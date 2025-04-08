Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края
Он предположил, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом
08 апреля 2025, 08:55, ИА Амител
На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы. На нем изображены радующиеся солдаты. Однако житель Барнаула Вадим Чутчев упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
Чутчев обратил внимание на форму бойцов: с его слов, вместо погонов, орденов и медалей на ней изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы:
"Плакат, видимо, "блестяще" создан ИИ, другого объяснения изображенной несуразицы нет. <...> Ведь на баннере не солдаты РККА, а некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками, которые, по мнению ИИ, видимо, символизируют Знамя Победы и знаки различия (погоны, ордена и медали) Советской Армии", – высказался барнаулец.
Он также задался вопросом, почему для разработки баннера не использовали архивные фотографии и не проконсультировались с историками. Житель Барнаула утверждает, что с каждым годом подобные проблемы будут острее, потому что живых свидетелей войны становится все меньше.
"Что нам ценнее в год 80-летия Победы, объявленный президентом РФ Годом защитников Отечества, – технологии или историческая правда? У каждого поколения на этот вопрос, видимо, будут разные ответы", – написал Вадим Чутчев.
09:01:03 08-04-2025
да с ума сошли с эти ИИ
09:36:13 08-04-2025
Гость (09:01:03 08-04-2025) да с ума сошли с эти ИИ... Вот это точно. Картинки ИИ повсюду очень сильно бесят.
12:38:34 08-04-2025
Гость (09:36:13 08-04-2025) Вот это точно. Картинки ИИ повсюду очень сильно бесят. ... ИИ - имитация интеллекта
10:00:13 08-04-2025
Гость (09:01:03 08-04-2025) да с ума сошли с эти ИИ... это американская форма
18:05:57 08-04-2025
Бгг (10:00:13 08-04-2025) это американская форма... Вот точное предложение! А кто готовил, кто утверждал, насамом деле, могли полистать фото того времени и посмотреть как выглядели солдаты Красной Армии! Это аморально и даже преступно, предательство памяти наших предков!
22:27:53 16-04-2025
Гость (18:05:57 08-04-2025) Вот точное предложение! А кто готовил, кто утверждал, насамо... Преступно в каком смысле? В смысле надо расстрелять или всего лишь посадить?
09:03:03 08-04-2025
больше нечем людям вообще заняться то
09:04:24 08-04-2025
Некоторые люди рождаются с целью, чтобы их всё оскорбляло
09:16:01 08-04-2025
Решили сэкономить - ИИ не нужно деньги платить за плакат
09:17:27 08-04-2025
Если такое в самом Минобре учудили, то что же про других говорить? Форма и жесты похожи на фашисткое приветствие.
09:21:50 08-04-2025
Гость (09:17:27 08-04-2025) Если такое в самом Минобре учудили, то что же про других гов... показалось там Шаман на переднем плане
09:17:33 08-04-2025
какое образование такой и баннер
10:19:03 08-04-2025
Гость (09:17:33 08-04-2025) какое образование такой и баннер... Да уж!😟
13:24:25 08-04-2025
Гость (09:17:33 08-04-2025) какое образование такой и баннер... Жертвы ЕГЭ
09:24:39 08-04-2025
Власовец Мединский пишет учебник История России... Красное знамя СССР практически запрещено в России... Чего же еще ждать от власти?
19:40:30 08-04-2025
Гость (09:24:39 08-04-2025) Власовец Мединский пишет учебник История России... Красное з... Лжец.
В Питере многометровое Красное знамя развевается на ветру вместе с триколором и имперским стягом, советский флаг водружают в зоне СВО наряду с российскими и имперскими флагами, со знаменами подразделений.
Может ты хохол?
07:50:41 09-04-2025
Нет (19:40:30 08-04-2025) Лжец. В Питере многометровое Красное знамя развевается н... а люди, которые вешают рядом эти флаги-антиподы тогда кто? какими же неумными людьми надо быть, чтоб вешать рядом красный и имперский флаги?!
15:47:30 09-04-2025
Нет (19:40:30 08-04-2025) Лжец. В Питере многометровое Красное знамя развевается н... А, у нас, в селе заставили снять красное знамя! И это в юбилейный год ПОБЕДЫ!!!
Сара лиха, Краснощёковский район
09:28:09 08-04-2025
А годы, указанные на плакате? Вообще-то, Великой Победе будет 80 лет. И состоялась она 9 мая 1945 г. - это информация для заказчиков, разработчиков плаката и тех, кто его утверждал.
20:46:16 08-04-2025
Гость (09:28:09 08-04-2025) А годы, указанные на плакате? Вообще-то, Великой Победе буде... Вообще-то в любимое всеми советское время также писали годы на плакатах: 1945 - текущий год.
09:32:07 08-04-2025
видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового запроса.
откройте банальный школьный учебник и возьмите фото, зачем какой-то ии нужен?
человеческую цивилизацию нужно откатывать назад лет на 20-25, и цементировать в этом состоянии.
в плане всего.
жилья, машин, одежды, кино, музыки, мировоззрения - всего.
ну за 20 лет популяция прямоходящих деградировала до безобразия.
10:04:51 08-04-2025
Гость (09:32:07 08-04-2025) видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового за... Не помогло изучение истории и философии?
18:23:12 08-04-2025
Гость (09:32:07 08-04-2025) видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового за... не получится. там есть ограничение по ёмкости данных для баннера - не то качество, там есть охрана авторским правом и пр. Не знаете предмет - не давайте советов глупых, так уж получается у вас
19:42:13 08-04-2025
Гость (09:32:07 08-04-2025) видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового за... Лекарства и технологии тоже оставьте там, в 2000-х. Как и уровень безопасности, да.
