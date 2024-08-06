НОВОСТИОбщество

Барнаульцам мешает жить девушка, которая уже два года стучит по батареям и матерится

Жителям дома посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут

06 августа 2024, 13:10, ИА Амител

В Барнауле жители одного из домов рассказали в паблике "Барнаул 22", как им уже больше двух лет по ночам мешает девушка в невменяемом состоянии.

"Пишем вам с криком о помощи. Не каждую ночь, но достаточно часто девушка стучит по батареям металлическим предметом, по стенам. Это слышат соседи двух подъездов. При этом громко кричит матом. А днем она кричит в окно. Это слышит весь двор, прохожие и дети. Соседи вызывали полицию, они либо не приезжают, либо приезжают, и она им просто не открывает. Сотрудники полиции говорят, что необходимо, чтобы приехали несколько служб одновременно: полиция, скорая помощь и психиатрическая помощь. Всех их собрать невозможно просто. Куда нам обратиться? Что делать, терпеть уже нет сил", – написала жительница дома.

В комментариях к сообщению посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут и заберут нарушительницу порядка.

Заросшая травой площадка / Фото:

Барнаульцы пожаловались на заросшую коноплей детскую площадку

По словам местной жительницы, порядок в этом месте не наводят
НОВОСТИОбщество
Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:37:05 06-08-2024

Она что вообще из квартиры не выходит? Поймайте и говорите

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:00 06-08-2024

Долбите ей дверь в ответ...

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
терпилы кругом

14:22:07 06-08-2024

что мешает выцепить ее и настучать ей по тыкве

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ворчун

14:42:50 06-08-2024

терпилы кругом (14:22:07 06-08-2024) что мешает выцепить ее и настучать ей по тыкве... уголовный кодекс

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:00:46 06-08-2024

ворчун (14:42:50 06-08-2024) уголовный кодекс...
Жаль, что он на стороне бандитов и неадекватов.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:59:48 06-08-2024

хулиганка. Лавочку еще у подъезда поставьте, она будет на ней сидет и орать.....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:07 06-08-2024

подарите ей мегафон. Чтоб жильцы дома сбежали от жизни такой

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:54 06-08-2024

Квартиру можно выбрать, а соседи - это лотерея. Если видите продажу квартиры по невысокой цене, может быть, подобные "подарки" в комплекте?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:48 06-08-2024

Наговаривают все. Завидуют молодости.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров