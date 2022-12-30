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«Барнаульцы — дружная семья». Вячеслав Франк поздравил с Новым годом и Рождеством

Глава города поблагодарил барнаульцев, которые, несмотря на все неудобства от реконструкции моста, проявляют понимание

30 декабря 2022, 14:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Новым годом и Рождеством и рассказал, чем запомнился уходящий год.

«Эти праздники родом из детства. Они наполнены теплом и любовью, радостью и надеждой. В эти дни мы вспоминаем год уходящий, подводим итоги, строим планы на будущее.

Для Барнаула 2022 год был отмечен значимыми событиями, реализацией масштабных проектов. В Барнауле установили стелу «Город трудовой доблести» — символ трудового подвига горожан в годы Великой Отечественной войны.

Один из самых масштабных проектов года — реконструкция моста на Ленинском проспекте. Я хочу поблагодарить барнаульцев, которые, несмотря на все неудобства, связанные с его реализацией, проявляют понимание.

Одним из самых главных политических событий уходящего года стали выборы в Барнаульскую городскую Думу. Горожане определили новый состав депутатов, доверив им решение вопросов развития краевой столицы на ближайшие пять лет.

Мы продолжили строить и ремонтировать дороги, школы и детские сады, возрождать парки. Начали реконструкцию одной из самых любимых барнаульцами зеленых зон — парка «Юбилейный». Развитие зеленых уголков Барнаула стало частью разрабатываемого сегодня Генерального плана города, принять который нам предстоит в следующем году.

Барнаульцы — по-настоящему дружная, сплоченная, большая семья. И, как в любой семье, мы помогаем тем, кому особенно нужна поддержка. Наш долг сегодня — окружить особым теплом и заботой семьи, чьи родные сегодня мужественно защищают рубежи нашей Родины. Мы делаем это вместе с волонтерами, общественниками, предпринимателями.

Дорогие друзья, я благодарю всех вас за труд и вклад в развитие родного города. Каким для Барнаула будет новый год, во многом зависит от всех нас. Уверен, вера в собственные силы, настойчивость в достижении поставленных целей, энтузиазм и ответственность помогут реализовать все планы, сделать жизнь города более интересной и насыщенной.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, семейного счастья и благополучия! Пусть вас всегда согревает любовь родных и близких! С праздником!"

Комментарии 17

  • Спасибо.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • С чего франт решил что барнаульцы с пониманием относятся к освоению им и данилиным бюджета новорынковского моста? Проклинают парачку, и в хвост и в гриву
    30 декабря, Гость   Ответить
  • «Барнаульцы — дружная семья». А Вячеслав Франк для них как мамин сожитель Плевать он хотел на барнаульцев с моста, или из общественного транспорта Его мамин бюджет интересует
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Эк его перекосило то на фото!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Повышением коммунальных, общественным транспортом сокращенным в праздничные дни на 60%, отличным здравоохранением, чистыми дорогами.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Эко его перекосило на фото, как будто лимон зажевал)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Про каких Барнаульцев он говорит? Кто может с понимание отнестись к ремонту 200 метрового моста за два миллиарда и два года? Ну а про остальное и говорить бессмысленно, квитанции тоже все получили. Лучший подарок который мэр может сделать горожанам это конечно отставка С наступающим!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ага, прямо чувствуем любовь Франка
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Он лимон жует на фото?)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гондон!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Пошёл он и все остальные ему подобные, чмори ненасытные
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Уважаемый глава города и губернатор Алтайского края жители вас так же поздравляют с наступающим Новым 2023 годом, желаем вам всех благ и процветания которые вы нам подготовили к 2023 году и ждём очередных незабываемых подарков в новом 2023 году, счастья вам.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы видел тебя......................тапках!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • жители вас так же поздравляют... Правильно будет написать сожители Судя по лизанию
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Мы очень рады,поздравлению Франка!!!Особенно оплаты по каитанциям!!!Отправили уже ,куда надо!!!С новым годом!!! вам блага,внрнутсяИ еще,мы,народ Алтая,вас не вибирали!!!Дай бог вашим матерям,получать пенсию 14000 и отдать 10000 за кв.плату!!Счастья,здоровья и успехов в вашей гелегкой работе!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Чтоб он подавился за праздничным столом нашими коммунальными платежами, "радетель" за народ.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, где ты нашел уважаемых?
    31 декабря, Гость   Ответить
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