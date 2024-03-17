Барнаульцам из-за прорыва отопления затопило квартиру
По словам жильцов, управляющая компания домом не занимается
17 марта 2024, 21:32, ИА Амител
Кадры из пострадавшей квартиры / Barnaul22
Жители многоэтажки на Тимуровской, 37, рассказали о том, что у них затопило квартиру. Об этом написали в паблике Barnaul22.
По словам автора сообщения, затопление произошло из-за прорыва трубы отопления на крыше.
Люди пожаловались на то, что управляющая компания не занимается домом, отказывается чинить крышу и трубы.
Поводом для отказа, как отметили пострадавшие, называют наличие в доме должников.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске девятилетняя школьница сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде дома на улице Шмонина.
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