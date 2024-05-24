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Барнаульцам объяснили, почему лужи после дождей "желтые и кислотные"

Некоторые жители города уверены, что сказываются последствия плохой экологии

24 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Лужи стали желтыми в Барнауле / Фото: asu.ru
Лужи стали желтыми в Барнауле / Фото: asu.ru

Желтый налет на лужах после дождей – это пыльца сосны обыкновенной, а не последствия плохой экологии, рассказала кандидат биологических наук Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко.

"Все наши хвойные являются ветроопыляемыми растениями, у них очень много легкой пыльцы. Сосна – однодомное растение, то есть мужские и женские шишки образуются на одном и том же дереве. И вот эта пыльца с "мужской" части растения должна долететь до "женской", – пояснила биолог.

Опыление происходит с помощью ветра, который подхватывает легкую пыльцу и может переносить ее на десятки километров.

Напомним, Барнаул буквально окружен сосновым реликтовым бором, поэтому пыльцы очень много. Когда проходит дождь, она оседает на лужах.

Антоненко подчеркнула, что пыльца не несет никакой опасности, единственный нюанс – она может вызвать индивидуальную аллергическую реакцию.

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НОВОСТИЭкология
Барнаул Экология Мнения экспертов дожди

Комментарии 17

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Гость

14:51:07 24-05-2024

Некоторые жители города уверены, последствия плохой экологи - это двоечники и прогульщики с школьных времен.

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Гость

15:21:07 24-05-2024

Сосен почти нет, а желтый налет был везде)
40 лет живешь, сроду не было такого плотного налета

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Макс

18:51:42 24-05-2024

Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,...
В этом году все цветет обильно и дружно в одно время, поэтому и много пыльцы, а сосны здесь не причем. Сорок лет живёшь и не знаешь элементарных вещей, ну это уже не исправить.

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Гость

13:41:14 25-05-2024

Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,... Живу в Барнауле 38 лет, всегда после дождя лужи желтые

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Гость

13:43:02 25-05-2024

Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,... И как это "сосен почти нет"?! Ленточный бор - из чего состоит?

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Гость

16:30:43 24-05-2024

да это гребаная пыльца. вчера прям сильно легче дышать было. гребаная аллергия, гребаные деревья

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Гость

16:41:32 24-05-2024

Тотальная безграмотность населения ужасает

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Гость

19:15:20 24-05-2024

Не понятно, люди биологию около школы изучали? Или её не было вместе со школой?

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Гость

19:32:21 24-05-2024

это как обычно вконтактыши. ничего не понимают, но хайпят со всей своей бестолковости..

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Гость

21:50:52 24-05-2024

Гость (19:32:21 24-05-2024) это как обычно вконтактыши. ничего не понимают, но хайпят со...
Да вы посмотрите, что они в комментариях ВК пишут. Клинка Эрдмана должна обратить на это внимание и помещать таких особей на лечение с полным поражением в правах!

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Гость

23:46:09 24-05-2024

Гость (19:32:21 24-05-2024) это как обычно вконтактыши. ничего не понимают, но хайпят со... Тик-ток им мозги сломал

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Гость

20:16:54 24-05-2024

это фсё химтрейлы...

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Гость.

20:51:44 24-05-2024

Нам это объясняла в 3 классе в 1954 г. в 29 начальной школе незабвенная моя первая учительница Жаркова Валентина Петровна! Потрясающая была учительницей!Если вдруг она чего-то не знала ,как ответить на наш вопрос, Валентина Петровна говорила, что завтра точно ответит.Великие были учителя в советские времена.Они были УЧИТЕЛЯМИ и СТАРШИМИ ТОВАРИЩАМИ. Они были учителями, а не теми, кто оказывает услуги в учебе.

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Гость

21:36:03 24-05-2024

Гость (16:30:43 24-05-2024) да это гребаная пыльца. вчера прям сильно легче дышать было.... А хочешь дышать копотью и газами? Валяй, травись

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Гость

08:03:48 25-05-2024

вот только сосны цветут не только весной,могут и среди лета опыляться начать и ближе к осени..
из детства:дожди были теплые,по известным причинам,но желтыми не были...

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Гость

13:44:34 25-05-2024

Гость (08:03:48 25-05-2024) вот только сосны цветут не только весной,могут и среди лета ... А деффки были моложе, известное дело. И валенки теплее

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Гость

13:29:28 26-05-2024

Гость (15:21:07 24-05-2024) Сосен почти нет, а желтый налет был везде)40 лет живешь,... Это пыльца берёзы, в большей части.

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