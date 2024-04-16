Барнаульцам назвали работу, где будут платить 200 тысяч рублей в месяц

Почти все вакансии с большой зарплатой связаны с автотранспортом

16 апреля 2024, 16:10, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле в апреле и отобрал самые высокооплачиваемые предложения.

"Больше всего готовы платить водителю категории С и Е. Компания предлагает зарплату 200 тысяч рублей и обучение", – говорится в исследовании.

Водителя ищет крупная алтайская сеть продуктовых магазинов. Работник должен будет доставлять товары точно по расписанию в соответствии с маршрутом, экономить время и беречь рабочий автомобиль.

На втором месте – специалист по доставке банковских продуктов с зарплатой от 150 тысяч рублей. Сотрудника ищет крупный частный банк, кандидат должен иметь образование не ниже среднего специального.

"Специалист по доставке – это курьер и консультант в одном флаконе", – уточнил работодатель.

На третьем месте – прораб (инженер-строитель) с зарплатой от 100 тысяч рублей. Новый сотрудник требуется в строительную компанию, работающую на рынке малоэтажного строительства.

"Отличные организаторские способности, высокая самоорганизация труда, дисциплинированность, ответственность, порядочность, активная жизненная позиция, умение находить компромиссные решения и взаимодействовать в коллективе", – немного из того, каким должен быть соискатель.

На четвертом месте – менеджер по продажам грузовых автомобилей с зарплатой от 100 тысяч рублей. Сотрудника ищет компания по продажам и обслуживанию коммерческого транспорта.

От работника ждут активных продаж, самостоятельного поиска клиентов, составления баз данных потенциальных клиентов, выполнения плана продаж, частых встреч с клиентами.

На пятом – водитель категории Е с зарплатой от 100 тысяч рублей. Ответственный сотрудник с навыками аккуратного вождения требуется в строительную компанию.