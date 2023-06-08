Барнаульцам начали возвращать горячую воду после очередной опрессовки

Но ресурс из-за повреждений пока могут подать не во все дома

08 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 8 июня начался запуск горячей воды после опрессовки, которая проводилась с 30 мая в Индустриальном и Ленинском районах в контуре ТЭЦ-3. Об этом сообщили в СГК.

Там отметили, что ресурс из-за нескольких повреждений не могут восстановить прямо сейчас в 35 многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам:

ул. Г. Исакова, 144, 142,146а, 148, 150, 146;

ул. 2-я Северо-Западная, 55, 57;

ул. Солнцева, 11, 9, 13, 15;

ул. Юрина, 166, 166г;

ул. А. Петрова, 207, 197, 201, 199, 217, 215, 213, 205, 203, 209, 219, 199а, 187;

ул. Советской Армии, 142, 148, 146, 164, 142а, 150, 152, 160, 144, 156, 158, 211, 146а, 162, 150б, 166, 121а, 133б, 121, 131а, 133а;

пр. 5-й Кооперативный, 2, 10а;

ул. Малахова, 77, 85;

проезд Авиационный, 29, 36, 31, 25;

проезд Трамвайный, 37;

проезд Вагонный, 6а.

"Оперативным устранением повреждений сейчас занимаются наши специалисты. В течение дня, по мере завершения ремонтных работ и постановки сетей на циркуляцию, горячее водоснабжение будет подано в дома", – заверили в компании.

Напомним, следующую опрессовку проведут 14 по 22 июня по магистрали М-32. Список адресов – по ссылке.