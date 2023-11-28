В Барнауле алиментщик пришел к приставу с планшетом, который сразу же арестовали
Мужчина не выплачивал алименты на содержание своего сына и задолжал 120 тысяч рублей
28 ноября 2023, 13:44, ИА Амител
В Алтайском крае у мужчины, накопившего долг по алиментам, судебные приставы арестовали дорогой гаджет, сообщает региональная ФССП.
Житель Барнаула не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына и накопил долг в размере 120 тысяч рублей.
В отношении мужчины составили административный протокол, судья назначил ему 20 часов обязательных работ.
На очередной прием к приставу барнаулец явился с дорогим планшетом. В отношении гаджета сразу же составили акт описи и ареста.
"Если мужчина не рассчитается с долгом, то планшет будет реализован, а полученные денежные средства направлены на погашение задолженности по алиментам", – рассказали в ведомстве.
13:51:19 28-11-2023
А если планшет не его...? Интересно девки пляшут...
14:53:16 28-11-2023
Гость (13:51:19 28-11-2023) А если планшет не его...? Интересно девки пляшут...... А если это не его, то тогда это кража, и это уже совсем другая статья 🤣
14:54:49 28-11-2023
Гость (13:51:19 28-11-2023) А если планшет не его...? Интересно девки пляшут...... Владельцы - пусть обращаются с заявлением о снятии ареста.
15:20:25 28-11-2023
Гость (14:54:49 28-11-2023) Владельцы - пусть обращаются с заявлением о снятии ареста.... А владелец не может обратиться он в детском саду весь день...
17:51:49 28-11-2023
Гость (15:20:25 28-11-2023) А владелец не может обратиться он в детском саду весь день..... :D
13:59:43 29-11-2023
Гость (15:20:25 28-11-2023) А владелец не может обратиться он в детском саду весь день..... это тот владелец , содержание которого папаша не оплачивает? Еще и планшет спер. Отец года
14:47:52 28-11-2023
Это разве злостный. Злостный бы не спалился. И злостные ещё кусаются.
15:00:40 28-11-2023
Шакалы.
10:03:09 29-11-2023
Прежде чем размножаться и заводить детей надо в обязательном порядке молодым людям (мужчинам) ознакомится с подобными случаями. Что они будут представлять собой в случае развода, какие обязанности, права (и их отсутствие) возлягут на них. Ситуация на самом деле очень серьезная. Верить и доверять женщине глупо, как и государству. А государство разует вас на алименты по таким расценкам которые в Алтайском крае и близко не платят зп.
20:07:21 29-11-2023
Гость (10:03:09 29-11-2023) Прежде чем размножаться и заводить детей надо в обязательном... Бедные мужики, их заставляют содержать их же детей...
13:32:45 29-11-2023
Если мужчина не рассчитается с долгом, то планшет будет реализован, по смешной цене для своих. И вааще, парадокс. Менты увидев в машине перевозимый телик или перфоратор требуют документы на аппарат, которому 10 лет. Забирают. Приставы пошли еще дальше, забирают ничего не требуя. Мужику хоть трусы-то оставили?
13:51:43 29-11-2023
А если планшет у мужика единственный и необходим для работы? Забрали планшет, человек не сможет зарабатывать, следовательно, не будет алиментов
14:01:14 29-11-2023
Гость (13:51:43 29-11-2023) А если планшет у мужика единственный и необходим для работы... пусть в грузчики идет.
14:16:44 29-11-2023
Читаю комментарии... Бедненькие, несчастненькие алиментщики... Как же к ним все кругом не справедливы... И ни слова о ребенке, которого нужно одеть-обуть и накормить...
20:08:33 29-11-2023
Гость (14:16:44 29-11-2023) Читаю комментарии... Бедненькие, несчастненькие алиментщики.... +++
14:39:10 29-11-2023
а он вообще имеет право не работать. И ничего никому не платить поскольку заработка нет нету в УК такой статьи о обязательной занятости
15:00:22 29-11-2023
Гость (14:39:10 29-11-2023) а он вообще имеет право не работать. И ничего никому не плат... но зато есть статья о выплате алиментов своему ребенку
15:24:52 29-11-2023
Сама растила ребенка одна, но часто на стороне отцов - у меня подруга модница, все тратит на себя, сын весь день у бабушки та его и кормит. И на мое возмущение сказала - все правильно, я имею тратить эти деньги на себя, ведь одежда делает меня счастливой, а когда мама счастлива и сыну хорошо. И не поспоришь. Может если бы мамы отправляли отцам фото одежды или игрушек, купленных на эти деньги, отцам было бы легче их давать? Я на алименты не подавала, но мой бывший полностью одевал ребенка, покупал телефон и компьютер. На мне еда и мелкие расходы.
20:11:54 29-11-2023
Гость (15:24:52 29-11-2023) Сама растила ребенка одна, но часто на стороне отцов - у мен... Хоть распластайтесь, алиментщикам глубоко наплевать. Могли бы сразу покупать одежду и прочие нужности, но им не интересно этим заниматься, им просто не нужны дети.