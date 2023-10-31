Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых

31 октября 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хэллоуин, который отмечают во всем мире 31 октября, один из самых таинственных праздников в году. Его история начинается с традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии. Канун Дня всех святых сейчас и в прошлом сильно различаются, но от этого праздник любить меньше не стали. Сейчас в этот день принято наряжаться в костюмы всевозможной нечисти и веселиться. Подробнее о Хэллоуине – в материале amic.ru.

История Хэллоуина

Зарождение Хэллоуина началось еще в 4000 году до нашей эры у кельтских народов, тогда праздник назывался Самайн. В те времена кельты, заселявшие земли Англии, Ирландии, Шотландии и севера Франции, делили год на два сезона: зиму и лето. Последний день октября считался переходным периодом и означал окончание сбора урожая, что было важным событием для того времени.

Кельты верили, что последняя ночь уходящего лета самая мистическая. По преданиям, в это время в мир живых проникали страшные духи. Чтобы нечистые силы не навредили, кельты гасили в домах огонь, надевали звериные шкуры, разрисовывали лица, а потом шли прыгать через костры и петь непристойные песни. У своих жилищ они оставляли страшные чучела, чтобы нечисть не баловалась в оставленных домах. А для того, чтобы задобрить духов, у хижин клали угощения.

С появлением христианства Самайн и прочие языческие забавы стали считаться бесовщиной. Для искоренения подобных традиций в VIII веке римский папа Григорий III решил перенести на 1 ноября День всех святых. День 31 октября стал кануном этого праздника – All Hallows Even (вечер всех святых), сокращенно – Halloween (Хэллоуин).

С XVI века и Самайн, и Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Теперь взрослые и дети наряжаются в разную нечисть и ходят от дома к дому, прося сладостей, с фразами по типу: Trick or treat, что можно перевести как "Кошелек или жизнь" или "Сладость или гадость". Исходя из перевода, очевидно, что если не будет получено угощение, будет шалость. В начале XX века с собой стали носить фонари из тыкв.

Символы Хэллоуина

Главными символами праздника стали "светильник Джека", ведьмы и черные коты, фигурки которых в Хэллоуин можно встретить на каждом шагу. Но почему именно они так ярко ассоциируются с праздником?

История светильника Джека

Светильник Джека – тыква с вырезанными глазами, носом и ртом, внутрь которой помещается свеча. Традицию создавать такие фонари связывают с ирландской легендой о старом фермере по имени Джек. Он умудрился дважды обмануть дьявола и взять с него обещание отказаться от посягательства на его душу.

Скупой Джек пригласил на стаканчик самого Дьявола, а затем, оправдывая свое прозвище, не захотел платить за выпивку. Джек уговорил Дьявола обратиться в монету, но, как только последний сделал это, Джек положил монету себе в карман рядом с серебряным крестиком, чтобы Дьявол не смог принять свое прежнее обличье. Потом Джек все же освободил Дьявола, взяв с него слово, что тот не будет беспокоить Джека целый год, и не заберет его душу после смерти. Опыт никого ничему не научил, и Джек провел Дьявола еще раз через год. Он попросил нечистого залезть на дерево, чтобы собрать таких желанных яблок. Когда тот взобрался, Джек нацарапал на стволе крест. На этот раз за освобождение Дьявола Джек потребовал не беспокоить его целых десять лет. Вскоре после этого Джек умер. Учитывая его многочисленные грехи, в рай дорога его душе была закрыта, и тогда он был вынужден обратиться к дьяволу, но тот, увидев его, закричал:

"Убирайся! Ты подло обманул меня, вынудив пообещать никогда не забирать твою душу, – и я собираюсь хранить мое обещание! Ты не можешь войти в ад!"

"Но куда же мне деваться?" – спросил несчастный Джек.

"Убирайся туда, откуда пришел", – был ответ.

"Но как же я смогу найти дорогу в такой кромешной темноте?" – вскричал бедняга.

Тогда дьявол зачерпнул из самого адского пекла горсть углей и швырнул ее Джеку. Джек поймал угли и высыпал их внутрь репы, которую он в этот трагический момент грыз. Вот с этим-то импровизированным фонарем и пошел он бродить по свету в поисках пристанища для своей грешной души. В Ирландии его призрак стали называть Jack of the Lantern, или просто Jack O’ Lantern.

Сейчас по вырезанию тыквы проводятся даже конкурсы и турниры, а в 2013 году был установлен рекорд: в Америке одновременно зажгли 30 581 светильник Джека.

