Миллиарды рублей. Можно ли сократить выбросы от ТЭЦ Барнаула?

И что для этого уже делают?

16 декабря 2024, 12:50, Александра Черданцева

ТЭЦ-3 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 2023 года Барнаул участвует в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", главная цель которого – снизить объемы выбросов в атмосферу. В планах властей города обновить электрический транспорт, перевести отопление в частных домах с угля на газ. Кроме того, сейчас обсуждают, как минимизировать выбросы от промышленных предприятий и системы отопления города. Что в этой части будет делать и уже делает единый оператор теплоснабжения города – Сибирская генерирующая компания – журналистам на недавней пресс-конференции рассказал генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.

"Чистый воздух"

На самом деле, пока не ясно, как именно в городе будут сокращать количество выбросов. В том числе и в плане работы промышленных предприятий. Целевая задача – снизить объем вредных веществ на 50% до 2030 года.

"Насколько она вообще реально достижима? Кто это будет делать? За какие средства? Пока есть много вопросов. Наша задача сейчас посчитать, сколько затрат, возможно, придется понести СГК, если нам выделят квоты. Но уже понятно, что задача сократить выбросы на 50% – это миллиарды рублей, перевести ТЭЦ с угля на газ – десятки миллиардов", – отметил Лузанов.

И добавил, что такие инвестиции пришлось бы закладывать в тариф, но готовы ли жители платить за более чистый воздух в городе, где экологическая ситуация намного лучше, чем в других городах страны, задается вопросом руководитель компании.

По последней оценке министерства природных ресурсов и экологии, в Барнауле объем выбросов около 200 тысяч тонн в год. Из этого почти половина (48%) – от автотранспорта. Еще 40% – это промышленность, где треть – около 36 тысяч тонн – приходится на две городские ТЭЦ. И еще 10% – частный сектор, который топится углем.

"Но как решать, например, с автотранспортом? Делать объезды, увеличивать электротранспорт. Да, но какие это деньги. В городе обсуждают обновление электрического общественного транспорта, но только замену, даже не расширение", – уточнил Игорь Лузанов.

СГК установила на трубах ТЭЦ в Барнауле и Бийске систему автоматического контроля выбросов, чтобы понять реальную картину по воздействию на окружающую среду.

При этом Игорь Лузанов напоминает: трубы на ТЭЦ спроектированы так, чтобы дым от них уходил по розе ветров от города, а не в него, и на такой высоте, чтобы допустимые концентрации вредных веществ в приземном слое были допустимыми и не вредили человеку. А вот автомобили и частные дома оставляют выхлопные газы и дым на уровне жизнедеятельности человека.

Экологическая программа

Топ-менеджер алтайской СГК подчеркнул, что экологической темой в компании занимаются уже несколько лет. В том числе и поэтому в свое время закрыли ТЭЦ-1. На ТЭЦ-2 реконструировали золоулавливающие установки, на ТЭЦ-3 поставили электрофильтры, что помогло повысить степень очистки с 91 до 98%.

Кроме того, в Барнауле отказываются от старых и неэффективных угольных котельных. Потребителей тепла от них переводят на централизованное отопление. А там, где это сделать невозможно технически, модернизируют.

"За последние несколько лет в трех городах мы перевели на газ либо построили восемь котельных, реконструировали 15, еще 18 вывели из эксплуатации. Это позволило снизить выбросы от котельных в Барнауле на 50%, в Бийске – на 24%, а в Рубцовске – на 18%. В Барнауле работа продолжается, что позволит снизить выбросы до 60%", – сказал Лузанов.

При этом все объекты СГК в Алтайском крае имеют комплексное экологическое разрешение, то есть все требования закона по выбросам и всему остальному там соблюдены, подчеркнули в компании.