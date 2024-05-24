Барнаульцам объяснили, почему лужи после дождей "желтые и кислотные"
Некоторые жители города уверены, что сказываются последствия плохой экологии
24 мая 2024, 14:40, ИА Амител
Желтый налет на лужах после дождей – это пыльца сосны обыкновенной, а не последствия плохой экологии, рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.
"Все наши хвойные являются ветроопыляемыми растениями, у них очень много легкой пыльцы. Сосна – однодомное растение, то есть мужские и женские шишки образуются на одном и том же дереве. И вот эта пыльца с "мужской" части растения должна долететь до "женской", – пояснила биолог.
Опыление происходит с помощью ветра, который подхватывает легкую пыльцу и может переносить ее на десятки километров.
Напомним, Барнаул буквально окружен сосновым реликтовым бором, поэтому пыльцы очень много. Когда проходит дождь, она оседает на лужах.
Антоненко подчеркнула, что пыльца не несет никакой опасности, единственный нюанс – она может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.
14:51:07 24-05-2024
Некоторые жители города уверены, последствия плохой экологи - это двоечники и прогульщики с школьных времен.
15:21:07 24-05-2024
Сосен почти нет, а желтый налет был везде)
40 лет живешь, сроду не было такого плотного налета
18:51:42 24-05-2024
Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,...
В этом году все цветет обильно и дружно в одно время, поэтому и много пыльцы, а сосны здесь не причем. Сорок лет живёшь и не знаешь элементарных вещей, ну это уже не исправить.
13:41:14 25-05-2024
Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,... Живу в Барнауле 38 лет, всегда после дождя лужи желтые
13:43:02 25-05-2024
Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,... И как это "сосен почти нет"?! Ленточный бор - из чего состоит?
16:30:43 24-05-2024
да это гребаная пыльца. вчера прям сильно легче дышать было. гребаная аллергия, гребаные деревья
16:41:32 24-05-2024
Тотальная безграмотность населения ужасает
19:15:20 24-05-2024
Не понятно, люди биологию около школы изучали? Или её не было вместе со школой?
19:32:21 24-05-2024
это как обычно вконтактыши. ничего не понимают, но хайпят со всей своей бестолковости..
21:50:52 24-05-2024
Гость (19:32:21 24-05-2024) это как обычно вконтактыши. ничего не понимают, но хайпят со...
Да вы посмотрите, что они в комментариях ВК пишут. Клинка Эрдмана должна обратить на это внимание и помещать таких особей на лечение с полным поражением в правах!
23:46:09 24-05-2024
Гость (19:32:21 24-05-2024) это как обычно вконтактыши. ничего не понимают, но хайпят со... Тик-ток им мозги сломал
20:16:54 24-05-2024
это фсё химтрейлы...
20:51:44 24-05-2024
Нам это объясняла в 3 классе в 1954 г. в 29 начальной школе незабвенная моя первая учительница Жаркова Валентина Петровна! Потрясающая была учительницей!Если вдруг она чего-то не знала ,как ответить на наш вопрос, Валентина Петровна говорила, что завтра точно ответит.Великие были учителя в советские времена.Они были УЧИТЕЛЯМИ и СТАРШИМИ ТОВАРИЩАМИ. Они были учителями, а не теми, кто оказывает услуги в учебе.
21:36:03 24-05-2024
Гость (16:30:43 24-05-2024) да это гребаная пыльца. вчера прям сильно легче дышать было.... А хочешь дышать копотью и газами? Валяй, травись
08:03:48 25-05-2024
вот только сосны цветут не только весной,могут и среди лета опыляться начать и ближе к осени..
из детства:дожди были теплые,по известным причинам,но желтыми не были...
13:44:34 25-05-2024
Гость (08:03:48 25-05-2024) вот только сосны цветут не только весной,могут и среди лета ... А деффки были моложе, известное дело. И валенки теплее
13:29:28 26-05-2024
Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,... Это пыльца берёзы, в большей части.