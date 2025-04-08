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Барнаульца возмутил баннер ко Дню Победы на здании Минобрнауки Алтайского края

Он предположил, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом

08 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Баннер на здании Министерства образования и науки Алтайского края / Фото: Вадим Чутчев / "ВКонтакте"

На здании Министерства образования и науки Алтайского края разместили баннер ко Дню Победы. На нем изображены радующиеся солдаты. Однако житель Барнаула Вадим Чутчев упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Чутчев обратил внимание на форму бойцов: с его слов, вместо погонов, орденов и медалей на ней изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы:

"Плакат, видимо, "блестяще" создан ИИ, другого объяснения изображенной несуразицы нет. <...> Ведь на баннере не солдаты РККА, а некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками, которые, по мнению ИИ, видимо, символизируют Знамя Победы и знаки различия (погоны, ордена и медали) Советской Армии", – высказался барнаулец.

Он также задался вопросом, почему для разработки баннера не использовали архивные фотографии и не проконсультировались с историками. Житель Барнаула утверждает, что с каждым годом подобные проблемы будут острее, потому что живых свидетелей войны становится все меньше.

"Что нам ценнее в год 80-летия Победы, объявленный президентом РФ Годом защитников Отечества, – технологии или историческая правда? У каждого поколения на этот вопрос, видимо, будут разные ответы", – написал Вадим Чутчев.

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

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НОВОСТИОбщество
Барнаул

Комментарии 53

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Гость

09:01:03 08-04-2025

да с ума сошли с эти ИИ

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Гость

09:36:13 08-04-2025

Гость (09:01:03 08-04-2025) да с ума сошли с эти ИИ... Вот это точно. Картинки ИИ повсюду очень сильно бесят.

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Гость

12:38:34 08-04-2025

Гость (09:36:13 08-04-2025) Вот это точно. Картинки ИИ повсюду очень сильно бесят. ... ИИ - имитация интеллекта

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Бгг

10:00:13 08-04-2025

Гость (09:01:03 08-04-2025) да с ума сошли с эти ИИ... это американская форма

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Гость

18:05:57 08-04-2025

Бгг (10:00:13 08-04-2025) это американская форма... Вот точное предложение! А кто готовил, кто утверждал, насамом деле, могли полистать фото того времени и посмотреть как выглядели солдаты Красной Армии! Это аморально и даже преступно, предательство памяти наших предков!

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Гость

22:27:53 16-04-2025

Гость (18:05:57 08-04-2025) Вот точное предложение! А кто готовил, кто утверждал, насамо... Преступно в каком смысле? В смысле надо расстрелять или всего лишь посадить?

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Гость

09:03:03 08-04-2025

больше нечем людям вообще заняться то

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Sic semper tyrannis

09:04:24 08-04-2025

Некоторые люди рождаются с целью, чтобы их всё оскорбляло

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сергей

09:16:01 08-04-2025

Решили сэкономить - ИИ не нужно деньги платить за плакат

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Гость

09:17:27 08-04-2025

Если такое в самом Минобре учудили, то что же про других говорить? Форма и жесты похожи на фашисткое приветствие.

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Гость

09:21:50 08-04-2025

Гость (09:17:27 08-04-2025) Если такое в самом Минобре учудили, то что же про других гов... показалось там Шаман на переднем плане

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Гость

09:17:33 08-04-2025

какое образование такой и баннер

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Гость

10:19:03 08-04-2025

Гость (09:17:33 08-04-2025) какое образование такой и баннер... Да уж!😟

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Гость

13:24:25 08-04-2025

Гость (09:17:33 08-04-2025) какое образование такой и баннер... Жертвы ЕГЭ

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Гость

09:24:39 08-04-2025

Власовец Мединский пишет учебник История России... Красное знамя СССР практически запрещено в России... Чего же еще ждать от власти?

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Нет

19:40:30 08-04-2025

Гость (09:24:39 08-04-2025) Власовец Мединский пишет учебник История России... Красное з... Лжец.
В Питере многометровое Красное знамя развевается на ветру вместе с триколором и имперским стягом, советский флаг водружают в зоне СВО наряду с российскими и имперскими флагами, со знаменами подразделений.