09:32:34 08-04-2025
ну хоть бородатого НКВДшника Степана на фото нет
09:33:38 08-04-2025
Красота в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть
18:24:05 08-04-2025
Гость (09:33:38 08-04-2025) Красота в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увид... деточка, дело в Исторической Достоверности. но если надо объяснять...то не надо объяснять
09:55:38 08-04-2025
Всё равно, что в твоём доме поселился бандит и празднует твой день рождения.
10:06:31 08-04-2025
Тоже придумали, работать, лоб морщить, морщины от этого. Дал задание ИИ и готово. А вот проверить его работу, тут действительно образование надо, а от куда оно в министерстве.)))
10:08:27 08-04-2025
Тоже придумали, работать, лоб морщить, морщины от этого. Дал задание ИИ и готово. А вот проверить его работу, тут действительно образование надо, а от куда оно в министерстве.)))
10:17:09 08-04-2025
Позитивные люди на картинке, чего докопались
13:25:59 08-04-2025
Светлана (10:17:09 08-04-2025) Позитивные люди на картинке, чего докопались... Да душнилы с дипломатом
08:32:24 09-04-2025
Светлана (10:17:09 08-04-2025) Позитивные люди на картинке, чего докопались...
Говорухина, ты ли это?
10:20:45 08-04-2025
Это называется - костенковщина. Чего ж еще ждать от последователей этого печально известного деятеля, с легкой руки кое-кого намертво засевших в сем ведомстве?
10:31:50 08-04-2025
Вот же людям заняться нечем, кроме как всякие там банеры разглядывать.
10:36:03 08-04-2025
Хм, и почему же это плакаты у нас рисует ИИ?.. Так повесят на стену плакат реального художника, и будет два варианта - либо найдется тот, кому принадлежат авторские права (либо Михалков, не к ночи будь помянут), либо найдется тот, кто по какому-нибудь поводу да оскорбится. ИИ-то не посадишь, а вот художника - раз плюнуть. А ведь патриотов предупреждали, что в эту игру можно играть не просто вдвоем, а вообще всем скопом. Не нравится? Удивительно...
10:41:55 08-04-2025
Действительно, форма очень похожа на американскую. Ведь американцы учат своих детей, что это Америка победила Гитлера. Чему наших детей могут научить такие руководители системой образования?
10:47:55 08-04-2025
Ну хоть негров нет...
12:49:32 08-04-2025
Олег (10:47:55 08-04-2025) Ну хоть негров нет...... 6 пальцев устроили чтоль?
11:01:54 08-04-2025
Вот так запросто фальсифицируют нашу историю и принижают память о Великой Победе! Как такие фальсификаторы вообще оказались там, где отвечают за то,чтобы наших детей учили разумному,доброму, светлому...
13:01:40 08-04-2025
Отчетливо прослеживается дискредитация всего самого святого для нас. И причина этого в низком интеллекте авторов и организаторов данного произведения. Должны быть сделаны адекватные выводы со стороны соответствующих структур!
13:26:39 08-04-2025
А назовите фамилии и должности тех, кто это создал, согласовал и утвердил. На кого жалобу в прокуратуру написать?
13:43:28 08-04-2025
Люди из Министерства Образования просто рисовать не умеют, вот и доверили ИИ, как доверили Остапу Бендеру сеятеля изобразить. Скандал, грандиозный скандал. Лед тронулся.
15:29:32 08-04-2025
Соответствует уровню сознантя тех, кто внутри здания. Символично. И наплевать. Все равно отвечать не нужно.
15:36:33 08-04-2025
Подписываюсь под каждым словом человека, которого возмутил этот баннер. Я так же считаю, что должны использоваться подлинники. Неужели не нашлось фотографии из архивов. Каждый, кто поставлен выполнять свою работу, должен выполнять её качественно!
15:41:49 08-04-2025
Я считаю, что власти города должны обращать внимание на такие несправедливые вещи. И потребовать от установщика убрать этот позорный баннер!
16:55:58 08-04-2025
Там еще один персонаж, который выше всех руку задрал, шестипалый (точнее 5.5-палый, т.к. у него два пальца из шести срослись). Точно ИИ, его фирменный почерк
16:57:44 08-04-2025
- Скажите, Киса, как художник художнику, вы рисовать умеете?
- На хрена, ведь у нас есть ИИ.
18:02:40 08-04-2025
Наверно, эту картинку придумал чей-то сынуля или чья-то сынулька из ответственных за образование в крае. Но ведь очевидно же нормальному человеку, что на картинке показаны люди, которые про войну даже не слышали. В советское время это была радость со слезами на глазах. Полная деградация.
22:26:06 16-04-2025
Гость (18:02:40 08-04-2025) Наверно, эту картинку придумал чей-то сынуля или чья-то сыну... Песен переслушали... Когда объявляли о капитуляции рейха рыдали разве что от счастья.
18:12:37 08-04-2025
Бгг (10:00:13 08-04-2025) это американская форма... Вот точное предложение! А кто готовил, кто утверждал, насамом деле, могли полистать фото того времени и посмотреть как выглядели солдаты Красной Армии! Это аморально и даже преступно, предательство памяти наших предков!
19:56:07 08-04-2025
Неучи, стыдно, что это на задании министерства образования.
20:44:06 08-04-2025
Да, это ИИ, посчитайте пальцы на руках у парня - их 6