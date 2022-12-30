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Барнаульцам напомнили о покупке букета из трёх веток с еловой шишкой к Новому году

Также на ёлочных базарах можно купить еловые ветки

30 декабря 2022, 15:27, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Жители Барнаула до 31 декабря ещё могут успеть приобрести праздничные деревца и еловые ветви на торговых точках, сообщили в мэрии.

«Стоимость новогоднего деревца — от 1000 до 5000 рублей, цена варьируется в зависимости от высоты и пышности ели. Кроме этого, на ёлочных базарах можно купить подставки для новогодних елок и ветки по цене от 100 рублей за штуку, букет из трех веток с еловой шишкой по 300-350 рублей», — напомнили в мэрии.

Посмотреть адреса размещения ёлочных базаров можно на карте.

Комментарии 3

  • Ёлки рублёвые летом и обработаны какой то химией чтобы не деятели Потаму и не пахнут хвоёй Дышите сами этой заразой
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Откуда такой ценник то??? Особенно на ёлки, совсем совесть потеряли.....
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я купил ветки ( ёлочка искусственная) , так он не пахнут совсем. Ничем. В прошлом году так же покупал - запах 2 недели продержался. Что это ???
    30 декабря, Гость   Ответить
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