12:54:27 08-12-2023) Гость, оставьте свои домыслы при себе. "Барнаульца отправили... Это нельзя сделать по закону. ФССП не станет действовать незаконно. Это если тебе отвечать твоими же аргументами.
13:02:45 08-12-2023
Гость (12:32:21 08-12-2023) вообще-то из единственного жилья не выселяют. так что у парн... Единственный здравый коммент.
13:39:20 08-12-2023
Гость (13:02:45 08-12-2023) Единственный здравый коммент. ... Гость, ты в каком государстве живешь? У нас все может быть, даже то, чего не может быть.
14:12:24 09-12-2023
Кому сделали хорошо? Жилплощадь реализовали за копейки своим же аферистам. Мужика загнали в менее удобное жилище, многострадальная мать в твердом уме и памяти не будет так поступать со своим ребенком. Выводы, пропьет. Лучше бы раскопали причину.