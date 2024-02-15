Пенсионер из Алтайского края заплатит штраф за лайк в "Одноклассниках"

1000 рублей ему придется заплатить за "класс" на записи, которая содержала изображение символики украинского военизированного объединения

15 февраля 2024, 22:36, ИА Амител

Знак лайка / Фото: freepik.com

78-летнему жителю Бийска назначили штраф за публичную демонстрацию запрещенной символики в соцсети. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края, мужчина поставил "класс" на записи, которая содержала изображение символики украинского военизированного объединения.

Суд счел, что лайком пенсионер публично продемонстрировал экстремистскую символику и назначил ему штраф по административной статье в размере 1000 рублей.

Мужчина не согласился с решением суда и обжаловал его в Алтайском краевом суде. Там действия мужчины оценили и решили, что отметка "класс" выражает одобрение изображения и влечет доступность публикации неопределенному кругу лиц. В результате штраф оставили в силе.