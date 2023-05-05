Барнаульцам 9 мая будут бесплатно показывать кино
Кинотеатр "Премьера" организует показы трёх картин
05 мая 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле 9 мая можно будет бесплатно посмотреть кино. Мероприятие организует кинотеатр "Премьера".
В 12:00 и в 14:20 состоятся показы фильма "Варежка" (16+). Это первый игровой фильм, снятый алтайским телеканалом "Катунь24". Работали над картиной в Шипуновском и Курьинском районах.
В 12:30 зрители смогут посмотреть российский фильм "Звезда" (16+), а в 14:50 – картину "Девочка ищет отца" (0+).
Вход бесплатный. Кинотеатр расположен по адресу: улица Крупской, 97.
14:10:21 05-05-2023
А "В бой идут одни "старики" боятся показывать?
14:39:36 05-05-2023
Гость (14:10:21 05-05-2023) А "В бой идут одни "старики" боятся показывать?... А почему боятся? Из за Титоренко?