Барнаульцам объяснили, почему лужи после дождей "желтые и кислотные"

Некоторые жители города уверены, что сказываются последствия плохой экологии

24 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Лужи стали желтыми в Барнауле / Фото: asu.ru

Желтый налет на лужах после дождей – это пыльца сосны обыкновенной, а не последствия плохой экологии, рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.

"Все наши хвойные являются ветроопыляемыми растениями, у них очень много легкой пыльцы. Сосна – однодомное растение, то есть мужские и женские шишки образуются на одном и том же дереве. И вот эта пыльца с "мужской" части растения должна долететь до "женской", – пояснила биолог.

Опыление происходит с помощью ветра, который подхватывает легкую пыльцу и может переносить ее на десятки километров.

Напомним, Барнаул буквально окружен сосновым реликтовым бором, поэтому пыльцы очень много. Когда проходит дождь, она оседает на лужах.

Антоненко подчеркнула, что пыльца не несет никакой опасности, единственный нюанс – она может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.