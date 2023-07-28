Барнаульца, ударившего табличку на Аллее памяти воинов-десантников, отправили под суд
Инцидент произошел в июне 2023 года. Из хулиганских побуждений мужчина ударил табличку с изображением десантника, обезобразив ее внешний вид
28 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 243.3 УК РФ, которое возбудили после повреждения мемориальной таблички с изображением героя на Аллее памяти воинов-десантников в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По информации следствия, в июне 2023 года 36-летний барнаулец, будучи пьяным, проходил по Аллее памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной черниговской краснознаменной дивизии.
"Из хулиганских побуждений он нанес удар по мемориальной табличке с изображением воина-десантника, чем обезобразил внешний вид как самого портрета, так и всего мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества", – заявили в ведомстве.
В ходе предварительного следствия были собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передали в суд с утвержденным прокурором обвинением.
10:03:20 28-07-2023
5лет мало да же по полной, штраф 5.000000 пусть отрабатывает, Другим будет урок.
11:54:54 28-07-2023
36 лет, а мозгов нет? Быдло самое настоящее. Кто его воспитывал? Согласна с предыдущим комментатором. Нужно обязательные работы и штраф побольше. Пусть отрабатывает, может поймет хоть что-то.
11:59:44 28-07-2023
Гость (11:54:54 28-07-2023) 36 лет, а мозгов нет? Быдло самое настоящее. Кто его воспиты... он из тех кто "головой зарабатывает", потому что, если бы он что то мог сделать своими руками, то и отношение было бы соответствующее к сделанному чужими руками.