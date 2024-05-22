Удручающе. Почему в алтайских лесах еще не убрали деревья, поваленные зимним ураганом

Алтайские депутаты не смогли убедить федеральных экспертов приравнять ветровал к валежнику

22 мая 2024, 15:13, ИА Амител

Леса в Алтайском крае завалены деревьями после ураганов, которые прошлись по региону еще зимой 2024 года. Депутаты и власти региона обращались к федералам с просьбой приравнять ветровал к валежнику, чтобы обычные граждане могли его использовать. В Алтайском крае побывала специальная комиссия, в составе которой присутствовали представители Рослесхоза и Министерства природных ресурсов. Проехав по лесам Алтайского края члены комиссии признали: "Картина удручающая".

И все же инициативу приравнять ветровал к валежнику федеральные эксперты отклонили, сообщил в "Переговорке" на amic.ru председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Арендаторы лесных участков очищать территории от ветровала могут только после многочисленных согласований, которые затягиваются на несколько месяцев.

"Сегодня, чтобы убрал арендатор, он должен провести лесопатологическое обследование, составить акт. После этот акт нужно отправить в вышестоящую инстанцию – в управление лесами, которое должно его утвердить. На это уходит время, причем нормативами обозначены строгие сроки. Затем надо внести изменения в лесной план. А для этого надо, чтобы информация на сайте висела почти месяц, затем – в план объема рубок этому арендатору, затем – в декларацию и так далее. В целом, по самым минимальным нормативам, на все это уходит четыре месяца. Вот и получается, что после урагана прошло уже шесть месяцев, а мы только сейчас начали убирать", – рассказывает Серов.

Каковы масштабы ветровала в Алтайском крае, чем это грозит и почему все-таки поваленные ураганом деревья не считаются валежником, смотрите в полной версии "Переговорки" на портале amic.ru 23 мая 2024 года.