Ведьмы

Сейчас ради веселья на Хэллоуин наряжаются в оборотней, вампиров и ведьм, а 300 лет назад переодетому в ведьму человеку грозило сжигание на костре.

В 1486 году Генрих Крамер создал книгу для охотников на ведьм "Молот Ведьм", и наступили тяжелые времена для рыжеволосых прекрасных дам. Было сожжено около 40 тысяч человек, гонения продолжались несколько столетий. Частым явлением тогда были доносы на тех, что просто чем-то не угодили. Муж засмотрелся на соседку? Она ведьма и приворожила его! Добро пожаловать на костер…

Хорошо, что в наше время ведьма – это замечательный образ на Хэллоуин и за это не осудят.

Коты и Хэллоуин

Сейчас пушистые друзья завоевали сердца многих людей, но в средние века в Европе считалось, что коты – помощники темных сил. Многие думали, что они – посланники ведьм, или же сами ведьмы, перевоплотившиеся в животное, или даже сам Сатана, обернувшийся зверем. С котами связано множество примет, предупреждающих о несчастьях. В какой-то момент котов стали так сильно бояться, что начали массово истреблять. Их даже официально судили, одевая в человеческую одежду.

Теперь хвостатыми восхищаются, а их фигурками и изображениями украшают дома к празднику. Они по праву считаются одним из символов кануна Дня всех Святых.

Как отметить праздник?

Хэллоуин – масштабный международный праздник, зародившийся из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается он каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. В наше время праздник утратил свое историческое и религиозное значение, теперь это, скорее, хороший повод для веселья. Традиции кельтов переделали под современность: люди наряжаются в костюмы вместо звериных шкур, а сладости дарят детям, а не нечисти.

Празднование также сопровождается различными играми и гаданиями, украшением домов, приготовлением разнообразных угощений.

Выбор образа на Хэллоуин

Неотъемлемой частью кануна Дня всех святых является традиция переодеваться в разные костюмы, в основном – в нечисть и сверхъестественных персонажей. В этот день также разрисовывают лицо: искусственные шрамы, кровь, зловещая улыбка. Иногда используют линзы для глаз и парики, чтобы сделать запоминающийся образ.

Ежегодная дилемма всех, кто празднует Хэллоуин: как нарядиться? Предлагаем свои варианты:

Вампир

Нужно лишь нарисовать клыки и кровавые подтеки у рта, чтобы перевоплотиться в кровопийцу. Для большей эффектности можно соорудить плащ из темной ткани, как у графа Дракулы.

Франкенштейн

Покрасить лицо и шею серо-зеленой краской, нарисовать много крупных зашитых шрамов, прикрепить по бокам шеи две гайки (можно либо сделать их из бумаги, либо просто нарисовать на коже). Осталось одеться в темный классический костюм с пиджаком оверсайз. Теперь вы самый настоящий Франкенштейн!

Мумия

Самое простое – обмотать все тело бинтами. Чтобы было реалистичнее, можно искусственно их состарить, предварительно замочив в черном чае и высушив. Так ваша мумия будет самой древней и устрашающей.

Любой персонаж фильмов Тима Бертона

Все персонажи Бертона очень яркие и запоминающиеся. Фильмы могут вдохновить вас на отличный костюм для праздника: "Труп невесты", "Суинни Тодд", Сонная Лощина", Эдвард руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством", "Битлджус" и другие картины Тима Бертона.

Клоун

Фильм по книге Стивена Кинга "Оно" снова показал всем, из-за чего клоунов можно бояться и что они совсем не смешные. В этом костюме главное – смочь нанести клоунский грим. Для завершенности образа стоит надеть рыжий кудрявый парик.

Демон монахини

Черно-белые одеяния в пол, бледное лицо и смоки-айс – все, что нужно для того, чтобы напугать знакомых на Хэллоуин.

Дьявол

Основные атрибуты этого костюма – рога, трезубец и красная одежда.

Кукла Чаки, Билли или Аннабель

Страшная маленькая кукла с порезанным лицом из фильма "Невеста Чаки", та самая кукла на велосипеде из фильмов "Пила", жуткая кукла из фильма "Проклятие Аннабель" – все это отличные варианты для создания костюма к Хэллоуину.

Зомби

Покрасить кожу в зеленый, добавить кровавых брызг, одеться в рваную старую одежду и не забывать иногда кричать: "Мозгиии!"

Ведьма

Нужно сделать темный макияж и длинные острые ногти, надеть заостренную шляпу и взять в руки метлу, чтобы получить классический образ ведьмы.

