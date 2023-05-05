Барнаульцам 9 мая будут бесплатно показывать кино

Кинотеатр "Премьера" организует показы трёх картин

05 мая 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 9 мая можно будет бесплатно посмотреть кино. Мероприятие организует кинотеатр "Премьера".

В 12:00 и в 14:20 состоятся показы фильма "Варежка" (16+). Это первый игровой фильм, снятый алтайским телеканалом "Катунь24". Работали над картиной в Шипуновском и Курьинском районах.

В 12:30 зрители смогут посмотреть российский фильм "Звезда" (16+), а в 14:50 – картину "Девочка ищет отца" (0+).

Вход бесплатный. Кинотеатр расположен по адресу: улица Крупской, 97.