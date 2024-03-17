Барнаульцам из-за прорыва отопления затопило квартиру

По словам жильцов, управляющая компания домом не занимается

17 марта 2024, 21:32, ИА Амител

Кадры из пострадавшей квартиры / Barnaul22

Жители многоэтажки на Тимуровской, 37, рассказали о том, что у них затопило квартиру. Об этом написали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, затопление произошло из-за прорыва трубы отопления на крыше.

Люди пожаловались на то, что управляющая компания не занимается домом, отказывается чинить крышу и трубы.

Поводом для отказа, как отметили пострадавшие, называют наличие в доме должников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девятилетняя школьница сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде дома на улице Шмонина.