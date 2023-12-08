Барнаульца отправили жить на улицу из-за долга по алиментам матери

Мужчина долгое время уклонялся от выплат

08 декабря 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебные приставы продали долю в квартире мужчины, который накопил большой долг по алиментам, сообщает региональная ФССП.

38-летний житель Барнаула по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание своей пожилой нетрудоспособной матери.

"Однако решение суда долгое время не исполнял, из-за этого накопился долг в размере 1,3 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Для погашения долга пристав составил акт описи и ареста на долю недвижимости барнаульца. После этого жилье передали на реализацию и продали на публичных торгах.