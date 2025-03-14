Барнаульцам объяснили, почему за отопление в "коротком феврале" пришлось заплатить больше
Также ответили на вопрос, можно ли уменьшить температуру в квартирах
14 марта 2025, 11:55, ИА Амител
В Алтайском крае в последнее дни в соцсетях появилось много жалоб на "резко подорожавшее отопление". В Сибирской генерирующей компании (СГК) отметили, что это один из самых частых вопросов, волнующих жителей, и поэтому дали разъяснения.
Ранее некоторые жители Барнаула заявили, что за февраль в квитанции счет за отопление оказался выше, чем месяцем ранее, причем в феврале меньше дней. У кого-то разница составляла 1,5 тыс. рублей. В итоге, как указали люди, оплата за отопление вышла 60–65% от всей "коммуналки". Некоторые также отметили, что в квартирах стало весьма жарко, как будто специально так сильно отапливают, чтобы получить больше денег.В СГК пояснили, что плата за расчетный период начисляется исходя из показаний общедомовых приборов учета.
"Как правило, расчеты производятся с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего. В данной ситуации ожидать меньших начислений за февраль из-за "короткого" месяца неверно", – подчеркнули в компании.
Также, указали в СГК, необходимо обращать внимание на погодные условия. Так, средняя температура наружного воздуха в январе составила -8,9°С, а в феврале было -11,8.
"Поэтому начисления за отопление в феврале, соответственно, выше, чем в январе", – говорится в ответе.
СГК: в случае существенной разницы начислений в квитанции за февраль по отношению к январю рекомендуем, в первую очередь, обратиться за разъяснениями в управляющие компании, обслуживающие ваш дом.
Что касается температуры в квартирах, то, как отметили в компании, это весьма индивидуальный вопрос: кому-то всегда будет жарко, а кому-то – холодно.
"Просто так "убавлять" и "прибавлять" отопление не получится из-за особенностей системы теплоснабжения большинства городов. Запроектированная еще в советское время она не позволяет убавлять теплоэнергию без потери качества горячей воды", – пояснили в СГК.
12:03:12 14-03-2025
Тут про "Русскую общину" вчера писали. Не хотят они с диаспорой СГК пойти стрелкануть в защиту русского народа?
12:05:54 14-03-2025
Все понятно - тогда платите людям как в Москве а так получается генсцид цен отопления.
12:08:41 14-03-2025
Объяснение для дЭбилов, как всегда. Температуру убавить не можем, а то зима теплая, как же нам ещё бабла нарубить?
12:11:35 14-03-2025
Центральная система отопления это зло.
12:34:50 14-03-2025
Гость (12:11:35 14-03-2025) Центральная система отопления это зло.... иди печку потопи и уголь в углярке вечером в мороз поколи и дрова напили сначала умник
а если заболеешь и лежать с температурой будешь так не будешь лежать. встанешь и пойдешь дрова колоть и печку топить
нет - цсо -это хорошее дело
12:43:06 14-03-2025
Гость (12:34:50 14-03-2025) иди печку потопи и уголь в углярке вечером в мороз поколи и ... А ты дрова каждый день пилишь и колешь? Осенью этим заняться вера не позволяет? И зачем покупаешь сырой уголь? Экономишь?
14:43:23 14-03-2025
Гость (12:43:06 14-03-2025) А ты дрова каждый день пилишь и колешь? Осенью этим заняться... Не, ну дрова, уголь, печки всякие - это, конечно, галимое. Газовый котел - еще туда-сюда. Но не сравнить с удобством и комфортом отопления центрального.
11:24:06 16-03-2025
Гость (14:43:23 14-03-2025) Не, ну дрова, уголь, печки всякие - это, конечно, галимое. Г... Газовый котел дома в разы лучше ЦО, так как ты полностью контролируешь температуру в доме круглый год и даже летом можешь включить отопление, а зимой когда на улице тепло, можешь убавить, плюс всегда горячая вода.
