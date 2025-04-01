Баннеры и масштабные акции. Власти Барнаула обсудили подготовку к 80-летию Великой Победы

Праздничные мероприятия традиционно начнутся с возложения цветов на Мемориале Славы

01 апреля 2025, 19:35, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе заседания власти обсудили подготовку к праздничным мероприятиям и концепцию праздничного оформления краевой столицы. Об этом сообщили в мэрии.

О готовящихся мероприятиях рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Общегородской план мероприятий уже сформирован. Так, в преддверии праздника выйдет книга "Барнаул: 80 лет Победы". Она посвящена памяти героев-фронтовиков из краевой столицы. В апреле и мае в Барнауле пройдут основные масштабные акции: "Георгиевская лента", "Синий платочек", "Солдатская каша", "Дорога к обелиску", "Знамя Победы" и другие.

7 мая в обновленном выставочном зале музея "Город" откроется выставка работ учащихся детских художественных школ и школ искусств. 7–8 мая пройдут торжественные "Парады у дома ветерана" и поздравительные концерты "Фронтовых бригад". 8 мая в парке "Изумрудный" и на площадке перед ДК "Южный" состоится театрализованное представление "Вальс Победы".

В День Победы, 9 мая, в краевой столице пройдет патриотическая акция, в ходе которой горожане смогут ознакомиться с размещенными на интерактивных площадках макетами современного вооружения бойцов ВС РФ, средствами индивидуальной бронезащиты, оказания медпомощи, беспилотниками, а также попробовать сплести маскировочные сети.

"Официальные праздничные мероприятия традиционно предлагается начать утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10:00 на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона, в котором примет участие 22 парадных расчета, знаменная группа и сводный гарнизонный. Также планируется участие праздничной колонны ретроавтомобилей военного времени. В 13:00 на центральном проспекте города стартует краевой легкоатлетический пробег "Кольцо Победы". Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Сахарова с 13:00 до 22:00", – рассказал Валерий Паршков.

Помимо этого, праздничные программы организуют во всех районах краевой столицы, пригородных поселках и городских парках.

Отмечается, что в Барнауле 117 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны, 90 из них находятся в муниципальной собственности. Валерий Паршков заверил, что все памятники приведут в надлежащее состояние.

"В преддверии 80-летия Победы администрациями районов города заключены соглашения с промышленными предприятиями, представителями бизнеса, организациями и учреждениями об организации шефства над памятниками истории", – добавил председатель комитета по культуре.

Зампред комитета по строительству, архитектуре и развитию города Екатерина Ломакина рассказала о праздничном оформлении Барнаула. Согласно брендбуку, предложенному федеральным оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Великой Победы, на рекламных конструкциях появятся поздравительные баннеры, социальная реклама и плакаты, посвященные Году защитника Отечества.

В оформлении планируется использовать цветовое сочетание российского флага – для формирования единой визуальной среды. В вечернее время рекомендуется использовать светодинамические элементы, силуэтное оформление фасадов зданий светодиодами.

Утвержденная концепция предусматривает равномерное распределение праздничных атрибутов по главным проспектам и магистральным улицам, на площадках, где пройдут праздничные мероприятия, а также на въездных магистралях, в парках, торговых комплексах, на предзаводских, внутриквартальных территориях и на второстепенных улицах.

"Праздничное оформление города, в том числе образовательных и культурных учреждений, промышленных объектов, торговых предприятий, спортивных объектов и их территорий, по словам докладчика, должно быть готово до 20 апреля", – передает пресс-служба мэрии.

Вячеслав Франк акцентировал внимание на продолжении тщательной подготовки к празднованию юбилею Победы и необходимости обеспечения безопасности участников праздничных мероприятий на территории города.