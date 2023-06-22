Роспотребнадзор хочет ограничить сроки отключения горячей воды в муниципалитетах

За нарушение новых правил предусматривается наказание в виде приостановки деятельности

22 июня 2023, 15:48, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Роспотребнадзор разрабатывает новые правила для муниципалитетов, согласно которым максимальный срок отключения горячей воды составит 14 дней. Об этом сообщают "Известия".

Речь идет о ежегодных отключениях для проведения профилактических работ на сетях. За нарушение предлагают ввести наказание в виде приостановки деятельности ответственной компании на срок до 90 дней.

В ведомстве отметили, что сейчас муниципалитеты самостоятельно определяют сроки отключения горячей воды. При этом носят они лишь рекомендательный характер.

Ранее сообщалось, что на два дня отключат горячую воду потребителям, которых обслуживают газовые котельные.