11:26:57 16-03-2025
Гость (12:43:06 14-03-2025) А ты дрова каждый день пилишь и колешь? Осенью этим заняться... В любом случае печь необходимо топить, а если температура под 40 и ты не можешь встать, а надо почистить печь, вынести золу, разчечь дрова, принести уголь из углярки, засыпать его, и так утром и вечером, а если морозы сильные, то ещё и в обед.
14:37:11 14-03-2025
Гость (12:34:50 14-03-2025) иди печку потопи и уголь в углярке вечером в мороз поколи и ... Для тупых понаехавших - да
17:36:38 14-03-2025
Гость (12:34:50 14-03-2025) иди печку потопи и уголь в углярке вечером в мороз поколи и ... В пригороде живу. Печку дровами всю жизнь топлю.Нормуль все.
19:50:14 14-03-2025
Гость (17:36:38 14-03-2025) В пригороде живу. Печку дровами всю жизнь топлю.Нормуль все.... соболезную
12:13:09 14-03-2025
Уважаемая СГК, напомните какая средняя температура была в январе и феврале 2024 года, а то за указанные месяца прошлого года в квитанции объем Гкалорий меньше, хотя было очень морозно
12:24:21 14-03-2025
гость (12:13:09 14-03-2025) Уважаемая СГК, напомните какая средняя температура была в ян... СГК, как змея, то январь у них теплее февраля, то тариф повысили, то в Ук идите. Везде было сказано, что январь и февраль этого года были рекордно тёплыми за всю историю наблюдений. Поэтому и плата должна бять рекордно низкой
07:58:36 15-03-2025
гость (12:13:09 14-03-2025) Уважаемая СГК, напомните какая средняя температура была в ян... А тариф, вернее, его рост, почему не учитываете? Забыли, что нам по максималке навернулись 14,1%? Томенко потолок установил, СГК его и взяли. И им всем хорошо, рука руку моет. Так что платите. Всё СССР плохое было. Теперь будете яхты оплачивать олигархов, которые задарма приватизировали ТЭЦ, которые народ строил
12:19:32 14-03-2025
вода в кране кипяток, в середине зимы даже такого не было. видно, что кочегарят на полную.
казна пустеет, милорд.
14:39:23 14-03-2025
Гость (12:19:32 14-03-2025) вода в кране кипяток, в середине зимы даже такого не было. в... Причем тут казна, болезный, и частная компания?
16:44:24 14-03-2025
Гость (14:39:23 14-03-2025) Причем тут казна, болезный, и частная компания?... если вы не поняли отсылку, то просто пройдите мимо. Про казну прочитали, а на "милорда" внимание не обратили?
12:24:57 14-03-2025
Если температура на улице будет -30, то отопление будет в 3 раза выше, около 10 тысяч за двушку. Вот шуму будет. Отопление будут опять повышать в этом году.
17:53:02 14-03-2025
Гость (12:24:57 14-03-2025) Если температура на улице будет -30, то отопление будет в 3 ... У меня в этом году батареи обжигали, если будет -30 боюсь они просто не выдержат, выше уже не куда и так топили как при -40.
12:25:13 14-03-2025
потому что тарифообразование - тайна великая.
в чек закладываются и реальная цена за подогрев носителя, и теплопотери, когда по вине коммунальщиков мы улицу топим, и зарплаты СГК и премии, вообщем все.
а еще от СГК в трубу заходит одно количество, а на улице максимум -10, столько не надо, но раз заведено столько, то и платить нужно за сколько зашло, а не сколько потребителям реально надо, с учетом частично отключенных жильцами батарей и температуры на улице.
поэтому счетчиков по факту потребления у нас нет и не будет.
нет, вот лично у нас в доме то они на каждую квартиру стоят, но УК снимает одну и туже цифру, чтобы с СГК не конфликтовать.
12:31:42 14-03-2025
Оне цифирки с потолка берут..
12:32:36 14-03-2025
Кому жарко - то? У нас всю зиму +20, выше не поднимается, для нас это холодно. Сидим с обогревателем. Из - за жлобов отопление в доме постоянно понижают
13:17:08 14-03-2025
Гость (12:32:36 14-03-2025) Кому жарко - то? У нас всю зиму +20, выше не поднимается, дл... Это по какому адресу?
