Названы лучшие вакансии с зарплатой от 100 тысяч в Алтайском крае
В рейтинг попали и трактористы, и программисты
03 апреля 2024, 09:31, ИА Амител
Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал вакансии, размещенные на сервисе в Алтайском крае, и составил рейтинг высокодоходных предложений. В список наиболее доходных вакансий попали тракторист, управляющий отелем и оператор дорожной разметки.
Самую большую зарплату предлагают трактористу — до 180 тысяч рублей. Необходимый опыт работы от 5 лет. Предусмотрена полная занятость.
От 120 тысяч рублей готовы платить управляющему загородного отеля на берегу реки Катунь. Сотруднику предстоит организовать эффективную и бесперебойную работу отеля и ресторана. В обязанности управляющего также входят увеличение количества посетителей отеля, его популяризация, а также взаимодействие с государственными и надзорными органами. Опыт в сфере — не менее 3 лет.
До 120 тысяч рублей в месяц может зарабатывать оператор дорожной разметки. В обязанности входит нанесение дорожной разметки, погрузка разметочного материала, контроль за состоянием оборудованием и участие в иных работах. Также важно, чтобы человек был сильным и выносливым.
До 120 тысяч рублей также предлагают электрогазосварщику. Среди основных требований к специалисту работодатель указал умение выполнять сварочные работы, заниматься сборкой котлов, дымовых труб, металлоконструкций.
Крупный непродовольственный ретейлер ищет PHP-разработчика — зарплата до 120 тысяч рублей. Программисту предстоит заняться поддержкой, оптимизацией и развитием текущего решения, проектированием и разработкой нового функционала, написанием новых и доработкой существующих API-методов для мобильного приложения, интеграцией со сторонними и внутренними сервисами. Компания готова рассматривать специалистов уровень подготовки junior+.
До 100 тысяч предлагают водителям-экспедиторам. Сотрудники будут заниматься доставкой лакокрасочной продукции по оптовым организациям Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. График может быть ненормированным. Начинается сезон в марте и заканчивается в сентябре.
09:39:20 03-04-2024
Обещать не значит жениться.
09:42:27 03-04-2024
Во многих случаях есть ключевое слово ДО. 1 копейка тоже ДО.
09:47:58 03-04-2024
Ну это может быть и мрот.
09:53:04 03-04-2024
Все на трактор!!! Но,скорее всего,придётся перебираться в сельскую местность. Где вы,"Паши Ангелины"?!
10:13:26 03-04-2024
"...Сказки Венского леса ментов
О раскаянии и о душе..."
10:27:02 03-04-2024
Интересно а за обман работообещателей можно привлечь к ответственности? Приходишь, проходишь собеседование, отборы , а по факту дают подписать договор в котором оклад 20-30 тыс. остальное премия, которую по закону и выплачивать работодатель не обязан, это его воля! Зато как звучит - сварщик 120 тыщ. Экспедитор 100 тыщ.
10:44:06 03-04-2024
Работала в частной школе. Директор на пед.совете объявила:"Меньше МРОТа платить вам я не имею права, а больше - не имею желания".
11:58:13 03-04-2024
Гость (10:44:06 03-04-2024) Работала в частной школе. Директор на пед.совете объявила:"М... Да понятно! Частники - они такие!
11:24:30 03-04-2024
Дальше то прочитайте подобные обьявления... Требуются трактористы, для работы где нибудь в Магодане, вахтой, зарплата за период вахты, это месяца два. Гоняите фэйки всякие.
11:48:00 03-04-2024
Евгений (11:24:30 03-04-2024) Дальше то прочитайте подобные обьявления... Требуются тракто... Ты-то что волнуешься, судя по грамотности ты 3-й класс заканчиваешь.
19:08:40 03-04-2024
Гость (11:48:00 03-04-2024) Ты-то что волнуешься, судя по грамотности ты 3-й класс закан... А чейчас большеми не надо. Самые оплачиваемые это крановщики, трактористы, водители кары... стропольщики, сварщики
10:56:08 04-04-2024
Гость (11:48:00 03-04-2024) Ты-то что волнуешься, судя по грамотности ты 3-й класс закан... А зачем трактористу грамотность?
11:58:54 03-04-2024
Евгений (11:24:30 03-04-2024) Дальше то прочитайте подобные обьявления... Требуются тракто... Так и есть
11:57:17 03-04-2024
Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал вакансии - т.е. есть еще и такие специалисты? Исследователи! Какая у этих дармоедов зарплата?
12:16:21 03-04-2024
Какие 180к трактористау? Вы что несёте? У нас уже пол года висит вакансия тракториста с зарплатой в 25к. И ни кто не идёт. Вы что людей в блудного вводите? Может это зарплата тракториста - вахтовика за 3 месяца? Как не посмотришь этих писал так в ак и средняя 40+. А на деле 20. аФтор, дай бог тебе столько же здоровья сколько правды в твоих словах
12:49:52 03-04-2024
Гость (12:16:21 03-04-2024) Какие 180к трактористау? Вы что несёте? У нас уже пол года ... Потому никто и не идёт что 25, сейчас на сотку то не найдешь.
12:18:20 03-04-2024
Требую запретить использовать не производные предлоги "от", "до" при определении заработной платы, ибо лукавства и вранья кроется с избытком, и работыдатель пользуется этим и врет)
12:46:10 03-04-2024
Я не пойму тут одни нищеброды собрались или лентяи. Я работяга зарабатываю около сотки и не падаю. Четыре два
13:42:52 03-04-2024
Славян (12:46:10 03-04-2024) Я не пойму тут одни нищеброды собрались или лентяи. Я работя... у вас ключевое слово "зарабатываю", а у них "хочу получать". Лучше будут ныть, чем работать по-настоящему
14:59:45 03-04-2024
Гость (13:42:52 03-04-2024) у вас ключевое слово "зарабатываю", а у них "хочу получать".... Ага. Сколько персонажей в рабочее время отписалась.
16:46:15 03-04-2024
Славян (12:46:10 03-04-2024) Я не пойму тут одни нищеброды собрались или лентяи. Я работя... Язык красиво подвешен) трепло ты обычное)
16:44:22 03-04-2024
Да конечно) так прям взял) и поверил) вермишель на ухи)
23:18:17 03-04-2024
Во всех случаях от 200хсот.