Может ты хохол?

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Гость

07:50:41 09-04-2025

Нет (19:40:30 08-04-2025) Лжец. В Питере многометровое Красное знамя развевается н... а люди, которые вешают рядом эти флаги-антиподы тогда кто? какими же неумными людьми надо быть, чтоб вешать рядом красный и имперский флаги?!

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Гость

15:47:30 09-04-2025

Нет (19:40:30 08-04-2025) Лжец. В Питере многометровое Красное знамя развевается н... А, у нас, в селе заставили снять красное знамя! И это в юбилейный год ПОБЕДЫ!!!
Сара лиха, Краснощёковский район

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Гость

09:28:09 08-04-2025

А годы, указанные на плакате? Вообще-то, Великой Победе будет 80 лет. И состоялась она 9 мая 1945 г. - это информация для заказчиков, разработчиков плаката и тех, кто его утверждал.

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Гость

20:46:16 08-04-2025

Гость (09:28:09 08-04-2025) А годы, указанные на плакате? Вообще-то, Великой Победе буде... Вообще-то в любимое всеми советское время также писали годы на плакатах: 1945 - текущий год.

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Гость

09:32:07 08-04-2025

видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового запроса.
откройте банальный школьный учебник и возьмите фото, зачем какой-то ии нужен?
человеческую цивилизацию нужно откатывать назад лет на 20-25, и цементировать в этом состоянии.
в плане всего.
жилья, машин, одежды, кино, музыки, мировоззрения - всего.
ну за 20 лет популяция прямоходящих деградировала до безобразия.

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Гость

10:04:51 08-04-2025

Гость (09:32:07 08-04-2025) видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового за... Не помогло изучение истории и философии?

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Гость

18:23:12 08-04-2025

Гость (09:32:07 08-04-2025) видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового за... не получится. там есть ограничение по ёмкости данных для баннера - не то качество, там есть охрана авторским правом и пр. Не знаете предмет - не давайте советов глупых, так уж получается у вас

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Гость

19:42:13 08-04-2025

Гость (09:32:07 08-04-2025) видимо, решили дернуть фото со второй страницы поискового за... Лекарства и технологии тоже оставьте там, в 2000-х. Как и уровень безопасности, да.

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гость

09:32:34 08-04-2025

ну хоть бородатого НКВДшника Степана на фото нет

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Гость

09:33:38 08-04-2025

Красота в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть

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Гость

18:24:05 08-04-2025

Гость (09:33:38 08-04-2025) Красота в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увид... деточка, дело в Исторической Достоверности. но если надо объяснять...то не надо объяснять

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Жора

09:55:38 08-04-2025

Всё равно, что в твоём доме поселился бандит и празднует твой день рождения.

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ВВП

10:06:31 08-04-2025

Тоже придумали, работать, лоб морщить, морщины от этого. Дал задание ИИ и готово. А вот проверить его работу, тут действительно образование надо, а от куда оно в министерстве.)))

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ВВП

10:08:27 08-04-2025

Тоже придумали, работать, лоб морщить, морщины от этого. Дал задание ИИ и готово. А вот проверить его работу, тут действительно образование надо, а от куда оно в министерстве.)))

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Светлана

10:17:09 08-04-2025

Позитивные люди на картинке, чего докопались

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Гость

13:25:59 08-04-2025

Светлана (10:17:09 08-04-2025) Позитивные люди на картинке, чего докопались... Да душнилы с дипломатом

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Гость

08:32:24 09-04-2025

Светлана (10:17:09 08-04-2025) Позитивные люди на картинке, чего докопались...
Говорухина, ты ли это?

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Гость

10:20:45 08-04-2025

Это называется - костенковщина. Чего ж еще ждать от последователей этого печально известного деятеля, с легкой руки кое-кого намертво засевших в сем ведомстве?

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Гость

10:31:50 08-04-2025

Вот же людям заняться нечем, кроме как всякие там банеры разглядывать.

