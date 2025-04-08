Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края

Он предположил, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом

08 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"

На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы. На нем изображены радующиеся солдаты. Однако житель Барнаула Вадим Чутчев упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Чутчев обратил внимание на форму бойцов: с его слов, вместо погонов, орденов и медалей на ней изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы:

"Плакат, видимо, "блестяще" создан ИИ, другого объяснения изображенной несуразицы нет. <...> Ведь на баннере не солдаты РККА, а некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками, которые, по мнению ИИ, видимо, символизируют Знамя Победы и знаки различия (погоны, ордена и медали) Советской Армии", – высказался барнаулец.

Он также задался вопросом, почему для разработки баннера не использовали архивные фотографии и не проконсультировались с историками. Житель Барнаула утверждает, что с каждым годом подобные проблемы будут острее, потому что живых свидетелей войны становится все меньше.