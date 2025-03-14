Также ответили на вопрос, можно ли уменьшить температуру в квартирах

14 марта 2025, 11:55, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в последнее дни в соцсетях появилось много жалоб на "резко подорожавшее отопление". В Сибирской генерирующей компании (СГК) отметили, что это один из самых частых вопросов, волнующих жителей, и поэтому дали разъяснения.

Ранее некоторые жители Барнаула заявили, что за февраль в квитанции счет за отопление оказался выше, чем месяцем ранее, причем в феврале меньше дней. У кого-то разница составляла 1,5 тыс. рублей. В итоге, как указали люди, оплата за отопление вышла 60–65% от всей "коммуналки". Некоторые также отметили, что в квартирах стало весьма жарко, как будто специально так сильно отапливают, чтобы получить больше денег.В СГК пояснили, что плата за расчетный период начисляется исходя из показаний общедомовых приборов учета.

"Как правило, расчеты производятся с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего. В данной ситуации ожидать меньших начислений за февраль из-за "короткого" месяца неверно", – подчеркнули в компании.

Также, указали в СГК, необходимо обращать внимание на погодные условия. Так, средняя температура наружного воздуха в январе составила -8,9°С, а в феврале было -11,8.

"Поэтому начисления за отопление в феврале, соответственно, выше, чем в январе", – говорится в ответе.

СГК: в случае существенной разницы начислений в квитанции за февраль по отношению к январю рекомендуем, в первую очередь, обратиться за разъяснениями в управляющие компании, обслуживающие ваш дом.

Что касается температуры в квартирах, то, как отметили в компании, это весьма индивидуальный вопрос: кому-то всегда будет жарко, а кому-то – холодно.