Барнаульцам мешает жить девушка, которая уже два года стучит по батареям и матерится

Жителям дома посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут

06 августа 2024, 13:10, ИА Амител

В Барнауле жители одного из домов рассказали в паблике "Барнаул 22", как им уже больше двух лет по ночам мешает девушка в невменяемом состоянии.

"Пишем вам с криком о помощи. Не каждую ночь, но достаточно часто девушка стучит по батареям металлическим предметом, по стенам. Это слышат соседи двух подъездов. При этом громко кричит матом. А днем она кричит в окно. Это слышит весь двор, прохожие и дети. Соседи вызывали полицию, они либо не приезжают, либо приезжают, и она им просто не открывает. Сотрудники полиции говорят, что необходимо, чтобы приехали несколько служб одновременно: полиция, скорая помощь и психиатрическая помощь. Всех их собрать невозможно просто. Куда нам обратиться? Что делать, терпеть уже нет сил", – написала жительница дома.

В комментариях к сообщению посоветовали позвонить в полицию и сказать, что девушка выкрикивает антиправительственные лозунги, тогда правоохранители моментально приедут и заберут нарушительницу порядка.