Тематическая вечеринка

Пригласите в гости друзей, попросите всех прийти наряженными в одном стиле (к примеру, оборотни и вампиры). Можно устроить конкурс на самый страшный и самый смешной костюмы. Включите жуткую хэллоуинскую музыку, чтобы задать настроение вечеринке. Зажгите свечи и выключите свет, чтобы создать подходящую атмосферу для страшных историй.

Музыка для Хэллоуина:

Michael Jackson – Triller. Замечательная песня короля поп-музыки, на которую он даже снял не просто клип, а целый короткометражный фильм, где сам и сыграл главную роль.

Andrew Gold – Spooky, Scary Skeletons‎. Одна из девяти песен в альбоме Halloween Howls: Fun & Scary Music, выпущенном, согласно заметкам Голда 1996 года, чтобы заполнить пробел в доступности веселых и страшных песен на Хэллоуин.

Marylin Manson – This Is Halloween. Саундтрек к фильму Тима Бертона "Кошмар перед Рождеством" будет чудесным музыкальным сопровождением для любой вечеринки в честь кануна Дня всех святых.

Bobby Boris Pickett & The Crypt Kickers – Monster Mash. Старая песня 1962 года была номером один в чарте Billboard Hot 100 как только вышла. Она стала неизменным фаворитом Хэллоуина. В 2021 году Monster Mash снова вошел в чарт Billboard Hot 100 под номером 37.

AC/DC – Highway to Hell. Дорога в ад с легендарными AC/DC будет ощущаться как путешествие на небеса.

Ray Parker Jr. – Ghostbusters. Рэй Паркер – младший и его саундтрек к "Охотникам за приведениями" не первый год считается одним из главных символов Хэллоуина.

Готовка традиционных праздничных угощений

Можно испечь печенье с корицей в форме тыквы, черепов и приведений или тыквенный пирог, приготовить тыквенный суп-пюре, яблоки в карамели. Вариантов праздничных блюд существует много, важно лишь, чтобы они создавали нужную атмосферу и нравились вам.

Специально для вас мы нашли рецепт вкуснейшего тыквенного пирога.

Продукты (на 8 порций)

Для теста: масло сливочное – 130 г, мука пшеничная – 250 г, яйцо – 1 шт., сахар – 50 г, ванильный сахар – 1/2 ч. ложки.

Для начинки: пюре тыквенное – 300 г, сгущенное молоко – 320 г, яйца – 2 шт., корица молотая – 1/2 ч. ложки, мускатный орех молотый – 1/2 ч. ложки, ванильный сахар – 1 ч. ложка, соль – 1 щепотка.

Холодное сливочное масло нарезаем кубиками и всыпаем к нему муку. Растираем муку с маслом в крошку. Добавляем одно яйцо, ванильный и обычный сахар. Замешиваем не липкое тесто. Ставим тесто в холодильник.

Для приготовления 300-350 г тыквенного пюре нам понадобится 650 г тыквы. Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. Очищаем тыкву от кожуры и семян. Нарезаем кубиками. Выкладываем кубики тыквы на противень и отправляем в духовку. Запекаем до мягкости, от 20 до 30 минут (время зависит от сорта овоща). Заключающим этапом приготовления будет пюрирование. Кладем мягкие кубики тыквы в миску или чашу блендера. Измельчаем погружным блендером до однородности. Если вы готовите небольшую порцию, вы легко разотрете овощ в пюре с помощью обычной вилки.

Включаем духовку для разогрева до 200 градусов. К тыквенному пюре добавляем сгущенку. Перемешиваем. Вбиваем яйца, всыпаем корицу, мускатный орех, соль и ванильный сахар. Перемешиваем венчиком. В форму для выпечки (диаметром 23 см) выкладываем тесто и разравниваем, формируя бортики. Выкладываем на тесто начинку. Выпекаем песочный пирог с тыквой в духовке при 200 градусах 15 минут. Затем уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем пирог еще 40 минут. Готовому пирогу с тыквой даем полностью остыть.

Просмотр страшных и не очень фильмов

Сейчас в киноиндустрии полно различных мистических фильмов и ужастиков на любой вкус, будь то психологический хоррор, мистический ужастик или же комедийная страшилка. Выбирайте тот, что нравится вам больше, заваривайте чай, берите вкусности и приятного просмотра!

