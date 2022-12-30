Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Новым годом и Рождеством и рассказал, чем запомнился уходящий год.

«Эти праздники родом из детства. Они наполнены теплом и любовью, радостью и надеждой. В эти дни мы вспоминаем год уходящий, подводим итоги, строим планы на будущее.

Для Барнаула 2022 год был отмечен значимыми событиями, реализацией масштабных проектов. В Барнауле установили стелу «Город трудовой доблести» — символ трудового подвига горожан в годы Великой Отечественной войны.

Один из самых масштабных проектов года — реконструкция моста на Ленинском проспекте. Я хочу поблагодарить барнаульцев, которые, несмотря на все неудобства, связанные с его реализацией, проявляют понимание.

Одним из самых главных политических событий уходящего года стали выборы в Барнаульскую городскую Думу. Горожане определили новый состав депутатов, доверив им решение вопросов развития краевой столицы на ближайшие пять лет.

Мы продолжили строить и ремонтировать дороги, школы и детские сады, возрождать парки. Начали реконструкцию одной из самых любимых барнаульцами зеленых зон — парка «Юбилейный». Развитие зеленых уголков Барнаула стало частью разрабатываемого сегодня Генерального плана города, принять который нам предстоит в следующем году.

Барнаульцы — по-настоящему дружная, сплоченная, большая семья. И, как в любой семье, мы помогаем тем, кому особенно нужна поддержка. Наш долг сегодня — окружить особым теплом и заботой семьи, чьи родные сегодня мужественно защищают рубежи нашей Родины. Мы делаем это вместе с волонтерами, общественниками, предпринимателями.

Дорогие друзья, я благодарю всех вас за труд и вклад в развитие родного города. Каким для Барнаула будет новый год, во многом зависит от всех нас. Уверен, вера в собственные силы, настойчивость в достижении поставленных целей, энтузиазм и ответственность помогут реализовать все планы, сделать жизнь города более интересной и насыщенной.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда согревает любовь родных и близких! С праздником!"