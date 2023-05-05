"Трамвай Победы" с песнями и танцами проехал по Барнаулу
В столице начали отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
05 мая 2023, 13:10, ИА Амител
"Трамвай Победы" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
5 мая активисты из барнаульской школы № 53 устроили театрализованное представление для пассажиров трамвая первого маршрута. В преддверии праздника 9 Мая участники "ехали домой с Победой" в солдатской форме и под гармонь исполнили для пассажиров трамвая песни военных лет и задорные частушки.
На конечных остановках артистов встретили другие школьники и родители, одетые в духе военного времени. Мероприятие прошло в столице края уже в четвёртый раз.
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13:49:23 05-05-2023
Так это был "Трамвай Победы"??? Слава Богу, я думал, что за жёсткий приход от этих афганских шишечек...
00:10:54 09-05-2023
На трамвае было написано :"Мы из Берлина" "Мы победили". Ну и как это понять?