"Трамвай Победы" с песнями и танцами проехал по Барнаулу

В столице начали отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

05 мая 2023, 13:10, ИА Амител

















































































































"Трамвай Победы" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5 мая активисты из барнаульской школы № 53 устроили театрализованное представление для пассажиров трамвая первого маршрута. В преддверии праздника 9 Мая участники "ехали домой с Победой" в солдатской форме и под гармонь исполнили для пассажиров трамвая песни военных лет и задорные частушки.

На конечных остановках артистов встретили другие школьники и родители, одетые в духе военного времени. Мероприятие прошло в столице края уже в четвёртый раз.