Барнаульцам подсказали идеи для Хэллоуина. Какие костюмы и украшения можно купить?

Вещи, которые помогут задать нужное настроение для детей и взрослых

31 октября 2024, 13:10, ИА Амител

Хэллоуин / Фото: unsplash.com / Beth Teutschmann

Приближается Хэллоуин, и для создания атмосферы таинственности и веселья жителям Барнаула не нужно далеко идти. На "Авито" можно найти все, что нужно для самого мистического дня в году: от оригинальных костюмов до декора и милых подарков, которые помогут задать нужное настроение для детей и взрослых.

Костюмы для яркого образа

В основе хэллоуинского образа – костюм, способный полностью изменить внешний вид и создать мистическое настроение. На "Авито" есть как забавные, так и пугающие варианты, подходящие под разные стили, – от классических ведьм до образов популярных героев фильмов и мультфильмов. Например, в Барнауле за 1 500 рублей продается детское платье Минни Маус – всем известной диснеевской мышки. Для девочек, любящих принцесс, тоже найдется подходящий вариант: платье Золушки вместе с короной можно приобрести за 3 500 рублей. Мальчикам, традиционно любящим более "страшные" наряды, понравится этот костюм-накидка Дракулы с пришитыми крыльями и клыками. Его стоимость на "Авито" – всего 500 рублей.

Ободки и аксессуары для дополнения образа

Чтобы завершить образ и придать ему выразительности, можно обратить внимание на тематические аксессуары. Например, ободки в "жутком" дизайне – отличное дополнение к хэллоуинскому наряду. Эти необычные детали помогают создать запоминающийся образ без лишних усилий и подойдут как детям, так и взрослым. Жителям Барнаула ободок с ведьминской шляпкой обойдется от 400 рублей, а за 430 рублей можно приобрести изделие ручной работы в разнообразном дизайне – от классических роз до паутины.

Декор для создания атмосферы мистики

Декорация помещения – важный аспект создания нужной атмосферы для вечеринки, фотосессии или тихого вечера за просмотром ужастиков. Есть самые разные варианты: гирлянды, плакаты, наклейки, фонари и даже целые букеты. Например, барнаульцы могут составить тематическую композицию из привидений, тыкв и летучих мышей – каждый предмет выполнен из экокожи, стоимость одной штуки – 50 рублей. Детей особенно порадуют гелиевые шары, на "Авито" приобрести один можно за 100 рублей. А наполнить помещение приглушенным, "мистическим" светом поможет светильник в виде тыквы или двухметровая гирлянда – стоимость предметов 250 рублей и 375 рублей соответственно.

Наборы для полноценного оформления вечеринки

Для тех, кто хочет полностью преобразить пространство, идеальным решением станут готовые наборы для Хэллоуина. Они включают в себя различные элементы декора: от наклеек на стены до небольших аксессуаров, создающих мистическую атмосферу без лишних усилий. Так, набор украшений с тыквами, пауками и скелетами обойдется барнаульцам в 1 500 рублей. Эти предметы позволят оформить дом или комнату в едином стиле и сделать подготовку к празднику легкой и увлекательной. А за 1 000 рублей на "Авито" можно приобрести множество различных настенных декораций, среди которых даже есть самодельные летучие мыши.

Подарки для любителей мистики

Для тех, кто ценит необычные подарки, можно подобрать интересные тематические презенты к Хэллоуину. Например, ароматические свечи ручной работы, которые станут не только украшением, но и источником приятного запаха, стоят от 600 рублей и прекрасно впишутся в хэллоуинскую обстановку. Также интересной находкой могут быть свечи из вощины за 250 рублей, выполненные в тематическом стиле. Любителей банных процедур особенно порадуют такие бомбочки для ванны – после купания на память останется маленький декоративный паучок, выполненный с помощью 3D-печати. Стоимость этого подарка в Барнауле – 400 рублей.