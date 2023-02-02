Барнаулец, разбивший таблички с ветеранами на Аллее памяти, осудил свои действия

Следком опубликовал кадры проверки показаний на месте вандализма

02 февраля 2023, 19:01, ИА Амител

Пресс-служба Следственного комитета России по Алтайскому краю опубликовала видеозапись с проверкой показаний на месте вандализма на Аллее памяти в Барнауле. На кадрах злоумышленник продемонстрировал, как портил таблички с именами бойцов-десантников, которые погибли в ходе конфликта в Чечне.

Молодой человек рассказал, что подошёл к мемориальному объекту размахивая ногами, после чего ударил кулаком в табличку. К своему поступку он относится осудительно.

Напомним, что 2 февраля стало известно, что правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. Как рассказали в Следкоме, ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались пьяными из бара и один из ребят решил побить руками и ногами таблички.

Нашей редакции удалось узнать, кто вышел на след подозреваемого. Хорошо знакомый с делом источник amic.ru рассказал подробности его розыска.