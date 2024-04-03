Названы лучшие вакансии с зарплатой от 100 тысяч в Алтайском крае

В рейтинг попали и трактористы, и программисты

03 апреля 2024, 09:31, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал вакансии, размещенные на сервисе в Алтайском крае, и составил рейтинг высокодоходных предложений. В список наиболее доходных вакансий попали тракторист, управляющий отелем и оператор дорожной разметки.

Самую большую зарплату предлагают трактористу — до 180 тысяч рублей. Необходимый опыт работы от 5 лет. Предусмотрена полная занятость.

От 120 тысяч рублей готовы платить управляющему загородного отеля на берегу реки Катунь. Сотруднику предстоит организовать эффективную и бесперебойную работу отеля и ресторана. В обязанности управляющего также входят увеличение количества посетителей отеля, его популяризация, а также взаимодействие с государственными и надзорными органами. Опыт в сфере — не менее 3 лет.

До 120 тысяч рублей в месяц может зарабатывать оператор дорожной разметки. В обязанности входит нанесение дорожной разметки, погрузка разметочного материала, контроль за состоянием оборудованием и участие в иных работах. Также важно, чтобы человек был сильным и выносливым.

До 120 тысяч рублей также предлагают электрогазосварщику. Среди основных требований к специалисту работодатель указал умение выполнять сварочные работы, заниматься сборкой котлов, дымовых труб, металлоконструкций.

Крупный непродовольственный ретейлер ищет PHP-разработчика — зарплата до 120 тысяч рублей. Программисту предстоит заняться поддержкой, оптимизацией и развитием текущего решения, проектированием и разработкой нового функционала, написанием новых и доработкой существующих API-методов для мобильного приложения, интеграцией со сторонними и внутренними сервисами. Компания готова рассматривать специалистов уровень подготовки junior+.

До 100 тысяч предлагают водителям-экспедиторам. Сотрудники будут заниматься доставкой лакокрасочной продукции по оптовым организациям Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. График может быть ненормированным. Начинается сезон в марте и заканчивается в сентябре.