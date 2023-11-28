В Барнауле алиментщик пришел к приставу с планшетом, который сразу же арестовали

Мужчина не выплачивал алименты на содержание своего сына и задолжал 120 тысяч рублей

28 ноября 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае у мужчины, накопившего долг по алиментам, судебные приставы арестовали дорогой гаджет, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына и накопил долг в размере 120 тысяч рублей.

В отношении мужчины составили административный протокол, судья назначил ему 20 часов обязательных работ.

На очередной прием к приставу барнаулец явился с дорогим планшетом. В отношении гаджета сразу же составили акт описи и ареста.