17:31:46 14-03-2025
Гость (12:32:36 14-03-2025) Кому жарко - то? У нас всю зиму +20, выше не поднимается, дл... Я в трусах живу, а соседи в кофтах и брюках. Мне реально жарко
17:47:15 14-03-2025
гость (17:31:46 14-03-2025) Я в трусах живу, а соседи в кофтах и брюках. Мне реально жар... У меня всю зиму +27. Тоже в трусах. Африка. Соседи мерзнут. +22 в лучшем случае. А у них дети, которым холодно.
10:33:02 15-03-2025
Гость (17:47:15 14-03-2025) У меня всю зиму +27. Тоже в трусах. Африка. Соседи мерзнут.... Соседям нужно проверить систему отопления.
10:29:47 15-03-2025
Гость (12:32:36 14-03-2025) Кому жарко - то? У нас всю зиму +20, выше не поднимается, дл... Поставьте лучшие батареи и проверьте, где теряете тепло и утеплите.
12:39:39 14-03-2025
Наперстночники...
12:41:52 14-03-2025
Ничего вразумительного в ответе не получили,эти прописные истины мы и без СГК знаем
13:31:16 14-03-2025
Вор должен сидеть в тюрьме, как сказал известный киногерой. А здесь наоборот, чем больше спер, тем меньше срок, а то и вовсе условка.
18:35:47 14-03-2025
гость (13:31:16 14-03-2025) Вор должен сидеть в тюрьме, как сказал известный киногерой. ... Гость, и кто же создал эту Вертикаль власти, чтобы быть в почете, надо воровать в крупном размере?
13:38:51 14-03-2025
Уголь закуплен, надо его использовать. Вот и жарят, а мы - плати.
13:40:07 14-03-2025
Гость (13:38:51 14-03-2025) Уголь закуплен, надо его использовать. Вот и жарят, а мы - п... Если топить не будут - будет еще сильно дороже.
18:33:20 14-03-2025
Гость (13:38:51 14-03-2025) Уголь закуплен, надо его использовать. Вот и жарят, а мы - п... Уголь заложен для выработки электроэнергии, а горячая вода это побочный продукт для утилизации температуры носителя. по простому халява.
13:50:44 14-03-2025
Вот ведь какая штука: то, чем активно СГК со товарищи занимается, суть «перетоп» - есть такое в этом деле неуставное понятие. А отсылка к счетчикам ….. ведь как он (счетчик) считает то - по сути он считает температуру теплоносителя на входе и выходе и соотносит это с количеством теплоносителя….. так и вот, если надо снять больше денег, а на улице тепло….. можно количество теплоносителя больше прогнать, что потребитель не заметит, а вот счетчик очень даже… это весьма застарелая игра ….
14:12:54 14-03-2025
Энергетик (13:50:44 14-03-2025) Вот ведь какая штука: то, чем активно СГК со товарищи занима...
Проще говоря, они имеют возможность играться с потребленными ГКал в значительном диапазоне, т.к. никто их не контролирует. Учитывая, завышенный изначально тариф, игра с ГКал сильно положительно сказывается на кармане хозяев СГК и тех, кто их крышует от власти. И сильно отрицательно сказывается на кармане всех потребителей.
14:05:05 14-03-2025
А принадлежит эта ГСК Мельниченко а живёт он в эмиратах и ему насрать на то что у тебя маленькая пенсия или зарплата он платит чиновникам исправно и они исправно повышают тарифы а то что теплая зима это не повод платить меньше так считают они поэтому когда идете голосовать за верховную власть то думайте головой кого выбирать если эта власть за 25 лет ничего не сделала то зачем её опять выбирать мало ли что они обещают
18:40:15 14-03-2025
Гоша (14:05:05 14-03-2025) А принадлежит эта ГСК Мельниченко а живёт он в эмиратах и е... Гоша, ты наивный и дремучий голосовальщик - эта процедура, сдохла в начале девяностых прошлого столетия.
