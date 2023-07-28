Барнаульца, ударившего табличку на Аллее памяти воинов-десантников, отправили под суд

Инцидент произошел в июне 2023 года. Из хулиганских побуждений мужчина ударил табличку с изображением десантника, обезобразив ее внешний вид

28 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 243.3 УК РФ, которое возбудили после повреждения мемориальной таблички с изображением героя на Аллее памяти воинов-десантников в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации следствия, в июне 2023 года 36-летний барнаулец, будучи пьяным, проходил по Аллее памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й гвардейской воздушно-десантной черниговской краснознаменной дивизии.

"Из хулиганских побуждений он нанес удар по мемориальной табличке с изображением воина-десантника, чем обезобразил внешний вид как самого портрета, так и всего мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества", – заявили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия были собраны достаточные доказательства. Уголовное дело передали в суд с утвержденным прокурором обвинением.