Миллиарды рублей. Можно ли сократить выбросы от ТЭЦ Барнаула?
И что для этого уже делают?
16 декабря 2024, 12:50, Александра Черданцева
С 2023 года Барнаул участвует в проекте "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", главная цель которого – снизить объемы выбросов в атмосферу. В планах властей города обновить электрический транспорт, перевести отопление в частных домах с угля на газ. Кроме того, сейчас обсуждают, как минимизировать выбросы от промышленных предприятий и системы отопления города. Что в этой части будет делать и уже делает единый оператор теплоснабжения города – Сибирская генерирующая компания – журналистам на недавней пресс-конференции рассказал генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.
"Чистый воздух"
На самом деле, пока не ясно, как именно в городе будут сокращать количество выбросов. В том числе и в плане работы промышленных предприятий. Целевая задача – снизить объем вредных веществ на 50% до 2030 года.
"Насколько она вообще реально достижима? Кто это будет делать? За какие средства? Пока есть много вопросов. Наша задача сейчас посчитать, сколько затрат, возможно, придется понести СГК, если нам выделят квоты. Но уже понятно, что задача сократить выбросы на 50% – это миллиарды рублей, перевести ТЭЦ с угля на газ – десятки миллиардов", – отметил Лузанов.
И добавил, что такие инвестиции пришлось бы закладывать в тариф, но готовы ли жители платить за более чистый воздух в городе, где экологическая ситуация намного лучше, чем в других городах страны, задается вопросом руководитель компании.
По последней оценке министерства природных ресурсов и экологии, в Барнауле объем выбросов около 200 тысяч тонн в год. Из этого почти половина (48%) – от автотранспорта. Еще 40% – это промышленность, где треть – около 36 тысяч тонн – приходится на две городские ТЭЦ. И еще 10% – частный сектор, который топится углем.
"Но как решать, например, с автотранспортом? Делать объезды, увеличивать электротранспорт. Да, но какие это деньги. В городе обсуждают обновление электрического общественного транспорта, но только замену, даже не расширение", – уточнил Игорь Лузанов.
СГК установила на трубах ТЭЦ в Барнауле и Бийске систему автоматического контроля выбросов, чтобы понять реальную картину по воздействию на окружающую среду.
При этом Игорь Лузанов напоминает: трубы на ТЭЦ спроектированы так, чтобы дым от них уходил по розе ветров от города, а не в него, и на такой высоте, чтобы допустимые концентрации вредных веществ в приземном слое были допустимыми и не вредили человеку. А вот автомобили и частные дома оставляют выхлопные газы и дым на уровне жизнедеятельности человека.
Экологическая программа
Топ-менеджер алтайской СГК подчеркнул, что экологической темой в компании занимаются уже несколько лет. В том числе и поэтому в свое время закрыли ТЭЦ-1. На ТЭЦ-2 реконструировали золоулавливающие установки, на ТЭЦ-3 поставили электрофильтры, что помогло повысить степень очистки с 91 до 98%.
Кроме того, в Барнауле отказываются от старых и неэффективных угольных котельных. Потребителей тепла от них переводят на централизованное отопление. А там, где это сделать невозможно технически, модернизируют.
"За последние несколько лет в трех городах мы перевели на газ либо построили восемь котельных, реконструировали 15, еще 18 вывели из эксплуатации. Это позволило снизить выбросы от котельных в Барнауле на 50%, в Бийске – на 24%, а в Рубцовске – на 18%. В Барнауле работа продолжается, что позволит снизить выбросы до 60%", – сказал Лузанов.
При этом все объекты СГК в Алтайском крае имеют комплексное экологическое разрешение, то есть все требования закона по выбросам и всему остальному там соблюдены, подчеркнули в компании.
13:30:56 16-12-2024
СГК 2022год чистая прибыль 8 млрд. Вот я вам и нашел источник финансирования. С ТЭЦ которые были построены после 1990года прибыль могут оставлять себе. Много ли таких у них?
17:55:10 16-12-2024
По последней оценке в Барнауле объем выбросов около 200 тысяч тонн в год. Из этого 36 тысяч тонн приходится на две городские ТЭЦ. Итого: всего 18% выбросов приходится на ТЭЦ, со степенью очистки 98%. Значит, основные решения и средства необходимо направить на снижение выбросов от транспорта. Для этого необходимо улучшать экологичность топлива и ДВС, переходить на электро и газовые автомобили. Китай в ближайшие годы переходит на электромобили
18:28:37 16-12-2024
Гость (17:55:10 16-12-2024) По последней оценке в Барнауле объем выбросов около 200 тыся... Электричество его же с небес Зевс посылает, ага... Его сперва выработать надо, счечь уголь, газ или расщепить уран.
Про воззообновляемую только вот нам петь не надо.... Сколько стоит энергии сделать солнечную панель и сколько при этом токсичных отходов знаете? Нет? так поинтересуйтесь, тото же...
А сколько отходов и говна при производстве одной высоковольтной батареи уходит и сколько на ее производство энергии нужно, столько не всякая фура за срок жизни выхлопнет.
Так шта...
Увы и ах, а у цивилизации с ее прогрессом - конец один. И он такой себе, кобзда...
21:35:18 16-12-2024
Гадя Петрович (18:28:37 16-12-2024) Электричество его же с небес Зевс посылает, ага... Его спер... Ну же. Расщепить уран вполне экологично и хватит на сотни лет. Еще и весь регион можно отапливать и снабжать энергией. Построить и эксплуатировать, однако, не просто. Фантастично в текущих реалиях.
00:37:16 18-12-2024
Гадя Петрович (18:28:37 16-12-2024) Электричество его же с небес Зевс посылает, ага... Его спер... Вам сообщили здесь данные, что доля двух больших ТЭЦ в загрязнении воздуха города 18% и будет планомерно снижаться. Загрязнение воздуха от автомобилей с ДВС 48%, оно более вредно и менее заметно. Если ТЭЦ выбрасывает загрязнения выше 30 метров, то автомобили - непосредственно в нос.
В Сибири огромные не освоенные ветровые и гидроресурсы.
Необходимо запретить экспорт природного газа и рационально использовать для выработки электроэнергии и тепла на ТЭЦ и для автомобилей с ДВС. Угольные и мазутные электростанции размещать в пригороде. Улучшать экологичность топлива и ДВС, ТЭЦ и ДВС будут сокращать до нуля из-за убывания запасов угля, газа, нефти и по глобальной проблеме парникового эффекта.
Это ближайшая перспектива, а термоядерный синтез не за горами.
18:24:54 16-12-2024
ага, погугли в Барнауле "Выгезать катализатор" т- и это легально и за это ничего никому, на поток поставлено.
А вы экология, экология,
Тьфу
21:48:39 16-12-2024
Роза ветров все время на город несет гарь с одной из тэц, маслозавода, асфальтового и хз чего еще с космонавтов. Да ЖД через весь город, да печки частного сектора. Транспорт на этом фоне не особо заметен даже. Вот летом транспорта не меньше, а воздух ощутимо чище. Ну, если б не свалка тбо еще и маслозавод, который и летом не озонирует.