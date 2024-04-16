Барнаульцам назвали работу, где будут платить 200 тысяч рублей в месяц
Почти все вакансии с большой зарплатой связаны с автотранспортом
16 апреля 2024, 16:10, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал вакансии в Барнауле в апреле и отобрал самые высокооплачиваемые предложения.
"Больше всего готовы платить водителю категории С и Е. Компания предлагает зарплату 200 тысяч рублей и обучение", – говорится в исследовании.
Водителя ищет крупная алтайская сеть продуктовых магазинов. Работник должен будет доставлять товары точно по расписанию в соответствии с маршрутом, экономить время и беречь рабочий автомобиль.
На втором месте – специалист по доставке банковских продуктов с зарплатой от 150 тысяч рублей. Сотрудника ищет крупный частный банк, кандидат должен иметь образование не ниже среднего специального.
"Специалист по доставке – это курьер и консультант в одном флаконе", – уточнил работодатель.
На третьем месте – прораб (инженер-строитель) с зарплатой от 100 тысяч рублей. Новый сотрудник требуется в строительную компанию, работающую на рынке малоэтажного строительства.
"Отличные организаторские способности, высокая самоорганизация труда, дисциплинированность, ответственность, порядочность, активная жизненная позиция, умение находить компромиссные решения и взаимодействовать в коллективе", – немного из того, каким должен быть соискатель.
На четвертом месте – менеджер по продажам грузовых автомобилей с зарплатой от 100 тысяч рублей. Сотрудника ищет компания по продажам и обслуживанию коммерческого транспорта.
От работника ждут активных продаж, самостоятельного поиска клиентов, составления баз данных потенциальных клиентов, выполнения плана продаж, частых встреч с клиентами.
На пятом – водитель категории Е с зарплатой от 100 тысяч рублей. Ответственный сотрудник с навыками аккуратного вождения требуется в строительную компанию.
"Работа на автомобиле МАН или МАЗ, седельный тягач, бортовой и самосвальный полуприцеп. В основном по Алтайскому краю", – говорится в коротком объявлении.
16:23:13 16-04-2024
На четвертом месте – менеджер по продажам грузовых автомобилей с зарплатой от 100 тысяч рублей. Сотрудника ищет компания по продажам и обслуживанию коммерческого транспорта.)))). Продаст за месяц на миллиард - з/п будет 30 000 000. Не жалко. Но где набрать этот миллиард? А если уборщица будет мыть все торговые центры в Барнауле каждый день - лямов 5 точно обеспечено. Но к сожалению все по-другому
16:39:11 16-04-2024
Хрен там заработаешь
16:56:52 16-04-2024
Поставят такие условия что вряд ли найдут такого дурака.
16:59:51 16-04-2024
Знаем такую замануху, а на деле кот наплакал.
17:01:59 16-04-2024
"От работника ждут активных продаж, самостоятельного поиска клиентов, составления баз данных потенциальных клиентов, выполнения плана продаж, частых встреч с клиентами"- работать за пятерых. А какой процент с продажи за все эти хлопоты?
17:02:37 16-04-2024
Работодатель про водителей грузовиков добавляет ещё, что после командировки вместо выходных ремонт этого транспортного средства.
22:14:13 16-04-2024
У мники народ пашет они начинают экономисты подключаются ,штрафы налогам .е делаю лишь бы трудяге не платить.пусть сами оаботают
06:28:21 17-04-2024
В комментариях просто перепись ленивых нищебродов. С такой жизненной позицией вы достойны тех копеек, что имеете сейчас.
07:49:11 17-04-2024
Привет нытики, зарплаты в 200+ существуют. проверено лично.
А про нытье по поводу НИЗКИХ зарплат, так это скажите тому стаду, которое все еще работает за эти копейки не уважая свой труд.
И согласно статистики, именно это стадо, работающее за копейки сидит и ноет. А мы сами чинители своей судьбы. Пока есть такие болванчики, которые работают за гроши, мы будем платить ровно столько, сколько надо чтоб работали. Зачем нам тратиться сильнее? У нас тоже есть потребности, они немного в другом, не в еде, не в коммунальных, но они есть. Газон вот надо выбрать, хочу сменить в этом сезоне, бассейн хочу расширить, уже пора загонять технику, земля поди оттаяла....
А вы продолжайте работать за 20-30 тысяч, пока вы есть, мы счастливы. Всем добра. Кидайте помидорки, злитесь и плачьте, вас много, за дверью очереди.
14:14:20 17-04-2024
Гость (07:49:11 17-04-2024) Привет нытики, зарплаты в 200+ существуют. проверено лично.
12:25:56 17-04-2024
Продавец грузовиков с з/п 100 тыщ - поржал прямо от души! МРОТ оклад там, а спрашивать будут как будто 100 тыс в день платят! А потом еще и МРОТ при увольнении попытаются не заплатить, оформление и трудоустройство не сразу! К сожалению хороших работодателей адекватно понимающих , что работник приходит заработать денег ЕМУ, а потом уже себе мало!
12:35:43 17-04-2024
А по факту оклад МРОТ в трудовом договоре. Когда уже за обман соискателя будут штрафовать работодателей кратно обману? Давно требуется ввести штрафы и пополнять бюджет - пообещали 100 т. , обманули , оплатите штраф 1 млн руб вот квитанция на едином налоговом счёте организации уже выставлена! А налоговая имеет все возможности эту цирковую деятельность пресекать сразу же и отслеживать среднюю ЗП. Но видимо им выгодно что существует обналичивание, рисованный НДС, и зарплаты в конвертах!