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Гость

10:36:03 08-04-2025

Хм, и почему же это плакаты у нас рисует ИИ?.. Так повесят на стену плакат реального художника, и будет два варианта - либо найдется тот, кому принадлежат авторские права (либо Михалков, не к ночи будь помянут), либо найдется тот, кто по какому-нибудь поводу да оскорбится. ИИ-то не посадишь, а вот художника - раз плюнуть. А ведь патриотов предупреждали, что в эту игру можно играть не просто вдвоем, а вообще всем скопом. Не нравится? Удивительно...

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гость

10:41:55 08-04-2025

Действительно, форма очень похожа на американскую. Ведь американцы учат своих детей, что это Америка победила Гитлера. Чему наших детей могут научить такие руководители системой образования?

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Олег

10:47:55 08-04-2025

Ну хоть негров нет...

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1

12:49:32 08-04-2025

Олег (10:47:55 08-04-2025) Ну хоть негров нет...... 6 пальцев устроили чтоль?

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Гость

11:01:54 08-04-2025

Вот так запросто фальсифицируют нашу историю и принижают память о Великой Победе! Как такие фальсификаторы вообще оказались там, где отвечают за то,чтобы наших детей учили разумному,доброму, светлому...

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Гость

13:01:40 08-04-2025

Отчетливо прослеживается дискредитация всего самого святого для нас. И причина этого в низком интеллекте авторов и организаторов данного произведения. Должны быть сделаны адекватные выводы со стороны соответствующих структур!

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Гость

13:26:39 08-04-2025

А назовите фамилии и должности тех, кто это создал, согласовал и утвердил. На кого жалобу в прокуратуру написать?

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Гость

13:43:28 08-04-2025

Люди из Министерства Образования просто рисовать не умеют, вот и доверили ИИ, как доверили Остапу Бендеру сеятеля изобразить. Скандал, грандиозный скандал. Лед тронулся.

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Гость

15:29:32 08-04-2025

Соответствует уровню сознантя тех, кто внутри здания. Символично. И наплевать. Все равно отвечать не нужно.

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Лика

15:36:33 08-04-2025

Подписываюсь под каждым словом человека, которого возмутил этот баннер. Я так же считаю, что должны использоваться подлинники. Неужели не нашлось фотографии из архивов. Каждый, кто поставлен выполнять свою работу, должен выполнять её качественно!

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Лика

15:41:49 08-04-2025

Я считаю, что власти города должны обращать внимание на такие несправедливые вещи. И потребовать от установщика убрать этот позорный баннер!

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Андрей

16:55:58 08-04-2025

Там еще один персонаж, который выше всех руку задрал, шестипалый (точнее 5.5-палый, т.к. у него два пальца из шести срослись). Точно ИИ, его фирменный почерк

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Андрей

16:57:44 08-04-2025

- Скажите, Киса, как художник художнику, вы рисовать умеете?
- На хрена, ведь у нас есть ИИ.

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Гость

18:02:40 08-04-2025

Наверно, эту картинку придумал чей-то сынуля или чья-то сынулька из ответственных за образование в крае. Но ведь очевидно же нормальному человеку, что на картинке показаны люди, которые про войну даже не слышали. В советское время это была радость со слезами на глазах. Полная деградация.

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Гость

22:26:06 16-04-2025

Гость (18:02:40 08-04-2025) Наверно, эту картинку придумал чей-то сынуля или чья-то сыну... Песен переслушали... Когда объявляли о капитуляции рейха рыдали разве что от счастья.

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Гость

18:12:37 08-04-2025

Бгг (10:00:13 08-04-2025) это американская форма... Вот точное предложение! А кто готовил, кто утверждал, насамом деле, могли полистать фото того времени и посмотреть как выглядели солдаты Красной Армии! Это аморально и даже преступно, предательство памяти наших предков!

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Владимир

19:56:07 08-04-2025

Неучи, стыдно, что это на задании министерства образования.

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Гость

20:44:06 08-04-2025

Да, это ИИ, посчитайте пальцы на руках у парня - их 6

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