Фильмы для Хэллоуина:

"Кошмар перед рождеством"

Американский полнометражный кукольный анимационный фильм-мюзикл режиссера Генри Селика и продюсера и сосценариста Тима Бертона. В царстве Хэллоуин живут мертвецы, уродцы, чудовища во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Под рождество Джек случайно попадает в город Рождества и узнает, что где-то есть радость, добро и веселье. Ему страшно захотелось испытать это чувство – дарить людям счастье, и он похитил Санта Клауса и занял его место.

"Счастливого дня смерти"

Комедийный слэшер 2017 года. Каждый в универе мечтал попасть на ее день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице неожиданный подарок – запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.

"Фокус-Покус"

Фильм 1996 года срежиссированный Кенни Ортега. Согласно легенде, если невинная девушка в ночь Хэллоуина зажжет свечу в доме сестер Сандерсон, то ведьмы встанут из могил и съедят всех детей в городе, чтобы самим стать вечно молодыми.

"Битлджус"

Фэнтези-комедия режиссера Тима Бертона. Премия "Оскар" за лучший грим. Что сделает пара непрофессиональных привидений, когда их добрую Новую Англию наводнят снобы из Нью-Йорка? Они наймут частного "био-экзорциста", чтобы изгнать пришельцев. И результат превзойдет все ожидания!

"Семейка Аддамс"

Мультфильм 2019 года, основанный на комиксах Чарльза Аддамса про семейку Аддамс. Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники странные? Знакомьтесь – семейка Аддамс.

Хэллоуин

Фильм 1978 года Джона Карпентера. Убийца-психопат Майкл Майерс, будучи ребенком, совершил убийство собственной сестры в Хэллоуин. 15 лет спустя маньяк снова берется за старое и терроризирует небольшой городок. Он сбежал из психбольницы, чтобы снова убивать в Хэллоуин.

"Эдвард Руки-Ножницы"

Это не страшный фильм Тима Бертона, но у него подходящая атмосфера для такого праздника. Ученый создал человеческое существо, но не успел доделать его до конца и умер. У сотворенного им молодого человека не хватает рук – вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается подружиться с младшим сыном своей новой "мамы" и с ее прекрасной дочерью.

"Донни Дарко"

Фильм 2001 года срежиссированный Ричардом Келли. К своим 16 годам старшеклассник Донни уже знает, что такое смерть. После несчастного случая, едва не стоившего ему жизни, Донни открывает в себе способности изменять время и судьбу. Перемены, случившиеся с ним, пугают всех, кто его окружает.

"Мой кровавый Валентин"

Ремейк 2009 года одноименного канадского слэшера. Том возвращается в родной городок, но с приездом молодого человека жители города начинают умирать от рук неизвестного маньяка, и подозрения сразу же падают на Тома, теперь он обязан найти неуловимого убийцу.

Украшение дома в стиле Хэллоуина

Чтобы создать необходимую атмосферу таинственности, нужно обязательно украсить свое жилище. Чем же украсить свой дом?

Тыквы. В виде фонарей, просто тыкв, чьих-то голов – чем больше, тем лучше. Один из главных символов кануна Дня всех святых – тыква. Поэтому ими нужно украсить свой дом, ведь это задаст нужное настроение. Свечи. Чем больше, тем лучше. Готические черные, яркие оранжевые, классические белые, в форме тыкв и черепов… зависит лишь от того, в каком стиле вы хотите украсить свой дом. Летучие мыши. Лучше всего будет, если у вас получится подвесить игрушки под потолком, для реалистичности. Но можно и просто расставить их на полочки. Пауки и паутина. Для того чтобы сделать паутину, понадобится марля. А пауков можно купить как декоративных, так и нарисовать их на воздушных шариках или стенах. Приведения. Купите гелиевые шары, повесьте на них марлю с нарисованными глазами и ртом. Осталось лишь отправить их в свободный полёт под потолком.

Вырезать тыкву-фонарь

Неотъемлемым атрибутом каждого Хэллоуина является фонарь Джека, который делают из тыквы, вырезая в ней жуткое или смешное лицо, а также отверстие для свечки. Попробуйте сделать такую самостоятельно и украсьте фонарем дом.

Мастер-класс по созданию фонаря из тыквы можно посмотреть тут.

Посещение дома с приведениями или экскурсия по страшным местам города

У нас в городе есть множество различных организаций, которые устраивают квесты. Один из самых популярных видов – страшные квесты. Хэллоуин считается страшным праздником, поэтому позовите друзей и отправляйтесь в дом с привидениями, чтобы пощекотать себе нервы.

Также в Барнауле устраивают ночные экскурсии по проклятым местам города, где рассказывают о мистических и загадочных событиях, произошедших здесь.