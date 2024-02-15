НОВОСТИПроисшествия

Пенсионер из Алтайского края заплатит штраф за лайк в "Одноклассниках"

1000 рублей ему придется заплатить за "класс" на записи, которая содержала изображение символики украинского военизированного объединения

15 февраля 2024, 22:36, ИА Амител

Знак лайка / Фото: freepik.com
Знак лайка / Фото: freepik.com

78-летнему жителю Бийска назначили штраф за публичную демонстрацию запрещенной символики в соцсети. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края, мужчина поставил "класс" на записи, которая содержала изображение символики украинского военизированного объединения.

Суд счел, что лайком пенсионер публично продемонстрировал экстремистскую символику и назначил ему штраф по административной статье в размере 1000 рублей.

Мужчина не согласился с решением суда и обжаловал его в Алтайском краевом суде. Там действия мужчины оценили и решили, что отметка "класс" выражает одобрение изображения и влечет доступность публикации неопределенному кругу лиц. В результате штраф оставили в силе.

Алтайский край Происшествия суд

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

01:23:58 16-02-2024

Старый, а ума не нажил.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Коротин В

04:40:21 16-02-2024

Старый дебил ,надо было на 10тр штрафануть ,что для него тыща рублей он и не почувствует ,бандеровская сволочь!

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
..

07:56:30 16-02-2024

1000 мало!! Раз он сумел подать на отмену штрафа, то он вполне понимал свои действия, значит, и суд должен был понять о его намерениях, и не ссылаться на возраст.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:10:46 16-02-2024

а подумать комментаторам не дано,забыли уже как радугу закрашивали?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:50 16-02-2024

Раз обжаловал, значит еще при уме. Пусть отвечает за это. Мало дали штрафа.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ммм...

09:58:36 16-02-2024

Да он поди не понял, что лайкнул. ткнул машинально. 78 лет, в год победы ВОВ родился. воспитание советское. не понятно...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:06:20 16-02-2024

Почему контролирующая организация не удалила сразу неприемлемый контент, на живца ловят?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:03 18-02-2024

Гость (11:06:20 16-02-2024) Почему контролирующая организация не удалила сразу неприемле... Сами закинули поплавок ,дураки и ловятся на наживку?!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:30 16-02-2024

а тут вопрос сразу возникает. Идет СВО а соцсеть одноклассники размещают такие фильмы на территории России Это что халатность соответствующих органов или содействие владельца сети терроризму? насколько я понимаю владелец одлноклассников - гражданин РФ так?

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евгений Батькович.

09:05:45 17-02-2024

Я одного не могу понять; почему силы правопорядка в соцсетях мышей не ловят? Вернее ловят, но по факту случившегося? Почему не зачистили это пространство и не удалили эти символики и публикации, которых там хоть пруд пруди? Или опять как всегда; наркоточку не закрываем, т. к. наркоманов рядом с ней ловим пачками? Когда уже разумно будут подходить к проблеме?

  9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров