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"Трамвай Победы" с песнями и танцами проехал по Барнаулу

В столице начали отмечать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

05 мая 2023, 13:10, ИА Амител

5 мая активисты из барнаульской школы № 53 устроили театрализованное представление для пассажиров трамвая первого маршрута. В преддверии праздника 9 Мая участники "ехали домой с Победой" в солдатской форме и под гармонь исполнили для пассажиров трамвая песни военных лет и задорные частушки. 

На конечных остановках артистов встретили другие школьники и родители, одетые в духе военного времени. Мероприятие прошло в столице края уже в четвёртый раз.

Фейерверк / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

13:49:23 05-05-2023

Так это был "Трамвай Победы"??? Слава Богу, я думал, что за жёсткий приход от этих афганских шишечек...

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Гость

00:10:54 09-05-2023

На трамвае было написано :"Мы из Берлина" "Мы победили". Ну и как это понять?

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