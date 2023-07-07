Барнаульцам начали возвращать горячую воду после очередной опрессовки

Воды нет только в двух кварталах: там устраняют повреждения на теплосетях

07 июля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Барнауле 7 июля начался запуск горячей воды после опрессовки, которая проводилась с 28 июня в контуре магистрали М-33. Об этом сообщили в СГК.

Горячее водоснабжение восстановили во всех микрорайонах за исключением двух кварталов: по улице Юрина от Попова до Солнечной Поляны и по улице Шукшина от Исакова до Юрина. Там выявили повреждения на теплосетях. В течение дня дефекты устранят и запустят горячую воду.

"Если в ваших домах до сих пор нет горячей воды – нужно обращаться в управляющую компанию. Вероятнее всего, в доме не открыта запорная арматура. Но это – зона ответственности УК, а не энергетиков", – пояснили в компании.

Напомним, этот этап опрессовки затронул 134 тысячи жителей Барнаула: 391 многоквартирный и один частный дом, 31 детский сад, 29 школ и вузов, шесть медучреждений, 75 административных зданий.