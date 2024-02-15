Пенсионер из Алтайского края заплатит штраф за лайк в "Одноклассниках"
1000 рублей ему придется заплатить за "класс" на записи, которая содержала изображение символики украинского военизированного объединения
15 февраля 2024, 22:36, ИА Амител
78-летнему жителю Бийска назначили штраф за публичную демонстрацию запрещенной символики в соцсети. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края, мужчина поставил "класс" на записи, которая содержала изображение символики украинского военизированного объединения.
Суд счел, что лайком пенсионер публично продемонстрировал экстремистскую символику и назначил ему штраф по административной статье в размере 1000 рублей.
Мужчина не согласился с решением суда и обжаловал его в Алтайском краевом суде. Там действия мужчины оценили и решили, что отметка "класс" выражает одобрение изображения и влечет доступность публикации неопределенному кругу лиц. В результате штраф оставили в силе.
01:23:58 16-02-2024
Старый, а ума не нажил.
04:40:21 16-02-2024
Старый дебил ,надо было на 10тр штрафануть ,что для него тыща рублей он и не почувствует ,бандеровская сволочь!
07:56:30 16-02-2024
1000 мало!! Раз он сумел подать на отмену штрафа, то он вполне понимал свои действия, значит, и суд должен был понять о его намерениях, и не ссылаться на возраст.
09:10:46 16-02-2024
а подумать комментаторам не дано,забыли уже как радугу закрашивали?
09:15:50 16-02-2024
Раз обжаловал, значит еще при уме. Пусть отвечает за это. Мало дали штрафа.
09:58:36 16-02-2024
Да он поди не понял, что лайкнул. ткнул машинально. 78 лет, в год победы ВОВ родился. воспитание советское. не понятно...
11:06:20 16-02-2024
Почему контролирующая организация не удалила сразу неприемлемый контент, на живца ловят?
11:54:03 18-02-2024
Гость (11:06:20 16-02-2024) Почему контролирующая организация не удалила сразу неприемле... Сами закинули поплавок ,дураки и ловятся на наживку?!
11:22:30 16-02-2024
а тут вопрос сразу возникает. Идет СВО а соцсеть одноклассники размещают такие фильмы на территории России Это что халатность соответствующих органов или содействие владельца сети терроризму? насколько я понимаю владелец одлноклассников - гражданин РФ так?
09:05:45 17-02-2024
Я одного не могу понять; почему силы правопорядка в соцсетях мышей не ловят? Вернее ловят, но по факту случившегося? Почему не зачистили это пространство и не удалили эти символики и публикации, которых там хоть пруд пруди? Или опять как всегда; наркоточку не закрываем, т. к. наркоманов рядом с ней ловим пачками? Когда уже разумно будут подходить к проблеме?