20:43:53 14-03-2025
Гоша (14:05:05 14-03-2025) А принадлежит эта ГСК Мельниченко а живёт он в эмиратах и е... Тем более, как говорят, у него со шхуной проблемы.
Пока не вернется социализм хотя б
ы такой, как был, будем с вами продолжать рассусоливать то по воде хол.и гор., то по теплу, то по общественному транспорту, то по ценам в на продукты и т.п.
11:31:42 16-03-2025
Гоша (14:05:05 14-03-2025) А принадлежит эта ГСК Мельниченко а живёт он в эмиратах и е... Нравится выбирать власть? Ехай на Украину и выбирай сколько душе угодно.
14:32:20 14-03-2025
Так ведь на каждый многоквартирный дом есть заслонка, которую можно регулировать, и собственный прибор учета, разве нет?
16:47:27 14-03-2025
СГК ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ против подобного.
14:36:27 14-03-2025
Если учесть, что, Барнаул с 2019 года находиться в Ценовой зоне теплоснабжения (то есть альтернативная котельная, потребители инвестируют средства для получения качественного тепла!), поэтому каждый год у нас индексация тарифов по максимуму, которая по замыслу в большей степени должна стимулировать поставщика к повышению эффективности поставки тепла, а мы видим каждый год осенью (раскопки до снега и морозов) и на протяжении всей зимы эффективность и надежность- у нас все замечательно!!!!
14:43:17 14-03-2025
Если отопление квартиры с ЦСО обходится дороже чем равной по площади в индивидуальном порядке, то присутствует воровство. В огромных масштабах, в огромаднейших.
15:21:20 14-03-2025
Гость (14:43:17 14-03-2025) Если отопление квартиры с ЦСО обходится дороже чем равной по... Ну конечно же. Ведь в частном порядке ты тоже транспортируешь тепло на десятки километров.
16:32:52 14-03-2025
Гость (15:21:20 14-03-2025) Ну конечно же. Ведь в частном порядке ты тоже транспортируеш... В индивидуальном порядке не получится с этого получить еще и электричество
10:45:58 15-03-2025
Гость (15:21:20 14-03-2025) Ну конечно же. Ведь в частном порядке ты тоже транспортируеш... Себестоимость тепловой энергии на ТЭЦ на порядок ниже , чем индивидуальной котельной. На ТЭЦ еще электрическую энергию вырабатывают, а централизованные отопление и горячая вода, это дополнительная система охлаждения пара-воды к градирне.
15:16:54 14-03-2025
мы можем контролировать и экономить остальные ресурсы более или менее, а вот с отоплением беда.
18:04:25 14-03-2025
Урбаниздко (15:16:54 14-03-2025) мы можем контролировать и экономить остальные ресурсы более ... Очень бы хотела, чтобы ввели счётчики на отопление, как на воду. Пусть жадные вообще не отапливаются и не платят, а нормальные живут в комфорте.
20:25:07 14-03-2025
Вспоминаю, как было в 90-е. Чуть теплые батареи, окна промерзали зимой насквозь., утепляли одеялами. Случались вообще разморозки системы. Бесконечные отключения воды. Уголь закупался хрен пойми как. Сырой, в недостаточных объемах. Полувоенные условия проживания были
21:18:40 14-03-2025
Можно и убавить и добавить, восстановите элеваторные узлы. Проведите теплоизоляционные мероприятия теплотрасс, уберите утечки, модернизируйте теплоэнергетическое оборудование. И в конце концов введите ответственность, чтоб техники профессионалы пришли и тарифы упадут раза в три. А пока добавочная стоимость гкалл будет складываться из кучи удобных коррупционнозависимых наценок.
07:43:29 15-03-2025
Кебаб (21:18:40 14-03-2025) Можно и убавить и добавить, восстановите элеваторные узлы. П... Кебаб, коррупция, это двигатель экономики и пока у власти Лукавый, так и будет в мире всегда.
09:04:15 15-03-2025
" Проведите теплоизоляционные мероприятия теплотрасс, уберите утечки, "-ты это кому советуешь? с какого СЖП должен ремонтировать теплотрассу? а ТЭЦ построить за свой счет не желаешь?