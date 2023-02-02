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Барнаулец, разбивший таблички с ветеранами на Аллее памяти, осудил свои действия

Следком опубликовал кадры проверки показаний на месте вандализма

02 февраля 2023, 19:01, ИА Амител

Пресс-служба Следственного комитета России по Алтайскому краю опубликовала видеозапись с проверкой показаний на месте вандализма на Аллее памяти в Барнауле. На кадрах злоумышленник продемонстрировал, как портил таблички с именами бойцов-десантников, которые погибли в ходе конфликта в Чечне. 

Молодой человек рассказал, что подошёл к мемориальному объекту размахивая ногами, после чего ударил кулаком в табличку. К своему поступку он относится осудительно.

Напомним, что 2 февраля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. Как рассказали в Следкоме, ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались пьяными из бара и один из ребят решил побить руками и ногами таблички.

Нашей редакции удалось узнать, кто вышел на след подозреваемого. Хорошо знакомый с делом источник amic.ru рассказал подробности его розыска.

 

Комментарии 14

  • Дорого обойдутся ему эти стенды...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Надеюсь, что по ним тоже пробьют ногами и руками. А вообще-то неплохо бы было назвать имена этой петушинной компашки..
    02 февраля, Гость   Ответить
  • А с них и штраф не возьмёшь. Наверняка гопота
    02 февраля, Гость   Ответить
  • кто-то может внятно объяснить нафига возить под охраной в автозаке к табличкам? Покажи, как бил? Что за шоу? Народ потешить?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • 2 августа их выдать десантуре !
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Синька - зло
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Петушня гоблинская...
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Преступление уголовное резонансное.Это не первый его автозак будет.И не последний.Как в этом,так и в следующем году.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Когда ветеранов СВО кидать на деньги, медицину и льготы начнут - не забудь те опыт возмездия уродам.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • кто-то может внятно объяснить нафига возить под охраной в автозаке к табличкам? Что за шоу? - таких как ты надо вывозить на площадь Ветеранов с табличкой названия статьи и с твоим комментарием. Лично бы "ответил"
    02 февраля, Гость   Ответить
  • кто-то может внятно объяснить нафига возить под охраной в автозаке к табличкам? Покажи, как бил? Что за шоу? Народ потешить **** Это называется следственный эксперимент. Есть такое процессуальное мероприятие в уголовно-процессуальном кодексе записано. Оно необходимо для суда. Ферштейн?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Его не только в автозаке,но на паровозике покатают раз умишка не набрался.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Моральный урод, извинился он, самого жесткого наказания заслуживает и 15 февраля показать его на площади у дома афганцев.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Родственникам морду этого гопника покажите.пусть в лицо ему выскажут его поступок. Может мурашки на коже ему подскажут
    05 февраля, Гость   Ответить
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