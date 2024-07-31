Барнаульцы пожаловались на заросшую коноплей детскую площадку

По словам местной жительницы, порядок в этом месте не наводят

31 июля 2024, 14:42, ИА Амител

Заросшая травой площадка / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на заросшую детскую площадку во дворе домов между улицами Кирова и Песчаной. Об этом пишет "Черное и Белое Барнаул".

Горожанка рассказала, что трава на площадке не косится, и даже качели уже не видно из-за высокой травы. Причем растет здесь в том числе и конопля.