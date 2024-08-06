Барнаульцам мешает жить девушка, которая уже два года стучит по батареям и матерится
Жителям дома посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут
06 августа 2024, 13:10, ИА Амител
В Барнауле жители одного из домов рассказали в паблике "Барнаул 22", как им уже больше двух лет по ночам мешает девушка в невменяемом состоянии.
"Пишем вам с криком о помощи. Не каждую ночь, но достаточно часто девушка стучит по батареям металлическим предметом, по стенам. Это слышат соседи двух подъездов. При этом громко кричит матом. А днем она кричит в окно. Это слышит весь двор, прохожие и дети. Соседи вызывали полицию, они либо не приезжают, либо приезжают, и она им просто не открывает. Сотрудники полиции говорят, что необходимо, чтобы приехали несколько служб одновременно: полиция, скорая помощь и психиатрическая помощь. Всех их собрать невозможно просто. Куда нам обратиться? Что делать, терпеть уже нет сил", – написала жительница дома.
В комментариях к сообщению посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут и заберут нарушительницу порядка.
13:37:05 06-08-2024
Она что вообще из квартиры не выходит? Поймайте и говорите
13:43:00 06-08-2024
Долбите ей дверь в ответ...
14:22:07 06-08-2024
что мешает выцепить ее и настучать ей по тыкве
14:42:50 06-08-2024
терпилы кругом (14:22:07 06-08-2024) что мешает выцепить ее и настучать ей по тыкве... уголовный кодекс
19:00:46 06-08-2024
ворчун (14:42:50 06-08-2024) уголовный кодекс...
Жаль, что он на стороне бандитов и неадекватов.
14:59:48 06-08-2024
хулиганка. Лавочку еще у подъезда поставьте, она будет на ней сидет и орать.....
15:14:07 06-08-2024
подарите ей мегафон. Чтоб жильцы дома сбежали от жизни такой
16:01:54 06-08-2024
Квартиру можно выбрать, а соседи - это лотерея. Если видите продажу квартиры по невысокой цене, может быть, подобные "подарки" в комплекте?
16:03:48 06-08-2024
Наговаривают все. Завидуют молодости.