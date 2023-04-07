Барнаульца с переломанными рёбрами госпитализировали после аварии в Горном Алтае

Мужчина не был пристёгнут

07 апреля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай в результате опрокидывания автомобиля пострадал водитель из Барнаула, сообщили в МВД региона.

Авария случилась 5 апреля около 17:20 в селе Чибит Улаганского района. 38-летний мужчина ехал на Kia Carnival, но по пути не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

"Водитель с многочисленными переломами рёбер и грудной клетки был госпитализирован в Акташскую больницу, где у него была взята кровь на алкоголь. В момент происшествия он не был пристёгнут ремнём безопасности", – рассказали в ведомстве.

В отношении мужчины составили протокол по статье 12.15 ч. 4 КоАП РФ ("Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения"), а также вынесли постановление по ст. 12.6 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности").