Барнаульцы пожаловались на заросшую коноплей детскую площадку
По словам местной жительницы, порядок в этом месте не наводят
31 июля 2024, 14:42, ИА Амител
Заросшая травой площадка / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на заросшую детскую площадку во дворе домов между улицами Кирова и Песчаной. Об этом пишет "Черное и Белое Барнаул".
Горожанка рассказала, что трава на площадке не косится, и даже качели уже не видно из-за высокой травы. Причем растет здесь в том числе и конопля.
"Четыре дома окружают эту площадку... А какая там конопля вдоль дорожки растет отменная. И главное дело, никто с ней не борется почему-то. Вроде как не окраина города, а центр, и конопли полно... и все это на детской площадке", – посетовала женщина.
14:47:12 31-07-2024
"А какая там конопля вдоль дорожки растет отменная" - горожанка разбирается, надо ее привлечь. А если убрать сарказм и серьезно ответить - в наших краях произрастает безобидная ненаркоманская конопля. С ней нет смысла бороться как с наркотиком, только разве ради галочки и премий, ради иллюзии борьбы. В нашей конопле нет тех веществ, которые нужны наркоманам. А вот семена, зернышки, наоборот, очень полезны, это ценная масляничная культура. В советском детстве хрумкали, было вкусно. Более того, конопляное семя свободно продавалось в кооперативных и зоомагазинах. Мы для попугайчиков покупали. А теперь это ужас-ужас.
15:02:58 31-07-2024
Гость (14:47:12 31-07-2024) "А какая там конопля вдоль дорожки растет отменная" - горожа... А вы позаготавливайте, а потом на суде свои доводы и приведёте))
14:47:43 31-07-2024
Викки:
Действие на организм человека
Вопрос о том, какие именно отрицательные последствия для здоровья человека напрямую связаны с употреблением каннабиса, до сих пор остаётся дискуссионным.
14:52:10 31-07-2024
Отменная? И что из нее ты сделаешь? Кроликов покормишь? Барнаульцы все сильнее и сильнее поражают своим интеллектом, вернее, его полным отсутствием.
15:13:58 31-07-2024
Там площадка - 10-15 метров максимум - сами бы вышли да пропололи. Тем более - аж целых четыре дома! Тем более, один из этих четырех домов - студенческая общага. Да такой толпе там работы на пять минут. А если самим лень, можно скинуться и газонокосильщика нанять. По полтосу с квартиры в месяц - неужели так разорительно? Нет, орать будем на всю Ивановскую - ой, спасите, помогите, зарастаем лопухами. Конопля, я так понимаю, тут больше для нагнетания ужаса упомянута.
15:55:50 31-07-2024
Гость (15:13:58 31-07-2024) Там площадка - 10-15 метров максимум - сами бы вышли да проп... А зачем чиновники с наших налогов зп получают?
15:30:45 31-07-2024
Ты зашухарила всю нашу малину, и за это пулю получай... (с)
15:40:21 31-07-2024
На Павловском тракте 307к1 на "красной линии" в лесной чаще переломанного клёна между лавочек алкашей с бомжами думаю тоже эти кусты растут. Но туда администрация не добирается никогда , всетаки напротив ТЦ Арены , глуш.
16:39:40 31-07-2024
Здоровая нация! Ведь никто эту коноплю не трогает, на фиг она никому не сдалась, значит
00:51:57 01-08-2024
По всему городу одинаковая картина никому ничего не надо. Ау проснитесь там уже! Заросли в траве, как в колхозе. Сиреневый бульвар к примеру до цивилизации далеко нам.
15:19:15 06-08-2024
У нас на доме П. Сухова 62а такая же ситуация Детская площадка зарастает порослью тополей и травой, да и территория дома со всех сторон зарастает различной порослью и кустами Позвонила в УК 38 Ждем результата А пасынки у деревьев у своего подъезда я сама обрубаю